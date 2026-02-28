Dalle piste da sci del Cimone parte la stagione del Misano World Circuit

Non è stata la solita conferenza stampa in riva all’Adriatico. Per dare il là al calendario 2026 del Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, il management dell’autodromo ha scelto i 1.550 metri del Monte Cimone. Nella Piazzetta di Passo del Lupo, sotto un sole invernale e davanti alle vette dell’Appennino, è andato in scena un “matrimonio di interessi” tra la montagna e la costa, sigillato dalla Regione Emilia-Romagna per promuovere un’unica, grande piattaforma turistica.

L’obiettivo dichiarato dall’assessora regionale Roberta Frisoni è chiaro: l’Emilia-Romagna non vuole più essere percepita come una somma di compartimenti stagni, ma come un ecosistema dove il turismo bianco del Cimone dialoga con l’asfalto rovente della Riviera. La presenza di Visit Misano a Sestola è il simbolo di questa connessione: lo sport come volano economico capace di generare indotto 365 giorni l’anno.

Il Managing Director Andrea Albani ha tracciato la rotta degli investimenti del Gruppo Financo. Non solo corse, ma infrastrutture. Il 2026 vedrà il rifacimento dell’asfalto nelle aree paddock per migliorare la fluidità dei flussi pedonali verso la MWC Square, il cuore commerciale del circuito. Tra le novità più attese:

il completamento della struttura di design per i campi da Padel (con zona lounge dedicata).

la nuova piazzetta “green” nella Square, per un’accoglienza sempre più sostenibile.

il potenziamento tecnologico, con nuovi ponti radio e una sala regia rinnovata per le forze dell’ordine.

l’avanzamento della barriera fonoassorbente alla curva del Tramonto, per armonizzare l’attività sportiva con il territorio circostante.

Il programma sportivo è un concentrato di conferme prestigiose e ricorrenze storiche. La MotoGP resta il diamante della corona (confermata fino al 2031), ma il 2026 sarà l’anno dei grandi numeri.

I 100 anni di Ducati: il World Ducati Week (3-5 luglio) si preannuncia come l’evento oceanico dell’estate, un raduno globale per celebrare il secolo di vita della casa di Borgo Panigale.

Il 60° di ASI: l’Automotoclub Storico Italiano celebrerà il suo sessantesimo anniversario a fine settembre con l’ASI Festival, portando in pista il meglio del motorismo d’epoca.

Superbike (12-14 giugno): presentato il poster ufficiale con Nicolò Bulega e Stefano Manzi. La tappa romagnola si conferma la regina televisiva del mondiale, con numeri di audience superiori a ogni altro round internazionale.

Il binomio motori-musica si rafforza con il GT World Challenge, che quest’anno ospiterà l’Elektronfest: una maratona di musica elettronica con icone come Planet Funk e Dj Ralf. Cambia collocazione anche il Misano Classic Weekend, spostato a inizio agosto, mentre si consolidano le partnership tecniche con Debar Group (mobilità elettrica interna) e Hidrosystem.

Spazio anche all’agonismo puro con la presentazione della Yamaha R7 del team Terra&Vita GRT. La campionessa del mondo Maria Herrera ha lanciato la sfida per il 2026 nel FIM Women’s Circuit Racing: “Il livello cresce, ma l’obiettivo è difendere il titolo”. Infine, il progetto Garage 51 di Michele Pirro continua a fare della MWC Square un polo formativo, portando i giovani studenti degli ITS direttamente sui motori Ducati.

Misano si conferma così molto più di una pista: è un laboratorio di esperienze che, nel 2026, promette di unire l’ebbrezza della velocità al fascino della storia e all’innovazione dei servizi.

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A illustrare il nuovo calendario del circuito l’assessora regionale al Turismo e Sport, Roberta Frisoni e il sindaco di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni. Tra i partecipanti, il managing director del circuito, Andrea Albani, il presidente di Fmi – Federazione motociclistica italiana, Giovanni Copioli, il responsabile marketing e comunicazione di WorldSbk, Francesco Valentino, il sindaco di Sestola, Fabio Magnani e alcuni tra i protagonisti più attesi del mondiale Superbike: il campione Nicolò Bulega, accompagnato dal Team manager Aruba.it Racing Ducati superbike, Serafino Foti e Stefano Manzi, insieme a Filippo Conti e Simone Bustreo del Team Gytr Grt Yamaha. Riflettori puntati altresì sul Team Grt Yamaha WorldWcr con il team manager, Ayrton Badovini, e le pilote Natalia Rivera e Maria Herrera, a conferma dell’attenzione crescente verso il campionato mondiale femminile che farà tappa proprio in Riviera.