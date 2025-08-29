E’ sempre allerta gialla temporali in tutta l’Emilia-Romagna
29 Agosto 2025 / Roberto Nanni
Nello specifico delle aree costiera di nostra appartenenza vi sono delle probabilità, non trascurabili (40 %), che nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 agosto, in concomitanza di maggior schiarite e dell’ingresso di aria fredda in media troposfera, nuovi nuclei temporaleschi in spostamento dalla Toscana investino l’entroterra di Umbria, Marche e Romagna.
In conclusione, la pericolosità potrebbere essere rappresentata da raffiche particolarmente intese indotte dall’orografia appenninica locale verso il medio Adriatico (soprattutto in direzione del pesarese e dell’anconetano). Ugualmente non sono da escludersi nubifragi e/o piogge particolarmente abbondanti.
Tendenza del tempo in Emilia-Romagna prevista da ARPAE da lunedì 1 a giovedì 4 settembre:
“Inizio periodo caratterizzato da condizioni di instabilità con rovesci sparsi, in particolare nella giornata di martedì. A partire dalla giornata di mercoledì graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche . Temperature senza grosse variazioni di rilievo con valori compresi tra 26 e 30 gradi”.
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