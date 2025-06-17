De Pascale: “Aeroporto di Rimini strategico per far volare la Romagna”

La Romagna “deve volare” e l’aeroporto di Rimini è “strategico nel piano aeroportuale regionale”. Il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, ospite questa mattina al Grand hotel di Rimini del convegno “Turismo: il motore dell’Italia che riparte”, organizzato dal Quotidiano nazionale, affronta i nodi del settore, tra hardware, e dunque strutture e infrastrutture, e software, che si declina nel turismo esperienziale Tutte le città d’arte, argomenta, hanno “un forte margine di crescita” e c’è poi un “potenziale inespresso” legato sia al turismo verde, agli Appennini e alla pianura, “dove ora facciamo solo escursionismo”, che tra pranzo al sacco e ritorno è “più un disagio che altro”, sia al turismo sportivo, che può rivelarsi un volano per la destagionalizzazione come lo sono fiere e congressi.

Per l’Emilia-Romagna, prosegue, “l’ammiraglia” è ovviamente la Riviera adriatica, un prodotto che va però “ripensato e rilanciato”. Fino a oggi “la novità più significativa” è rappresentata dall’investimento di Rimini su fiere e congressi, appunto, che garantiscono “più opportunità per tutti i territori”. E lo stesso percorso può essere seguito dallo sport.

Ma l’innovazione, prosegue, si lega con i collegamenti: “La Romagna deve volare eIl presidente della Regione: “Riviera adriatica nostra ammiraglia ma il prodotto va ripensato, se non allunghiamo al stagione non c’è speranza” l’aeroporto di Rimini è strategico in un piano aeroportuale regionale”. Proprio oggi il viceministri Galeazzo BignamiIl presidente della Regione: “Riviera adriatica nostra ammiraglia ma il prodotto va ripensato, se non allunghiamo al stagione non c’è speranza” intervistato dalla direttrice del Resto del Carlini Agnese Pini aveva sostenuto che è l’aeroporto di Forlì a essere “strategico” ma, come gli altri piccoli scali, nell’ottica di appoggio al “Marconi” di Bologna ormai in overbooking.

Poi c’è il nuovo Terminal crociere di Ravenna e servono collegamenti ferroviari veloci con il Centro Europa e la Lombardia. Hardware, prosegue de Pascale, significa anche strutture ricettive: sulla rigenerazione “il calcio d’inizio è a settembre”, anche se siamo “colpevolmente in ritardo”. Ma nel processo di innovazione devono cambiare anche le norme, perché la domanda turistica è cambiata. E poi c’è il tema strategico delle concessioni demaniali.

Dunque è “un momento di grande svolta- conclude il presidente- e ci sono la consapevolezza e la voglia di fare insieme”. In Romagna, “abbiamo costruito le camere perché c’era il mare, ma ora occorre “invertire il paradigma: siamo il più importante distretto ricettivo e può essere un patrimonio in termini di attrattività”.

Perché “se non allunghiamo la stagione non c’è speranza”, occorre dunque ridiscutere il modello per chi vuole e può fare turismo, dall’Appennino al ferrarese passando per il Parco del Delta del Po tenendo anche presente che una larga parte della regione ha scoperto il settore più recentemente.

(Agenzia DIRE)