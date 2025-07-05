Igor Protti lotta contro la malattia: Rimini tifa per il suo eroe

C’è sempre stato un filo rosso che collega Rimini al resto dell’Italia calcistica, un filo fatto di passione, sacrificio e cuore. Quel filo oggi porta il nome di Igor Protti, l’attaccante riminese che ha fatto innamorare intere tifoserie, e che oggi si trova ad affrontare la partita più difficile della sua vita.

Con un post su Instagram che ha subito toccato il cuore dei suoi tantissimi tifosi, Protti ha annunciato di essere malato. Una foto in un letto d’ospedale e parole che sanno di sincerità, ma anche di battaglia:

“Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite”, scrive l’ex attaccante, oggi 57enne, diventato simbolo del Livorno ma con un passato importante anche tra Bari, Lazio, Napoli, Messina e la sua Rimini.

L’annuncio è accompagnato dalla voglia di affrontare la malattia con la stessa determinazione che lo ha contraddistinto in campo:

“Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese. È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere ma ce la metterò tutta come sempre”.

Accanto a lui, una squadra speciale: la famiglia, gli amici, i tifosi e lo staff medico che lo sta seguendo. Protti non dimentica nessuno:

“So di non essere solo. Ho la mia grande e meravigliosa Famiglia vicino a me. Come quando ero in campo e mi sentivo parte di una grande comunità, oggi sento la vicinanza di tutte quelle persone che mi hanno seguito e voluto bene”.

Poi, i ringraziamenti anticipati:

“Ringrazio lo staff medico che mi ha preso in cura e farà di tutto per aiutarmi in questa lotta. Mi scuso fin da ora se nei prossimi mesi non riuscirò a rispondere a tutti. Vi mando un forte ed enorme abbraccio”.

Un docufilm per celebrare il suo mito

Negli ultimi mesi, erano iniziate le riprese di “Igor. L’eroe romantico del calcio”, un docufilm dedicato alla sua carriera e alla sua storia umana. Voluto dal regista Luca Dal Canto, il progetto intende raccontare il calcio attraverso uno dei suoi interpreti più autentici, quel “mito della nostra adolescenza” che ha incarnato i valori di un calcio forse ormai scomparso. Tra gli ospiti previsti nel documentario: Giorgio Chiellini, Walter Mazzarri e Beppe Signori.

Dalla Romagna alla leggenda

Nato a Rimini il 24 settembre 1967, e più precisamente di S. Ermete, nel territorio di Santarcangelo, Protti ha esordito a soli 16 anni in Serie C1 con la maglia della squadra della sua città. Da lì è iniziato un lungo viaggio che lo ha portato a segnare in ogni categoria, sempre con la stessa grinta. La sua consacrazione arriva a Bari, dove nella stagione 1995-96 conquista il titolo di capocannoniere della Serie A con 24 gol — un traguardo storico, perché ottenuto in un anno in cui la squadra retrocesse. Nessuno, prima di lui, era riuscito in una simile impresa.

Ma è con il Livorno che Protti entra nella leggenda. Capitano, bandiera, simbolo. Il suo legame con la città toscana è così profondo che la maglia numero 10 venne ritirata in suo onore. Eppure, nonostante il giro d’Italia calcistico, Protti è rimasto sempre un figlio di Rimini, dove tutto è cominciato e da dove oggi parte il coro più forte: “Forza Igor, questa è solo un’altra partita. E tu, come sempre, non sarai solo.”