Croatti. “Rispetto per 12 milioni di italiani che hanno chiesto più diritti”

“Rispetto per i 15 milioni di italiani che si sono recati alle urne. Rispetto per i 12 milioni di italiani che si sono espressi per chiedere più diritti nel mondo del lavoro e vergogna ai politici di destra che in queste ore esultano insultando politicamente tutti loro.

Porteremo avanti in parlamento e nel Paese queste battaglie insieme a questi milioni di cittadini per avere stipendi dignitosi, più sicurezza e tutele nei luoghi di lavoro“, così in una nota il senatore e coordinatore regionale pentastellato Marco Croatti insieme al coordinatore M5S dell’Emilia-Romagna Gabriele Lanzi.