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Home___primopianoE’ sempre allerta gialla temporali in tutta l’Emilia-Romagna

Miglioramento da sabato pomeriggio poi nuova instabilità fino al 2 settembre


E’ sempre allerta gialla temporali in tutta l’Emilia-Romagna


29 Agosto 2025 / Roberto Nanni
Meteo

La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna e ARPAE hanno diramato un’Allerta GIALLA per piene dei fiumi e per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza e Parma;  per temporali in tutte le nelle province della Regione e per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.
Spiega il bollettino: “Per la giornata di sabato 30 agosto sono previsti temporali organizzati anche di forte intensità con possibili effetti e danni associati più probabili sui rilievi, sulla pianura occidentale e sulla pianura emiliana orientale; fenomeni temporaleschi più isolati, ma localmente intensi, possono interessare anche il resto del territorio. Le precipitazioni sui rilievi potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti montani dei corsi d’acqua, con possibili superamenti della soglia 1, in particolare sul settore occidentale. Inoltre, nella prima parte della giornata, sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h ) da sud-ovest con rinforzi e raffiche di intensità superiore sull’intera fascia appenninica”.
In considerazione delle due perturbazioni in sequenza (la n.5 e n.6 del mese) collegate al vasto e intenso vortice depressionario denominato Augustin (assegnato dal’Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera) le nostre regioni settentrionali si troveranno a dover fare i conti con molteplici fasi temporalesche.

Nello specifico delle aree costiera di nostra appartenenza vi sono delle probabilità, non trascurabili (40 %), che nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 agosto, in concomitanza di maggior schiarite e dell’ingresso di aria fredda in media troposfera, nuovi nuclei temporaleschi in spostamento dalla Toscana investino l’entroterra di Umbria, Marche e Romagna.

In conclusione, la pericolosità potrebbere essere rappresentata da raffiche particolarmente intese indotte dall’orografia appenninica locale verso il medio Adriatico (soprattutto in direzione del pesarese e dell’anconetano). Ugualmente non sono da escludersi nubifragi e/o piogge particolarmente abbondanti.

La previsioni di ARPAE per la provincia di Rimini:

Tendenza del tempo in Emilia-Romagna prevista da ARPAE da lunedì 1 a giovedì 4 settembre:

“Inizio periodo caratterizzato da condizioni di instabilità con rovesci sparsi, in particolare nella giornata di martedì. A partire dalla giornata di mercoledì graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche . Temperature senza grosse variazioni di rilievo con valori compresi tra 26 e 30 gradi”.

Roberto Nanni

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