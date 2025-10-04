Da Riccione alla Cina: “Le Allegre Note” conquistano anche l’Oriente

A Riccione esiste un coro conosciuto ormai a livello internazionale. Si chiama Le Allegre Note, è nato oltre 25 anni fa ed è diretto magistralmente dal Maestro Fabio Pecci. Ultimamente, il coro ha ottenuto un grande successo, esibendosi in Cina, dove ha fatto conoscere il talento dei suoi coristi ma anche la Perla verde.

Maestro, cosa rappresenta il coro per Riccione e viceversa?

“Riccione è la città dove il coro è nato– spiega Pecci -.si tratta di un elemento trasversale che unisce ragazzi provenienti da diverse scuole e da diverse esperienze. Nel mondo della coralità Riccione non aveva alcuna identità; Le Allegre Note portano alto il nome di questa città anche nel variegato mondo della coralità, partecipando a concerti su tutto il territorio nazionale, affermandosi in numerosi Concorsi Corali e, soprattutto, organizzando da 10 anni il Concorso Nazionale “Città di Riccione”, che richiama ogni anno centinaia di coristi in città, appartenenti alle più significative realtà corali d’Italia”. Il coro giovanile Note In Crescendo, che ha visto la luce proprio per accogliere le coriste che “stanno Crescendo”, ha svolto tournée e concerti in Germania, Francia, Svizzera, Svezia, Repubblica Ceca, Polonia, Lituania, e in molte altre capitali e importanti città”.

Quanti coristi formano le Allegre Note?

“La nostra storia parte da un progetto scolastico del lontano 2000, all’interno del 3° Circolo Didattico di Riccione. Aumentando in termini di iscritti e attività, nel 2004 ci siamo costituiti in associazione. Al momento siamo una APS che ogni anno fa cantare oltre 120 ragazzi in media”.

Invece, quanti concerti tenete durante l’anno?

“Ad oggi i due cori della nostra associazione (quello a voci bianche e il giovanile ndr), hanno abbondantemente superato i 500 spettacoli. Ogni concerto è veramente un evento a sé e a volte si crea una magia ed un contatto con il pubblico che rendono un concerto veramente entusiasmante anche se ci si trova in una location non particolarmente eclatante. Individuarne solo uno è difficile ma forse sul podio delle esperienze più emozionanti ci vanno il ‘Te Deum’ per RAI 1, diretto dal Maestro Claudio Abbado, la designazione a rappresentare l’Emilia Romagna Corale a Milano expo 2015 e l’essere stati il primo coro a voci bianche a calcare il palcoscenico del rinnovato Teatro Galli di Rimini, oltre, naturalmente, ai concerti in Cina del 2025”.

A proposito di esibizioni, come è andata la tournée in Cina?

“Questa esperienza in Cina ci ha lasciato la voglia di tornarci e abbiamo già avuto l’invito per il 2026. Devo dire che questo ci riempie di gioia perché è una conferma dell’aver centrato il tipo di programma proposto e le modalità di realizzazione dello show, che in 90 minuti ha proposto musiche da tutto il mondo. È stata una grande parentesi dedicata all’Italia, passando dalla lirica al pop, dal medioevo ai contemporanei. Teatri magnifici, con attrezzature e strumentazione di altissimo livello, pubblico attento e partecipe, l’incontro con una cultura e dei costumi così diversi dai nostri, un grande viaggio, il tour più lungo della nostra storia che ha tenuto insieme per 15 giorni le nostre coriste (in questo caso erano tutte ragazzine e bimbe ndr), fra grandi metropoli, templi sontuosi, distretti del tè, aerei, speed train, cibo nuovo e interessante e incontri indimenticabili. Siamo stati a Pechino, nel sontuoso teatro di Qingdao, nella caldissima Nangchan, nella gustosa Fuding. Sicuramente, le città che ci sono più entrate nel cuore sono state Dalian e Changchun. La prima meravigliosa e vivissima affacciata sul mare, con un pubblico entusiasta dentro e fuori dal teatro. La seconda sconosciuta ai più, ma bellissima ed assolutamente accogliente, che ci ha fatto chiudere il tour con un concerto al Centro Culturale della città, con un pubblico a perdita d’occhio nel meraviglioso giardino del Museo delle tradizioni. Sono passati ormai due mesi dal nostro ritorno ma ogni volta che ci rivediamo è impossibile non tornare a parlare di qualche aspetto, di qualche avventura, di un po’ di fatica per gli spostamenti interni, di quanto fosse bello un teatro piuttosto che un altro”.

Siete anche stati nominati dal Comune Ambasciatore di Riccione nel mondo, esatto?

“E’ un grande orgoglio. Già sentivamo la responsabilità di portare il nome della nostra città in tutte le nostre trasferte ma adesso ,che siamo anche insigniti di questa nomina, comprendiamo ancora meglio che quando viaggiamo per tutta Italia, Europa e oltre, portiamo insieme alla nostra musica, il nome della nostra città. E questo ci onora”.

Quali sono i prossimi concerti in programma?

“Dopo un’estate veramente intensa che ci ha visti impegnati in 13 concerti in 45 giorni, ora siamo concentrati su diversi progetti. Continuiamo a curare il vivaio inserendo nei corsi preparatori sempre nuovi coristi e a breve faremo di nuovo tappa in Sardegna per due esibizioni a Sassari ed Alghero, dopo aver già cantato a Cagliari e Arborea. Tra le altre cose, collaboriamo con una rassegna concertistica con il Concorso Internazionale di Rimini dell’8 dicembre, mentre il concerto di Natale con i cori riuniti sarà il 21 dicembre. Per il 2026 ci esibiremo nel circondario, due in Trentino e altre importanti collaborazioni che non possiamo ancora svelare per accordi sulla comunicazione” – conclude il M°

Nicola Luccarelli

Per ulteriori info: www.coroallegrenote.it