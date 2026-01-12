Dimensionamento scolastico, audizione a Roma: Emilia-Romagna contraria ai tagli, Governo commissaria quattro Regioni

Si è svolta oggi a Roma l’audizione in Consiglio dei ministri delle quattro Regioni che si sono opposte al piano nazionale di dimensionamento della rete scolastica. Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Sardegna hanno confermato la loro contrarietà alle riduzioni previste per il prossimo anno scolastico, decisione che ha portato il Governo a deliberarne il commissariamento, a fronte della mancata adozione dei piani regionali richiesti.

Per l’Emilia-Romagna erano presenti il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora regionale alla Scuola, Isabella Conti, che hanno ribadito le ragioni della posizione assunta dall’ente. Al centro della contestazione vi è la riduzione delle autonomie scolastiche da 532 a 515, con un taglio di 17 istituzioni, nonostante la Regione presenti indicatori superiori ai parametri ministeriali.

“La Regione Emilia-Romagna ha sempre agito nel rispetto rigoroso della leale collaborazione istituzionale, perché crede che la Repubblica si regga sulla fiducia reciproca e sulla chiarezza delle regole. Il Governo ha fissato parametri nazionali per l’efficienza della rete scolastica. Su quei parametri noi siamo non solo in regola, ma più efficienti della media richiesta: a fronte di un obiettivo di 938 studenti per scuola, in Emilia-Romagna siamo a 994. I numeri direbbero che dovremmo avere più dirigenti scolastici, non meno. Eppure, ci viene imposto un ulteriore taglio di 17 autonomie, deciso in un secondo momento, senza trasparenza e senza un confronto vero. Colpire una Regione che ha rispettato le regole significa rinunciare all’obiettivo dell’efficienza per produrre ingiustizia. Significa accettare scuole da duemila studenti, dove ragazze e ragazzi diventano numeri, non persone, e dove il diritto all’istruzione perde il suo significato più profondo, rendendo più difficile la partecipazione delle famiglie, degli studenti, dei docenti e del personale”.

Secondo i dati regionali, con l’attuale assetto la rete scolastica emiliano-romagnola registra un rapporto medio di 994 alunni per istituzione, valore abbondantemente superiore al parametro ministeriale fissato a 938 studenti. La contrazione imposta dal decreto nazionale non viene quindi ricondotta a inefficienze organizzative o territoriali, ma a un meccanismo di redistribuzione numerica nazionale del contingente di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi, definito unilateralmente a livello ministeriale.

Un’operazione che, secondo la Regione, rischia di compromettere in modo particolare i presìdi scolastici dei territori montani e delle aree interne, considerati essenziali per garantire il diritto allo studio e la coesione sociale.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre richiamata la posizione già formalizzata dall’Emilia-Romagna nel mese di dicembre, quando la Regione aveva risposto alla lettera di diffida inviata dai Ministeri dell’Istruzione e del Merito e degli Affari europei, scegliendo di non adottare il piano di dimensionamento entro il termine del 18 dicembre e ribadendo le motivazioni della propria scelta.

“Noi abbiamo chiesto una cosa semplice e giusta: il ritiro del taglio imposto, l’applicazione coerente dei criteri nazionali e un confronto istituzionale fondato sul rispetto. Difendere la scuola pubblica – proseguono de Pascale e Conti – non è una battaglia amministrativa: è una scelta morale. È difendere l’uguaglianza, la coesione sociale e il futuro del Paese”.