Da Rimini alla Svizzera: il musical di Natale “Un vagito nella notte” di Carlo Tedeschi in tour

Emoziona e coinvolge il musical della Natività che la Compagnia RDL di Carlo Tedeschi mette in scena dalla Svizzera alla Sicilia, interpretando la tradizione del Natale. Appuntamento con il mini musical “Un vagito nella notte” di Carlo Tedeschi a Locarno, Santa Margherita Ligure, Rimini, in Puglia e in Sicilia per tutta una serie di rappresentazioni dedicate ai momenti più salienti del periodo natalizio, dalla Natività all’arrivo dei Re Magi.

A Rimini, dall’8 dicembre, al Lago di Monte Colombo proiezione del mini musical “Un vagito nella notte” di Carlo Tedeschi interpretato dalla Compagnia RDL e dagli allievi della RDL Academy, con anche performance dal vivo , tutti i weekend ed i festivi con ingresso libero , a partire dalle ore 16:30 a ripetizione.

Sempre al Lago di Monte Colombo, aperto tutti i giorni e visitabile gratuitamente, vestito a festa con luminarie e giochi di luce, Presepe a grandezza naturale nei pressi dell’ingresso, con degustazioni di prodotti tipici natalizi. Il 25, 26 dicembre e 31 dicembre “Festa del gusto” con i classici incontri conviviali natalizi con prodotti biologici e a km 0 nelle strutture ricettive del Lago di Monte Colombo. Il 31 dicembre cena di gala e performance della Compagnia RDL all’Hotel Villa Leri.

In Svizzera a Locarno il 21 e il 22 dicembre rappresentazioni del mini musical sulla Natività con artisti della Compagnia RDL e giovani allievi della locale RDL Academy. Ingresso libero e gratuito

In Sicilia, l’8 dicembre e il 6 gennaio a S.Caterina Villarmosa performance degli allievi della RDL Academy davanti al presepe statico. Ingresso libero e gratuito

In Liguria a Santa Margherita Ligure il 6 dicembre flash mob ai Giardini a mare con performance tratte da “Show di Natale” ore 17.30 durante l’accensione dell’albero; dall’8 dicembre al 6 gennaio, la sede Accademia RDL ospita il presepe Fontanini a grandezza naturale e il presepe storico dei frati all’interno della chiesa del Convento, visitabile tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00; il 7-8-13-14-20-21 dicembre e dal 27 dicembre al 5 gennaio performance RDL tratte da “Show di Natale” dalle 11.30 alle 17.00 ai Giardini a mare. Il 20- 21- 24-25-26 dicembre e il 1°-3-4 gennaio andrà in scena il mini musical “Un vagito nella notte” al Convento dei cappuccini alle ore 19.00.

Il 28 dicembre parata di Natale con performance della RDL nel pomeriggio mentre per il 6 gennaio è previsto l’arrivo dei Re Magi ai Giardini a mare alle ore 11.30. A seguire ultima rappresentazione del mini musical sulla Natività alle ore 12.00. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito.

In Puglia, i giovani della Casa dell’Arte di Mattinata e RDL Academy interpreteranno il mini Musical “Un Vagito nella Notte” di Carlo Tedeschi Sabato 20 dicembre ore 19:00 alla Parrocchia San Pio X Foggia; Domenica 21 dicembre ore 19:45 alla Parrocchia San Giuseppe Artigiano San Giovanni Rotondo. Rappresentazioni al Teatro Comunale di Mattinata del mini musical sulla Natività Sabato 27 dicembre ore 16:00, Domenica 28 dicembre ore 16:00, Lunedì 29 dicembre ore 16:00. Ingresso libero e gratuito

“Un vagito nella notte”lo spettacolo tratto da una poesia di Carlo Tedeschi

IL MUSICAL SUI MEDIA

Lo spettacolo, nella sua riduzione di 20 minuti, ha debuttato ad Assisi nel Natale del 2003 sulla piazza della Basilica di Santa Maria degli Angeli e per la circostanza, le immagini del Presepe Vivente vennero trasmesse in mondovisione durante la Messa di Natale del Santo Padre Papa Giovanni Paolo II. Il Musical oltre ad avere ottenuto un grande consenso di pubblico, ha riscosso anche un inatteso successo televisivo grazie ai numerosi passaggi che reti nazionali e satellitari hanno dedicato all’evento. In particolare ricordiamo i servizi trasmessi dal TG1 Mattina, dal TG2, Tele 2000, Rai 1 (Eurovisione Vigilia di Natale), dalla satellitare Telepace.