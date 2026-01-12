Crisi in Aeffe. Petitti (PD): “Inaccettabile scaricare peso della riorganizzazione sui lavoratori”

La Regione Emilia‑Romagna è pronta a convocare un tavolo istituzionale con le amministrazioni locali per affrontare la crisi del Gruppo Aeffe, a San Giovanni in Marignano.

“È necessario un confronto immediato, serio e responsabile, perché una riorganizzazione che coinvolgerebbe 221 lavoratrici e lavoratori tra San Giovanni in Marignano e Milano – quasi l’80% della forza lavoro nel sito riminese – non può essere gestita scaricando il peso sulle persone e sulle comunità – sottolinea la consigliera regionale Pd, Emma Petitti -.Oggi eravamo a San Giovanni in Marignano, insieme all’assessore regionale alle politiche attive e passive del lavoro Giovanni Paglia, per portare la presenza e la solidarietà della Regione Emilia-Romagna. Quando lavoratrici e lavoratori scioperano per difendere il diritto al lavoro, le istituzioni devono esserci e fare sentire la propria presenza, il proprio ruolo. È stata una giornata importante, che conferma la gravità della situazione e la necessità di un impegno collettivo condiviso”.

“La scelta di avviare una procedura di licenziamento collettivo di queste dimensioni è inaccettabile. Una crisi aziendale non può essere risolta tagliando posti di lavoro e impoverendo territori che hanno contribuito per decenni alla crescita del settore moda. La responsabilità sociale d’impresa non è un optional: è parte integrante del patto che tiene insieme sviluppo, dignità e diritti”.

“Per questo chiediamo all’azienda di valutare tutte le alternative disponibili: proroga degli ammortizzatori sociali, percorsi di ricollocazione, accompagnamenti alla pensione, soluzioni volontarie. Strumenti che in Emilia‑Romagna hanno spesso permesso di gestire crisi complesse senza sacrificare intere comunità” – continua Petitti.

“Il passaggio al Ministero non sarà l’ultimo. Come Regione intendiamo rafforzare il nostro ruolo, coordinare il territorio e contribuire alla ricerca di soluzioni che salvaguardino l’occupazione e il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori di Aeffe. La nostra vicinanza a San Giovanni in Marignano non è netta, politica, sociale, istituzionale e umana. Continueremo a esserci, con determinazione, fino a quando non sarà individuata una strada che tuteli il lavoro e la coesione sociale” – conclude la consigliera regionale.

Anche il PD Marignanese al fianco dei lavoratori di Aeffe.Annunciata l’apertura del tavolo di crisi regionale. “Pieno sostegno e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori del Gruppo Aeffe”: è questa la posizione della Segretaria del circolo PD di San Giovanni in Marignano Francesca Pieraccini e dal vicesegretario Lorenzo Bartolini, che questa mattina hanno partecipato al presidio organizzato contro l’annuncio dei licenziamenti da parte dell’azienda.

Lo sciopero di lunedì mattina ha visto una partecipazione numerosa e compatta. Il momento centrale della mobilitazione è stato l’annuncio dell’apertura di un tavolo di crisi regionale, che si affiancherà a quello ministeriale già in corso. Questo strumento vedrà il coinvolgimento diretto dell’azienda, dei sindacati e degli enti locali, confermando l’impegno della Regione Emilia-Romagna nel monitorare la situazione e cercare soluzioni alternative ai tagli occupazionali.

“Il lavoro non è solo un dato economico, ma uno strumento fondamentale di dignità personale e un collante essenziale per la nostra comunità” – commenta la segretaria Pieraccini, rimarcando le parole espresse dai rappresentanti locali – .È doveroso che l’azienda prenda in considerazione ogni ammortizzatore sociale disponibile. Non possiamo accettare che la crisi aziendale venga integralmente scaricata sui dipendenti cancellando centinaia di posti di lavoro e che i licenziamenti siano l’unica strada percorribile; le istituzioni sono e restano al fianco delle famiglie coinvolte” – conclude Pieraccini.