Da Rimini a Capo Nord in bicicletta: l’impresa solitaria di Stefano Pagliarani

Ha lasciato Santa Giustina in sella alla sua bicicletta, senza supporto né sponsor, spinto solo dalla voglia di mettersi alla prova e vivere un’avventura fuori dall’ordinario. Stefano Pagliarani, riminese doc, ha raggiunto Capo Nord, in Norvegia, dopo un viaggio di oltre 4.000 chilometri attraverso mezza Europa.

Perché proprio Capo Nord? “Tutto è cominciato per caso nel 2021 quando, da ciclista amatoriale, decise di raggiungere il punto più meridionale d’Europa, in Sicilia. Da lì la decisione di toccare tutti e quattro i punti cardinali d’Europa, così arrivarono le imprese fino ad Istanbul e Cabo de Roca, in Portogallo. “Adesso posso dire di avere raggiunto i quattro punti cardinali del nostro continente”, dice entusiasta.

Pagliarani è partito da Santa Giustina domenica 4 maggio alle 7 del mattino con una bicicletta appesantita dai bagagli.

Un’impresa non da poco: giorni e giorni a pedalare con sulle spalle l’essenziale — una tenda, un sacco a pelo, qualche ricambio e tanta forza di volontà. Nessun hotel, pochissimi comfort, spesso notti passate nei boschi o in campeggi di fortuna. Un viaggio lento, ma denso di incontri, paesaggi mozzafiato e chilometri di solitudine e riflessione.

«Era un sogno che coltivavo da anni – racconta Stefano – e avevo bisogno di tempo per me stesso, per capire chi sono, cosa voglio, e per misurarmi con la fatica vera. Capo Nord è diventata la mia meta simbolica. Ma il vero traguardo è stato lungo la strada, giorno per giorno».

Attraversando Germania, Danimarca, Svezia e infine la Norvegia, Stefano ha documentato il viaggio con foto e brevi racconti pubblicati sui social, dove in molti hanno cominciato a seguirlo e a tifare per lui. Una community spontanea che si è creata strada facendo, affascinata dalla semplicità e dalla determinazione con cui questo ragazzo della Riviera romagnola ha affrontato l’avventura.

Ma non è stata solo una vacanza estrema: vento contrario, piogge improvvise, dolori muscolari e problemi tecnici alla bici non sono mancati. «Ci sono stati momenti in cui ho pensato di mollare, ma poi qualcosa mi spingeva avanti. Ogni confine superato era una vittoria personale.»

Ora Stefano è tornato a casa, con un bagaglio carico di storie da raccontare e la voglia – già – di ripartire. «Il viaggio mi ha cambiato. Mi ha insegnato a rallentare, ad ascoltare. E forse anche ad essere un po’ più felice.»

La prossima impresa? “Ora appenderò la bicicletta al chiodo – scherza -. Non penso uscirò più dall’Italia, principalmente per le difficoltà linguistiche non conoscendo l’inglese”.