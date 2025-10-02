Stazione di Rimini bloccata dal corteo pro Gaza. Foto e video

Oggi pomeriggio a Rimini oltre duemila persone sono scese in strada per manifestare in solidarietà con la Palestina e contro lo stop imposto dalla marina israeliana alla Global Sumud Flotilla. Il corteo, convocato dai sindacati di base in vista dello sciopero generale di domani, è partito da piazza Tre Martiri, ha attraversato corso d’Augusto e si è diretto verso il piazzale della stazione.

«Il nostro cuore oggi è con le centinaia di attivisti di tutto il mondo che hanno spezzato l’assedio di Gaza con decine di navi», hanno gridato i manifestanti, rispondendo alle polemiche sul “weekend lungo”: «A chi parla di sciopero di comodo diciamo che in questa lotta facciamo le notti finché non ve ne andrete a casa».

Il corteo ha proseguito verso la stazione ed ha bloccato i binari. Non vi è stato nessuno scontro con le forze dell’ordine. Durante la protesta, avvenuta sul binario 2 in quel momento vuoto, nessun treno è rimasto bloccato. I manifestanti hanno lasciato spontaneamente la stazione dopo alcune decine di minuti pe poi sfilare nuovamente in corteo lungo via IV novembre.

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha confermato a RaiNews24 la piena legittimità dell’agitazione prevista per domani: «Il nostro sciopero è pienamente legittimo perché lo abbiamo fatto rispettando la legge 146, che consente di scioperare senza preavviso quando sono in gioco violazioni costituzionali e la sicurezza dei lavoratori».

Landini ha inoltre annunciato che la Cgil impugnerà la delibera della Commissione di garanzia: «Se dovessero arrivare sanzioni contro l’organizzazione sindacale, impugneremo anche quelle. Non si stanno rispettando le nostre norme costituzionali. E intanto non vengono tutelati i nostri connazionali arrestati in acque libere da Israele».