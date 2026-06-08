Da Montebello al Delta del Po: i prossimi tour di “A Spass” alla scoperta della Romagna

Dopo l’ottima risposta di pubblico registrata nella prima settimana di attività, prosegue il viaggio di “A SPASS – Discover Romagna by Bus”, il progetto che fino al 10 settembre accompagnerà turisti e residenti alla scoperta delle eccellenze dell’entroterra romagnolo attraverso un fitto calendario di escursioni guidate.

Le prime experience hanno confermato l’interesse verso una Romagna meno conosciuta, fatta di paesaggi collinari, tradizioni, cultura e sapori autentici. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di entrare nella sala di controllo gare del circuito di Misano Adriatico, ascoltare i racconti del meccanico di Marco Simoncelli a Coriano, scoprire le tecniche di affinamento del formaggio nelle fosse di Sogliano al Rubicone, degustare i vini dei colli di Bertinoro e conoscere luoghi simbolo della Romagna Toscana e di Terra del Sole.

Il progetto propone complessivamente 100 escursioni verso 40 destinazioni distribuite nelle province romagnole, con partenze dalle principali località della Riviera e trasporto organizzato in autobus.

Tra i prossimi appuntamenti in calendario spicca “Misteri e dolcezze”, in programma mercoledì 10 giugno dalle 18 alle 23 con partenza da Rimini. L’itinerario conduce tra Poggio Torriana e Montebello, nel cuore della Valmarecchia, alla scoperta della celebre Rocca legata alla leggenda di Azzurrina. Il percorso permette inoltre di visitare antichi mulini ad acqua, conoscere tradizioni rurali e ammirare panorami che raccontano il volto più autentico del territorio.

Sempre mercoledì 10 giugno, con partenza da Bellaria Igea Marina, è in programma “Sotto e sopra Santarcangelo”, esperienza che conduce alla scoperta di uno dei borghi più caratteristici della Romagna. Dalle celebri grotte tufacee che si sviluppano nel sottosuolo fino alle piazze e alle botteghe del centro storico, il tour offre un viaggio nella storia e nelle tradizioni di Santarcangelo di Romagna.

Per giovedì 11 giugno è invece previsto l’itinerario “Due borghi sospesi nel tempo”, con partenze da Gatteo Mare e Cesenatico. L’escursione porterà i partecipanti a Longiano e Roncofreddo, due centri che conservano castelli, testimonianze storiche e scorci panoramici sulle colline cesenati, mantenendo intatto il loro legame con la tradizione.

Sempre giovedì 11 giugno, dai Lidi Ravennati partirà “Sulle tracce di Artusi”, percorso dedicato a Forlimpopoli e alla figura di Pellegrino Artusi, considerato il padre della cucina italiana moderna. La visita comprende la Rocca e Casa Artusi, in un itinerario che unisce cultura gastronomica, storia e identità romagnola.

Nella stessa giornata sarà possibile partecipare anche a “La piccola Venezia del Delta”, con partenza dai Lidi di Comacchio. Il tour accompagna i visitatori alla scoperta di Comacchio e del Parco del Delta del Po, tra canali, casoni da pesca, biodiversità e tradizioni lagunari che rendono questo territorio uno dei più affascinanti d’Europa.

Attraverso questi itinerari, A Spass continua a raccontare una Romagna diversa da quella più conosciuta delle località balneari: una terra di borghi, castelli, natura, tradizioni e sapori che trova nel progetto un’importante occasione di promozione e valorizzazione.