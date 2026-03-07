Diamo Linfa al Bene, i 30 anni della Legge 109/96

Trent’anni, 109 piazze, un milione di firme. Sono i numeri che scandiscono un anniversario simbolo per la legalità democratica in Italia. Il 7 marzo ricorre il trentennale della Legge 109/96, la norma che ha trasformato il patrimonio sottratto ai clan da semplice trofeo giudiziario a risorsa sociale. Nata dalla spinta popolare di Libera, la legge affronta oggi una sfida decisiva: passare dalla “restituzione” alla “sostenibilità” per non lasciare che il cemento confiscato resti un guscio vuoto.

Per celebrare questo traguardo, la rete di Libera promuove ancora per oggi 7 e domani, 8 marzo, la mobilitazione nazionale “109 piazze per la legge 109”. Sotto lo slogan “Diamo linfa al bene”, l’associazione chiede che il 2% del Fondo Unico Giustizia venga destinato al riutilizzo pubblico e sociale. Un gesto concreto per superare le lentezze amministrative che, in Emilia-Romagna, vedono ancora 870 immobili in attesa di destinazione a fronte di soli 261 già operativi.

«I beni chiusi fanno il gioco delle mafie», spiegano i referenti regionali Manuel Masini e Sofia Nardacchione. «Nella nostra regione la presenza criminale è radicata; trasformare questi luoghi in spazi di memoria e lavoro pulito è l’unica risposta sociale possibile».

Gli appuntamenti in Emilia-Romagna

Sabato 7 marzo (il cuore della mobilitazione)

Bologna: presidio alle 11.30 davanti a Casa Orefici (bene in amministrazione giudiziaria) e dalle 12 al Labas (Vicolo Bolognetti)

Forlì: mobilitazione in Piazza Saffi a partire dalle 9.30

Reggio Emilia: gazebo e confronto in Piazza Fontanesi (9-13)

Cesena: incontro nel Portico di Corso Mazzini (17-18)

Salsomaggiore (Parma): apertura straordinaria del Podere Millepioppi (10-13)

Calendasco (Piacenza): festa per i 10 anni del Capannone Rita Atria, simbolo di riscatto nel piacentino

Domenica 8 marzo

Riccione: appuntamento in Viale Lazio 10 dalle 10 alle 12

Forlì: chiusura della tre giorni nuovamente in Piazza Saffi (9-14)

Il report “Raccontiamo il bene” fotografa una regione che resiste: 21 realtà gestiscono beni confiscati in 15 comuni, offrendo welfare e servizi. Eppure, con 133 aziende ancora nel “limbo” della gestione giudiziaria, la richiesta di risorse certe non è più rinviabile. La sfida per i prossimi trent’anni è chiara: rendere la legalità non solo giusta, ma efficiente e produttiva.