Dalla Fogheraccia alla Festa di primavera: al via una settimana ricca di eventi in Valconca

Sta per partire una settimana ricca di appuntamenti in Valconca. A Gemmano si svolgerà una ricorrenza molto sentita dalla comunità locale: la Festa di San Giuseppe, organizzata dalla parrocchia di San Lorenzo Martire insieme alla Pro Loco. Mercoledì 18 marzo la serata inizierà alle ore 18.30 nella Chiesa di San Lorenzo con la celebrazione della Santa Messa, momento centrale della festa religiosa dedicata al santo. A seguire, alle ore 19.30 presso la Sala Pillitteri, la comunità si ritroverà per una cena conviviale che proporrà un menu tipico romagnolo con primo piatto, sardoncini, insalata e piadina. L’iniziativa è aperta a tutti e prevede offerta libera, con l’obiettivo di condividere un momento di socialità e tradizione.

Le Grotte di Onferno saranno protagoniste della Festa di Primavera, un evento dedicato alla storia e alla natura del territorio. Sabato 21 marzo dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso il Museo Multimediale si svolgerà la presentazione del nuovo percorso storico delle grotte, con saluti istituzionali del sindaco Riziero Santi e interventi di Emilia Palmese, Silvana Cerruti ed Edo Mancini, che racconteranno testimonianze legate alla Seconda guerra mondiale e alla vita nelle grotte. L’incontro sarà seguito da una visita guidata all’antica fornace, alla macina del gesso e al tratto storico delle cavità.

La festa proseguirà domenica 22 marzo per tutta la giornata, con visite guidate alle grotte, trekking e laboratori naturalistici. Alle ore 10.00 e alle ore 14.30 sono previsti trekking e attività con Trekaway, mentre una passeggiata per famiglie con laboratorio creativo sarà guidata da Eugenia Margheritis. L’ingresso alle grotte è di 12 euro intero e 10 euro ridotto, con gratuità per i residenti di Gemmano su prenotazione.

Nel territorio di San Giovanni in Marignano, la settimana si apre con una tradizione profondamente radicata nella cultura romagnola: la Focheraccia di San Giuseppe, in programma mercoledì 18 marzo alle ore 20.00 in Via Torino, nella frazione di Pianventena. L’evento è promosso dal Comitato della Frazione di Pianventena insieme all’Associazione Scuolinfesta APS, con il patrocinio del Comune. Attorno al grande falò si svolgerà una serata di festa all’insegna della convivialità, tra chiacchiere, risate e buon vino. I partecipanti potranno portare dolci o focacce da condividere, trasformando la fogheraccia in un autentico momento comunitario.

Sabato 21 marzo alle ore 21.00 al Teatro Massari, lo spettacolo “Abitare la terra”, composizione e interpretazione di Silvio Castiglioni, con immagini dal vivo di Georgia Galanti. Il poema scenico esplora il rapporto tra l’uomo e il pianeta attraverso racconti, visioni poetiche e suggestioni spirituali che attraversano cronaca, mito e riflessione ecologica.

La giornata di domenica 22 marzo si aprirà con il tradizionale mercatino “Il vecchio e l’antico”, che dalle ore 8.00 alle ore 19.00 animerà il centro del paese con bancarelle di antiquariato, modernariato e collezionismo lungo via Vittorio Veneto, fino alla Galleria Marignano e Largo Libertà. Nel pomeriggio la musica sarà protagonista con il concerto “Stabat Mater”, inserito nella XVIII edizione del Minifestival Cameristico della Scuola di Musica Santa Lucia. L’appuntamento è alle ore 18.00 nella Chiesa di Santa Lucia con la Schola Cantorum S. Lucia e la Corale del Montefeltro, accompagnate da Stella Toselli (soprano), Angelo Bonazzoli (alto) e Svetlana Chmykhalova al pianoforte. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Montescudo-Monte Colombo celebrerà le tradizioni popolari con La Fogheraccia di San Giuseppe, organizzata dall’Associazione E Poz D’la Piva APS insieme alle Pro Loco locali. L’appuntamento è mercoledì 18 marzo alle ore 20.30 presso il salone parrocchiale di San Savino, dove la serata sarà accompagnata dalla musica del gruppo Marietti e Mingon e da un rinfresco con specialità della tradizione.

La programmazione culturale proseguirà sabato 21 marzo alle ore 21.00 al Teatro Rosaspina di Montescudo con la commedia “…Eppoi arriva Polly!”, portata in scena dalla compagnia teatrale I Quattroguitti. La brillante storia segue le vicende del pubblicitario Timothy Westerby che, dopo una caduta accidentale, inizia a vedere il personaggio della sua pubblicità prendere vita, generando situazioni paradossali e divertenti proprio nel giorno del matrimonio della figlia.

Il Teatro Rosaspina ospiterà un nuovo appuntamento domenica 22 marzo alle ore 18.00 con lo spettacolo “Lo sciopero delle bambine – l’eroicomica impresa del 1902”, produzione di Pem Habitat Teatrali con Rita Pelusio e Rossana Mola, per la regia di Enrico Messina. Lo spettacolo racconta la storia vera delle “piscinine”, giovani apprendiste-sarte milanesi che nel 1902 guidarono uno sciopero destinato a cambiare la coscienza sociale sul lavoro minorile e femminile.

Cattolica propone una settimana densa di eventi culturali e di intrattenimento. Mercoledì 18 marzo alle ore 17.00 al Centro Culturale Polivalente si terrà l’incontro della rassegna “Leggiamo una storia”, letture dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni a cura dei volontari del progetto Nati per Leggere.

La sera sarà dedicata alla tradizione con la Fogheraccia di San Giuseppe, che si accenderà alle ore 21.00 sulla spiaggia libera di Piazza Primo Maggio, grande falò simbolo del passaggio dall’inverno alla primavera e momento di festa collettiva per la comunità.

Sempre mercoledì 18 marzo alle ore 21.00, al Salone Snaporaz, si svolgerà lo spettacolo-conferenza “Nella testa del dragone. Viaggio alla scoperta della Cina” con Giada Messetti, un racconto divulgativo che esplora le trasformazioni politiche, culturali ed economiche della Cina contemporanea e il suo ruolo nel nuovo equilibrio mondiale.

Il programma prosegue sabato 21 marzo alle ore 10.00 al Centro Culturale Polivalente con un nuovo appuntamento di “Leggiamo una storia”, questa volta dedicato ai bambini da 0 a 3 anni. Nel pomeriggio, alle ore 17.00 al Museo della Regina, l’archeologa Francesca Minak guiderà il pubblico nell’incontro “Romanità del territorio tra Rimini e Cattolica”, un viaggio tra reperti e testimonianze dell’epoca romana.

Domenica 22 marzo dalle ore 10.00 alle ore 16.00 al Racketbar, in Piazzale Primo Maggio 2, debutterà il format “Breakfast Clubbing”, nuova esperienza di socialità che unisce musica, colazione e lifestyle contemporaneo. L’evento vedrà la partecipazione dei dj Federico Grazzini, Supernova e Guru Deejay, in una giornata che mescola club culture e atmosfere mattutine tra caffè, cornetti e musica.

Il Comune di San Clemente promuove un importante momento di riflessione dedicato alla salute mentale e ai disturbi alimentari. Venerdì 20 marzo alle ore 20.30 al Teatro Giustiniano Villa si terrà l’incontro “Il silenzio dietro lo specchio”, appuntamento di sensibilizzazione dedicato ai Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), organizzato in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla. L’iniziativa vuole contribuire a superare pregiudizi e silenzi su patologie che in Italia coinvolgono milioni di persone, promuovendo informazione, prevenzione e confronto.

Il programma culturale proseguirà domenica 22 marzo alle ore 17.00 al Teatro Villa con lo spettacolo per famiglie “Sulle tracce della volpe”, con Alessia Canducci alla voce recitante e Tiziano Paganelli alle musiche dal vivo. Lo spettacolo, indicato per bambini dai 4 anni in su, unisce narrazione e musica per raccontare storie ironiche e sorprendenti ispirate alla figura della volpe.

Montefiore Conca sarà protagonista con diversi appuntamenti culturali e naturalistici. Sabato 21 marzo alle ore 21.00 al Teatro Malatesta la rassegna Rumagna marzulena 2026 presenterà la commedia dialettale “A murì sfà sempre in temp”, portata in scena dalla compagnia I Rimediati di Gnole. Lo spettacolo in due atti promette una serata di teatro brillante e tradizione romagnola.

Domenica 22 marzo alle ore 9.00, con ritrovo al Campo sportivo polivalente di Via XX Settembre, partirà la camminata “Vista – Visioni di futuro – Instagram tra Rocca, Borgo e Big Bench”, appuntamento inserito nella rassegna “Per Sentieri in Valconca”, in collaborazione con la Fondazione Piano Strategico del Comune di Rimini. Il percorso ad anello di 6 chilometri, della durata di circa 5 ore, attraverserà alcuni dei punti panoramici più suggestivi del territorio. L’escursione includerà momenti di confronto su marketing territoriale e sviluppo locale, incontri con amministratori e operatori del territorio, oltre a un aperitivo a chilometro zero e una visita guidata al Castello di Montefiore.

A Monte Colombo, domenica 22 marzo alle ore 16.30 al Teatro Leo Amici andrà in scena lo spettacolo “Sicuramente Amici”, una rappresentazione che intreccia racconto e fantasia per esplorare il valore universale dell’amicizia. La storia prende vita nella bottega della Vecchia Umanità, dove una bambina ascolta storie di personaggi leggendari come Omero e Ulisse, Mago Merlino e Re Artù, Leonardo e Salaì, in un viaggio simbolico attraverso la storia dell’umanità e dei legami che la uniscono.