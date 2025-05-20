Dance Music Awards 2025 a Cattolica: premiati il Papeete e il Piper

“Ricevere questo riconoscimento è un onore, ma anche un’emozione fortissima” – spiegano i fratelli e titolari del Papeete, Marco e Luca Soldini, all’indomani del Dance Music Awards, riconoscimento fra i più alti nel mondo del divertimento. La consegna è avvenuta in un Gala esclusivo, a Cattolica. Quest’anno, nella sezione “dance”, il premio è andato a Papeete Beach, per i suoi 25 anni e al Piper, per i suoi 60. Due locali che hanno fatto epoca.

“Il beach club più longevo d’Italia – si legge nella motivazione del premio – per i 25 anni. Simbolo di eccellenza e innovazione nell’intrattenimento italiano”. Questo il motivo del premio, come sottolinea il direttore artistico del Dance Music Awards, Emiliano Milano: “Quest’anno è stata la decima edizione del premio, con 26 categorie. Oltre alle varie collaborazioni, anche il SILB, il principale sindacato del settore, ha voluto collaborare con noi con un proprio riconoscimento prestigioso”.

“Quando abbiamo iniziato questa avventura oltre vent’anni fa, volevamo solo creare un luogo dove le persone potessero vivere il mare in modo diverso: più libero, più coinvolgente, più divertente – continuano i titolari del Papete -. Mai avremmo immaginato che il nostro locale sarebbe diventato un simbolo nazionale dell’estate italiana. Questo premio è il risultato di una visione della nostra famiglia, ma soprattutto del lavoro quotidiano di squadra che non ha mai smesso di innovare, sorprendere e credere nell’energia di questo posto. Ogni tramonto, ogni weekend, ogni stagione è stata una sfida nuova, e la risposta del pubblico ci ha dato la forza per continuare”.

“Essere il beach club più longevo d’Italia non significa solo resistere al tempo, ma sapersi trasformare senza perdere l’anima. Ed è quello che continueremo a fare: evolverci, restare contemporanei, ma sempre fedeli allo spirito con cui tutto è cominciato” – concludono i fratelli Soldini.

Sono loro la quarta generazione alla guida dell’azienda di famiglia. Figli di Rossella Casanova, nipoti di Massimo, Luca e Marco proseguono sulle orme della famiglia, con innovazione e creatività.