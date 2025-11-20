Crollo termico, in Romagna neve a bassa quota attesa per sabato

Arriverà venerdì il primo freddo della stagione, con possibili nevicate a bassa quota al nordovest e a quote collinari al centrosud.

Le temperature minime e massime scenderanno ovunque fino a circa 6-8° gradi sotto la media del periodo. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’, riferite dall’Agenzia ANSA, una perturbazione in formazione sul Mar Ligure porterà l’inverno in Italia per più giorni.

Domani troveremo il primo crollo termico al Nord con la possibilità di fiocchi a bassa quota tra Lombardia, Emilia e Basso Piemonte, specie in serata. Sabato sarà ancora maltempo su buona parte dell’Italia con la bassa pressione che dalla Liguria si sposterà verso le regioni adriatiche: si prevede neve a quote collinari su Appennino e Alpi, mentre la pianura dovrebbe essere risparmiata dai fiocchi.Domenica tornerà un po’ di sole con una tregua meteorologica, prima di un nuovo peggioramento dalla sera: tra la notte del lunedì e le prime ore di martedì avremo la massima probabilità di neve in pianura al Nord.

Nel dettaglio:

– Giovedì 20. Al Nord: molte nubi, piogge deboli, dapprima in Lombardia, in serata sul Triveneto. Neve sulle Alpi. Al Centro: peggiora su tirreniche e Umbria. Al Sud: rovesci forti sulla Campania.

– Venerdì 21. Al Nord: instabile e freddo, neve possibile anche in pianura al Nordovest. Al Centro: molto nuvoloso, poche piogge. Al Sud: maltempo in Campania, ventoso.

– Sabato 22. Al Nord: asciutto, ma freddo, neve in Romagna a bassa quota. Al Centro: maltempo diffuso, neve copiosa in collina. Al Sud: piogge e rovesci sparsi.

Tendenza: domenica temporaneo miglioramento, poi nuovo ciclone dalla sera con neve al Nord. Instabile e freddo fino a martedì.

Nel frattempo la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna e ARPAE hanno diramato un’Allerta GIALLA per frane e piene dei corsi minori e per neve nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna; per temporali nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; per vento in tutte le province della Regione; per stato del mare nelle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.

Spiega il bollettino: “Per la giornata di venerdì 21 novembre si prevedono nevicate di debole/moderata intensità, anche sotto forma di rovesci di neve, più probabili sulla fascia appenninica centro-occidentale, con accumuli intorno ai 5-15 cm per le zone di collina e 15-30 cm per le zone di montagna. Dal pomeriggio, lungo le fasce montane centro-occidentali saranno possibili localizzati ruscellamenti e fenomeni franosi sui versanti particolarmente fragili, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti. Sono previste precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio temporalesco, più probabili sulla fascia costiera, che potranno generare localizzati allagamenti in aree urbane. Sono previsti inoltre venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-est con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili sulla fascia appenninica e costiera. È previsto mare al largo da molto mosso ad agitato, per cui non si escludono localizzati fenomeni di erosione e inondazione dei litorali.

Le previsioni di ARPAE per la provincia di Rimini:

Tendenza del tempo in Emilia-Romagna prevista da ARPAE da domenica 23 a mercoledì 26 novembre