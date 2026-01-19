Crisi Aeffe, Parma e Petitti presentano un atto in Regione

Le consigliere regionali Alice Parma ed Emma Petitti hanno depositato un atto in Regione Emilia-Romagna per richiamare l’attenzione sulla crisi del gruppo Aeffe e chiedere un monitoraggio costante da parte dell’ente regionale, con l’attivazione di tutte le azioni ritenute necessarie a tutela del lavoro. L’iniziativa riguarda in particolare lo stabilimento di San Giovanni in Marignano, nella provincia di Rimini, e le possibili ricadute occupazionali su un territorio e su una filiera considerata strategica per l’economia regionale.

“Come consigliere regionali dell’Emilia-Romagna abbiamo depositato un atto per accendere un faro sulla crisi di Aeffe e chiedere un monitoraggio costante da parte della Regione, mettendo in campo tutte le azioni possibili per difendere il lavoro. La situazione che coinvolge il gruppo, e in particolare lo stabilimento di San Giovanni in Marignano nella nostra provincia, rischia di avere pesanti ricadute occupazionali su un territorio e su una filiera strategica per l’economia emiliano-romagnola”, dichiarano Parma e Petitti.

L’atto assume la forma di un’interpellanza indirizzata all’assessore regionale al lavoro Giovanni Paglia, che, secondo quanto riferito, si è già fatto portavoce delle istanze del territorio. Al centro dell’attenzione vi è l’avvio della procedura di licenziamento collettivo annunciata dall’azienda e la dichiarazione di oltre 200 esuberi.

“Di fronte all’avvio della procedura di licenziamento collettivo e a oltre 200 esuberi dichiarati, riteniamo indispensabile fare tutto il possibile per tutelare lavoratrici e lavoratori, in larga parte donne, a partire dall’utilizzo pieno degli ammortizzatori sociali e dall’apertura di un confronto vero su soluzioni alternative ai licenziamenti”, proseguono le due consigliere.

Con l’interpellanza, Parma e Petitti chiedono alla Giunta regionale di seguire in modo puntuale l’evoluzione della vertenza, di assumere un ruolo attivo nel dialogo con l’azienda, con il Governo e con il Ministero del Lavoro, oltre che con le parti sociali, e di promuovere l’istituzione di un tavolo di crisi dedicato.

“Con questo atto chiediamo alla Giunta regionale di monitorare passo dopo passo l’evoluzione della crisi, di farsi parte attiva nel dialogo con l’azienda, il Governo con il Ministero del Lavoro e le parti sociali e di promuovere l’istituzione di un tavolo di crisi. La Regione deve esercitare fino in fondo il proprio ruolo, nel solco del Patto per il Lavoro e per il Clima, per difendere l’occupazione e sostenere un’azienda storica della Fashion Valley emiliano-romagnola, mettendo al centro il lavoro e la dignità delle persone”, concludono le consigliere.