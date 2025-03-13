Decine di chili di oro e argento rubati e fusi in lingotti, maxi-blitz dei Carabinieri anche a Rimini

Era un orefice di Padova il ricettatore che acquistava preziosi rubati da diverse bande in varie parti d’Italia, per poi fondere l’oro e l’argento in lingotti con l’aiuto di un complice. Un giro illecito milionario in cui oltre ai due veneti eran coinvolte famiglie rom e clan albanesi, stroncato da una maxi-operazione dei Carabinieri su ordine dei magistrati inquirenti di Padova. Il blitz si è svolto anche in provincia di Rimini: è stato controllato un campo nomadi nel territorio di Misano dove uno degli indagati risulta residente.

La vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Padova è partita nelle prime ore di questa mattina, finalizzata alla esecuzione di 2 decreti di sequestro preventivo di beni disposti dal Tribunale euganeo e 74 decreti di perquisizione personale e domiciliare nei confronti di altrettanti indagati in tutto il Veneto, oltre che delle province di Trento e Rimini per traffico di monili e oggetti d’oro frutto di rapine e furti. Agli indagati è contestati i reati di riciclaggio e ricettazione di preziosi di illecita provenienza.

L’operazione nasce da un’indagine condotta su diversi sodalizi criminali dediti alla commissione di furti e rapine in abitazione e sulla strada, contro anziani e ai danni di gioiellerie. Complessivamente sono impegnati, con la copertura aerea di un elicottero del 14/o Elinucleo di Belluno, 350 militari dei comandi Provinciali interessati, con il supporto del 4/o Battaglione Veneto di Mestre e di unità cinofile.

Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso dal Gip del Tribunale patavino nei confronti di 2 persone sottoposte alle indagini per il delitto di riciclaggio in concorso con altri 2 indagati e a decreti di perquisizione emessi dalla Procura euganea a carico di altre 70 persone, a cui vengono contestati reati contro il patrimonio..

L’indagine, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Padova, iniziata nel mese di aprile 2024 con il monitoraggio dei movimenti di vari soggetti dediti a furti e rapine in abitazione e nelle strade, anche in danno di anziani, nonché all’interno di gioiellerie, si è poi focalizzata sulla figura di un soggetto della provincia di Vicenza, già operante nel settore del commercio al dettaglio di monili in oro e oggetti preziosi, in contatto con diversi componenti dei gruppi criminali, che gli hanno recapitato con cadenza giornaliera ingenti quantitativi di gioielli, frutto dei colpi perpetrati.

Ed in effetti nel corso delle indagini sono stati tratti in arresto in flagranza di reato 8 indagati per furti in abitazione commessi in danno di anziani nelle province di Venezia e Rovigo e una per rapina in gioielleria in provincia di Vicenza.

Più in particolare, nel corso dell’attività investigativa, sono stati documentati circa 730 accessi all’immobile dell’orefice da parte di soggetti, gran parte dei quali pregiudicati per reati contro il patrimonio, che hanno consegnato all’indagato in totale oltre 20 kg. di monili in oro, ricevendo in pagamento, importi in denaro complessivamente quantificati in oltre un milione e 350 mila euro.

Acquistati i preziosi, periodicamente l’orefice si rivolgeva a un suo conoscente dell’alta padovana, che all’interno di locali di pertinenza della sua abitazione, servendosi di forni ad alta temperatura, provvedeva a fondere i monili e a ricavarne lingotti e verghe in oro, che riconsegnava poi al complice vicentino, riciclando così di fatto la refurtiva, resa irriconoscibile e, quindi irrintracciabile.

Pertanto, nella mattinata del 13 marzo, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Padova hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip, che ha disposto nei confronti delle due persone indagate per riciclaggio il sequestro dei locali all’interno dei quali veniva svolta l’attività illecita di acquisto dei gioielli e della successiva fusione, nonché di tutta la strumentazione utilizzata per l’attività illecita.

In esecuzione del provvedimento del Gip, nei confronti dell’ex orefice vicentino, si è proceduto anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell’importo di 500 mila euro, quale profitto del reato, tratto da conti correnti bancari a lui riconducibili.

Inoltre, durante le numerose perquisizioni sono stati rinvenuti elementi di riscontro all’ipotesi accusatoria (sequestrati complessivamente più di 20 chili di oro in lingotti, verghe e pepite, circa 30 chili di lingotti in argento, altri 30 chili di monili in oro, gioielli, preziosi ancora in fase di catalogazione nonché la somma in contanti di circa € 390 mila, telefoni cellulari, abbigliamento e radio scanner).

Il procedimento è in fase di indagini preliminari e i soggetti indagati devono ritenersi non colpevoli sino ad eventuale condanna definitiva.

Il video dei Carabinieri di Padova: