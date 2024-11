Dal gotico segreto alla città sotterranea: come scoprire le bellezze nascoste di Rimini

Un week-end ricco di occasioni per scoprire una Rimini insolita, dalla Rimini sotterranea, con la possibilità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli grazie alla visita guidata a cura dei Musei comunali, alla Rimini gotica che preserva veri scrigni architettonici nascosti come la Cappella Petrangolini. Da non perdere poi la visita ai murales del Borgo san Giuliano in compagnia degli artisti che li hanno realizzati per scoprire le loro opere, come le hanno ideate e la loro vita di artisti a Rimini (a cura di VisitRimini).

Prosegue al Palazzo del Fulgor la mostra Semplicemente Marcello… Il cinema, il fascino, lo stile di un antidivo di successo, attraverso la quale Rimini festeggia i 100 anni di Marcello Mastroianni rendendo omaggio non solo al suo talento e alla sua straordinaria simpatia umana ma al suo rapporto speciale con Federico Fellini. La grande mostra allestita nell’Ala di Isotta del Fellini Museum è dedicata, invece, alle cover d’artista ‘Da Picasso a Warhol – Le vinyl cover dei Grandi Maestri’, ed è visitabile fino al 5 gennaio. Ultimi giorni, inoltre, per visitare SCAT-ti JAZZ – l’archivio fotografico ritrovato con gli scatti di Davide Minghini alla Galleria dell’Immagine e la mostra nell’ambito di Ecomondo Off, Suoni e Segni di Vaia. La tempesta raccontata dai suoni, video e fotografie al Palazzo del Fulgor: un percorso espositivo sensoriale e visivo che ripercorre la dimensione, il senso e l’impatto emozionale dell’evento atmosferico estremo che colpì vaste aree alpine a fine ottobre 2018 (fino a domenica 24 novembre).

Ecco tutte le visite guidate…

sabato 16 novembre 2024

Rimini, Chiesa di Sant’Agostino

Il Gotico nascosto e rivelato a Rimini

City Tour a cura di VisitRimini

Un percorso guidato alla scoperta di luoghi d’arte nella Rimini gotica che oggi custodisce e preserva veri scrigni architettonici. La guida accompagnerà i visitatori alla scoperta di tesori nascosti che, con i loro affreschi colorati, le tavole dipinte e dorate e le pietre scolpite hanno arricchito il tesoro artistico della città. Si andranno a scoprire gli affreschi trecenteschi conservati nell’abside e nella torre campanaria della Chiesa di San’Agostino e poi ci si sposterà a piedi nel cortile privato di Palazzo Guidi che nelle forme artistiche della Cappella Petrangolini rappresenta un esempio raro di neogotico dei primi del 900 sopravvissuto a terremoti e bombardamenti.

Visita guidata a cura di Sabrina Marin guida turistica abilitata e storica dell’arte.

Ore 15. Prenotazioni su www.visitrimini.com/esperienze/331553-il-gotico-nascosto-e-rivelato-a-rimini-city-tour/

domenica 17 novembre 2024

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico

Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli

Visita guidata a cura dei Musei Rimini

Una grande opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli.

Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità all’area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento.

Prenotazione on line su www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea

Ore 11.00 Info: 0541 793851 www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea

domenica 17 novembre 2024

Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d’Augusto 235 – Rimini

I murales del Borgo raccontati dall’artista

Visita guidata a cura di Visit Rimini dedicata ai Murales del Borgo San Giuliano.

Assieme ad una guida turistica si va alla scoperta dei segreti di questo antico quartiere e degli antichi mestieri delle persone che qui abitavano: non solo pescatori ma tantissimi artigiani.

Un’immersione nel mondo di Federico Fellini e dei tanti “fermo immagine” che qui, in queste vie di case dipinte, raccontano il cinema di Fellini e personaggi iconici della città.

Si Scopriranno la street art con ospiti di eccezione: gli artisti che li hanno realizzati, che racconteranno delle loro opere, di come le hanno ideate e della loro vita di artisti a Rimini.

Ore 10.30. A pagamento. Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/332108-i-murales-del-borgo-raccontati-dallartista/

tutti i lunedì, giovedì e sabato fino a novembre 2024

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Visite guidate con Cristian Savioli

Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il lunedì: Rimini, la città di Federico: una passeggiata in centro storico, nei luoghi legati alla vita quotidiana del grande regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.

il giovedì: Borgo San Giuliano. A spasso tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi e tradizioni marinare, partendo dal mitico Ponte di Tiberio.

il sabato: Alla scoperta della Rimini romana

I monumenti e luoghi della Rimini romana tra racconti leggendari e filastrocche in rima. L’arco d’Augusto, il ponte di Tiberio, Piazza Tre Martiri, Domus del Chirurgo (esterno), l’anfiteatro e… tante piccole sorprese.

Durata 2 ore circa. Orario: a scelta ore 10 – 15 – 21. A pagamento

Info: 333 4844496; 353 4522921 (Whatsapp)

E le MOSTRE IN CORSO

Fino al 5 gennaio 2025

Rimini, Castel Sismondo – Ala di Isotta

Da Picasso a Warhol – Le vinyl cover dei Grandi Maestri

La grande mostra dedicata alle cover d’artista. Un’originale mostra di opere d’arte che attraversa tutta la storia dell’arte moderna e contemporanea, trasportando il visitatore in un mondo, quello delle copertine dei vinili, che dagli anni Quaranta ad oggi ha rivoluzionato la grafica contemporanea e il modo di promuovere la musica. In mostra oltre circa 150 mitiche cover d’artista realizzate con disegni, dipinti, sculture, grafica d’autore, attingendo all’espressione artistica di grandi maestri come Picasso, Warhol, Mirò, Koons e molti altri, in un’esposizione che unisce arte e musica. Tra le opere in mostra, tutte le copertine realizzate da Andy Warhol, dalla celebre banana per i Velvet Underground alle rarità di Mario Schifano e Andrea Pazienza.

Orario: giovedì e venerdì 10:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00; sabato, domenica e festivi 10:00 – 13:00 / 14:00 – 19:00. Giorni di chiusura: lunedì, martedì e mercoledì. Ingresso €12. Ridotto under18 e over 65 € 8.

Per i visitatori del Fellini Museum biglietto con sconto speciale a 5 €. Info: www.blublunetwork.com

Fino a lunedì 20 gennaio 2025

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino (II e III piano) – Rimini centro storico

Semplicemente Marcello… Il cinema, il fascino, lo stile di un antidivo di successo

Mostra fotografica a cura di Laura Delli Colli, per festeggiare i 100 anni di Marcello Mastroianni.

Rimini festeggia i 100 anni di Marcello Mastroianni rendendo omaggio non solo al suo talento e alla sua straordinaria simpatia umana ma al suo rapporto speciale con Federico Fellini. Una carrellata di 120 immagini, tra foto di scena, scatti rubati sul set e qualche prezioso fotogramma, con un’inedita immagine di Mastroianni sulla spiaggia di Rimini scattata in occasione di EuropaCinema84 dal fotografo Flavio Marchetti,

che vogliono tratteggiare il talento poliedrico di Mastroianni e la sua multiforme versatilità.

Orario: dalle ore 11 alle ore 17 – chiuso lunedì non festivi

Ingresso al palazzo del Fulgor: 2€. Info: 0541 793781

fino al 16 novembre 2024

Rimini, Galleria dell’immagine, via Gambalunga 27

SCAT-ti JAZZ – l’archivio fotografico ritrovato

Il primo giugno del 1980, quando il mito del jazz Chet Baker salì sul palco allestito al parco Marecchia, l’obiettivo di Davide Minghini ha fissato momenti e immagini senza tempo. Quegli scatti, insieme alle foto mai portate alla luce di memorabilia concerti jazz organizzati a Rimini e di musicisti che sono passati nei locali storici della Riviera come il Paradiso, l’Embassy, l’Altro Mondo e il Grand Hotel, formano adesso un percorso di immagini nel quale ritrovare quella Rimini della “dolce vita”, amata da tanti musicisti che l’hanno vissuta e cantata facendone una tappa obbligata dei loro tour internazionali.

Orario: dal lunedì al venerdì ore 9-19; sabato ore 9-13. Chiuso domenica e festivi. Ingresso libero

Fino a domenica 24 novembre 2024

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino – Rimini centro storico

Suoni e Segni di Vaia. La tempesta raccontata dai suoni, video e fotografie

Mostra nell’ambito di Ecomondo Off

Percorso espositivo sensoriale e visivo che ripercorre la dimensione, il senso e l’impatto emozionale dell’evento atmosferico estremo che colpì vaste aree alpine a fine ottobre 2018.

La mostra e gli incontri collegati sono un progetto a cura di METS-Museo Etnografico Trentino San Michele, in collaborazione con Comune di Rimini e Rimini Blue Lab. Il progetto, ideato dall’architetto bolzanino Claudio Lucchin, si articola in tre momenti: un’esperienza sonora, creata da Elisa Pisetta e Cristian Posta, che ricostruisce i suoni della tempesta, attraverso una traccia di 14 minuti da ascoltare completamente al buio, all’interno di un’installazione che trasporta il pubblico, anche in termini tattili e olfattivi, nel teatro naturale degli eventi. Completano l’impianto undici grandi riproduzioni con gli scatti di Roberto Besana che illustrano i momenti precedenti la tempesta, i danni che ha procurato e la situazione attuale. Infine, il video “L’indicibile linguaggio della natura” a cura di Davide Grecchi e Roberto Besana, su testo di Mimmo Sorrentino.

Orario: dalle 11 alle 17; chiuso lunedì non festivi. Visita compresa nel biglietto d’ingresso al Fellini Museum. Info: 0541 793781 https://fellinimuseum.it