Dall’lnferno Beach Run all’Oceanman, Cattolica si incorona Regina degli Sport

Dopo il grande successo dello scorso anno, Cattolica ha già acceso i motori del prossimo strepitoso Maggio sportivo 2025. Presentato oggi pomeriggio, in un’affollatissima sala del Palazzo di turismo gremita di operatori economici, il cartellone degli eventi che trasformeranno Cattolica nella città degli sport a cielo aperto. Un anticipo d’estate che partirà già dopo Pasqua con Inferno Beach run (26 e 27 aprile), la Granfondo Squali (dal 9 all’11 maggio) e Oceanman (23, 24 e 25 maggio), la più grande competizione di nuoto in acque libere. “Cattolica è già pronta con le grandi manifestazioni sportive che ogni anno crescono sempre di più – spiega l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci -.

Un traguardo eccezionale che è frutto di una grande sinergia tra i nostri operatori economici e turistici e la nostra Amministrazione che è sempre pronta ad accogliere proposte che rappresentano per la città un’opportunità di visibilità nazionale e internazionale. È una sinergia che arricchisce e conferisce uno spirito identitario agli eventi, sono eventi della città, iniziative che raccontano un intero territorio. Fare sistema è il segreto di questo successo. C’è stata una grande crescita, lo dicono i numeri. Continuiamo a portare avanti questo gioco di squadra che è la vera risorsa per la nostra comunità. Vogliamo comunicare Cattolica attraverso ogni evento. Cattolica al centro di tutte le iniziative, da quelle enogastronomiche a quelle culturali e quindi sportive. Perché la nostra è una terra non solo dello sport, ma degli sport, in grado di ospitare le più diverse discipline sportive”.

A mostrare i numeri del successo dello scorso maggio, è stato Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione albergatori: “Nel 2024 con le nostre manifestazioni sportive abbiamo toccato quota 71269 pernottamenti, ben 33mila in più rispetto al 2023”.

Entra nel vivo dei singoli eventi Filippo Magnani, presidente di Riviera Sport 365 e deus ex machina delle manifestazioni: “Grazie all’Amministrazione che ha sempre creduto nelle nostre proposte. Da ultimo l’Inferno Beach Cattolica che ha esordito nel 2024 e già come anno zero ha fatto subito numeri “da paura”. Quest’anno lo abbiamo anticipato e seguirà la festa dei fiori. Nel week end dal 9 all’11 maggio tornerà la Granfondo Squali, un evento che ogni anno segna numeri incredibili ed è in costante crescita. Dopo il fine settimana dal 16 al 18 maggio, con la passeggiata enogastronomica del Weintour che promuove le migliori cantine dell’Emilia Romagna con stand ed eventi tra viale Bovio e Matteotti, si prosegue con l’ultima manifestazione sportiva dal 23 al 25 maggio: Oceanman, la più grande competizione di nuoto in acque libere, una vetrina internazionale che ha portato Cattolica atleti da ogni parte del mondo. Il segreto del successo è stato creare pacchetti soggiorno in cui con il pernottamento superiore ai due giorni abbiamo regalato l’iscrizione agli eventi sportivi, muovendo l’indotto turistico ricettivo fino a raddoppiare i pernottamenti rispetto al 2023”.

La riunione è stata l’occasione sia per anticipare l’evento di Pasqua (dal 19 al 21 aprile, “Pasqua a Cattolica, Gusto da vivere”, nelle vie del Centro, che per fare il punto su tutto il cartellone dell’estate.

Ma gli eventi sportivi continuano anche a giugno, con il Campionato italiano di Gym box (dal 13 al 15 giugno) al Torneo intarnazionale ITF di Giorgio Galimberti del 16 giugno.

All’assemblea il presidente Cavalieri ha portato i video-saluti dell’Assessora regionale Roberta Frisoni: “A Cattolica avete saputo interpretare lo sport benissimo negli ultimi anni e so che continuerete a farlo anche nel 2025”.