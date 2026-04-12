Delfino morto ritrovato sulla spiaggia di Rimini, scatta il recupero

Sembra quasi un monito. Il ritrovamento sulla spiaggia di Rimini, questa mattina, riportato dalle pagine Facebook – autrice della foto è Eva Blond – di un delfino purtroppo morto, con il corpo in evidente stato di composizione, suona come l’ennesimo allarme da interpretare. E dire che proprio oggi la nostra città celebra la Giornata del Mare. È piuttosto recente, infatti, la notizia dell’avvistamento della balenottera al largo delle coste tra Marche e Romagna, seguita ieri, nel tratto di arenile libero, in zona porto canale, piazzale Boscovich, dalla piccola ma più che significativa cerimonia del ritorno in acqua dell’esemplare di tartaruga raccolto e curato dalla Fondazione Cetacea Riccione. Dopo il ritrovamento del delfino, saranno gli esperti, a cominciare dai volontari del CRAS Rimini già allertati, a stabilire la specie del cetaceo (che nell’immagine appare con il ventre completamente bianco) e decidere sulle sorti dell’esemplare: forse sarà sottoposto ad analisi e accertamenti per provare a comprendere quando e cosa l’abbia trascinato, ormai senza vita, sulla battigia.