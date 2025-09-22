Daniele Ciavatti: “Imposta di soggiorno per assumere nuovi vigili urbani? No, grazie”

Destinare gli introiti dell’imposta di soggiorno all’assunzione di nuovi agenti della polizia locale viene presentato come una risposta immediata al problema della sicurezza. Ma questa deriva securitaria, a Rimini, rischia di non portare nulla di buono.

Da tempo anche la sinistra ha compreso che la sicurezza non è un valore “di destra”: sono i ceti più fragili i primi a pagare il prezzo dell’insicurezza. Ma condividere l’analisi non significa adottare le stesse soluzioni.

E invece la politica sembra appiattirsi: la risposta è sempre la stessa, da destra e da sinistra – aumentare il numero di agenti. Una soluzione rassicurante sulla carta, ma che ignora la complessità del problema. Davvero possiamo credere che, quando si verifica un episodio di violenza, ci sia sempre un tutore dell’ordine pronto a intervenire? La realtà ci dice altro.

Manca un’indagine seria sulle cause dell’insicurezza. L’urbanistica incide: quartieri-dormitorio privi di servizi alimentano isolamento e aggressività. Le politiche sociali assenti producono marginalità. La mancanza di luoghi di aggregazione e cultura genera solitudine. L’assenza di risposte sull’emergenza casa crea rabbia. La carenza di percorsi di formazione e sostegno al lavoro lascia le persone senza prospettive.

Sono questi i fattori da affrontare se davvero vogliamo città più sicure. Limitarsi ad assumere nuovi vigili significa intervenire sugli effetti e non sulle cause del problema.

Ecco perché considero pericolosa la proposta di finanziare nuove assunzioni con l’imposta di soggiorno. Probabilmente sarà approvata, perché risponde a una logica di destra fatta di “più controlli, più repressione”. Ma la sinistra dovrebbe proporre altro: prevenzione, coesione sociale, inclusione.

Mi si dirà che qualche agente in più non fa male. Ma Rimini ha già un numero di vigili sopra la media nazionale, e l’Italia conta più forze dell’ordine pro capite di quasi tutti i Paesi europei. Ogni nuova assunzione non fa altro che appesantire ulteriormente i bilanci comunali.

Davvero vogliamo che i riminesi lavorino per pagare stipendi e oneri accessori di una schiera sempre più numerosa di vigili urbani?

Davvero vogliamo un’amministrazione comunale elefantiaca che destina larga parte del bilancio alle spese di personale, lasciando le briciole a servizi, cultura e welfare?

Per quel che mi riguarda, la risposta è no.

Daniele Ciavatti