Domenica 10 maggio “Sulle ali delle farfalle”: natura, scienza e scoperta a Montebello

Una mattinata immersi nella natura, tra divulgazione scientifica, passeggiate all’aria aperta e osservazione diretta delle farfalle nel loro ambiente naturale. È questo lo spirito di “Sulle ali delle farfalle”, l’iniziativa organizzata da OaSì – Insieme per le valli APS in programma domenica 10 maggio 2026 presso l’Osservatorio Naturalistico Valmarecchia a Montebello di Poggio Torriana.

Il ritrovo è fissato alle ore 9.00 in via Vicinale Scanzano, 4 a Montebello. La giornata si aprirà con un approfondimento a cura di Massimiliano Fabbri, entomologo della Società per gli Studi Naturalistici della Romagna, che guiderà i partecipanti in un affascinante viaggio nel mondo delle farfalle, tra curiosità, biodiversità e ruolo fondamentale di questi insetti negli ecosistemi, con la partecipazione del fotografo naturalista Luca Maccapani.

A seguire, una passeggiata naturalistica all’aperto nell’Oasi di Torriana Montebello, occasione speciale per osservare da vicino le farfalle nel loro habitat e vivere un’esperienza diretta di esplorazione e conoscenza del territorio.

“L’iniziativa è aperta a tutti ed è pensata per famiglie e appassionati della natura di tutte le età – spiegano da OaSì APS – con l’obiettivo di promuovere la cultura ambientale e il contatto consapevole con il patrimonio naturalistico locale. Al termine della passeggiata, per chi lo desidera, sarà possibile fermarsi nel giardino dell’Osservatorio per un pranzo al sacco autogestito in compagnia. Acqua, vino e dolce saranno offerti dall’associazione. Invitiamo tutti a condividere con noi una mattinata dedicata alla natura, alla conoscenza e alla bellezza del nostro prezioso territorio”.

L’evento è gratuito, con il contributo del Comune di Poggio Torriana attraverso il Bando Cultura Poggio Torriana 2026. Richiesta la prenotazione, fino a esaurimento posti.