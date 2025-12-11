E anche a Riccione e Rimini esplosero le bombe fasciste

In accordo con il sen. Sergio Gambini, e l’editore Giovanni Cioria de La Piazza di Misano Adriatico, continuiamo a pubblicare una serie di sue riflessioni storiche sull’ingresso della violenza politica nei primi anni Settanta.

I precedenti articoli sono stati “Odio in politica, superata ogni linea rossa” e “1968: quella trionfale e fallimentare occupazione del Liceo Classico di Rimini”.

Guardare ora a quegli anni non è facile. Si intrecciano fili robustissimi che hanno modificato e modernizzato la società e la cultura italiane, con trame fatte invece di reazioni violente che hanno tentato di fermare con qualsiasi mezzo quel cambiamento. La violenza e l’odio che hanno avvelenato quel fertile ribollire della nostra società erano divenuti, ben prima degli anni di piombo, un orizzonte dal quale ciascuno di noi non riusciva ad essere estraneo. Mentre il movimento studentesco continuava ad erodere la vecchia scuola, mentre le rivendicazioni della grande stagione di riscossa operaia realizzava conquiste decisive sia sul terreno salariale che su quello delle riforme (pensioni, lavoro, sanità..), ci furono frange della società italiana che vennero trascinate lungo un percorso antidemocratico, quello delle sommosse e del ribellismo a tinte eversive.

Il 1970 è stato l’anno della rivolta di Reggio Calabria, dello slogan “boia chi molla” rimbalzato in molte piazze del meridione, dei saluti romani, delle sedi del PCI e del PSI devastate, come avvenne anche a L’Aquila. Alla fine a Reggio si contarono sei morti e decine di feriti. Pagine nere e di misteri, come la morte, in un sospetto incidente stradale, di cinque giovani anarchici reggini che andavano a Roma per denunciare retroscena e complicità della rivolta. La decisione su quale città avrebbe avuto il ruolo di capoluogo delle neonate regioni, non era solo una questione di campanile. In Calabria, ma anche altrove, significava posti di lavoro nella burocrazia pubblica, privilegi, rendite e mance assistenziali.

C’erano davvero due popoli? Certamente c’erano due modelli di sviluppo alternativi. In contrapposizione alla coesione sociale rivendicata dalle lotte operaie e studentesche, veniva diffuso il veleno della frammentazione, della sopraffazione campanilistica, dell’esasperazione corporativa. Due popoli, due Italie che potevano diventare due piazze contrapposte.

Ancora una volta, come dopo l’attentato alla banca dell’Agricoltura, il presidio pacifico del movimento sindacale, in quei mesi drammatici del 1970, fu decisivo per disinnescare le pulsioni eversive e consentire di superare quella crisi.

Il clima, tuttavia, era quello e lo si respirava anche in una periferia civile come la nostra. La microfisica dell’odio ha delle leggi che non rispettano i confini amministrativi di regioni o province. Poteva capitare che l’assalto del solito gruppo dei neofascisti riminesi avvenisse al grido di “boia chi molla”, intitolando la loro violenza ad un retroterra ribellista che sul nostro territorio proprio non esisteva. L’obiettivo però era chiaro: spostare gli attivisti del movimento degli studenti fuori dal loro naturale insediamento e dalla loro prassi sociale, trascinandoli in una escalation di contrapposizione violenta.

Alla fine dell’inverno di quell’anno scolastico ‘70/’71 gli episodi si erano moltiplicati, fino ad arrivare a quello più grave: l’aggressione, a colpi di catene e manganelli, alla riunione del comitato di base dell’Alberti, che aveva fatto finire uno studente all’ospedale. Gli squadristi riminesi non erano dei semplici ragazzotti, alla loro guida, in quell’occasione, c’era un noto picchiatore, che era ben conosciuto anche nei covi neri di Piazza San Babila a Milano (nel ’73 sarebbe stato coinvolto nella manifestazione neofascista che si concluse con l’uccisione dell’agente di PS Antonio Marino).

L’aggressione dell’Alberti però, ai nostri occhi, doveva avere una risposta. Il coordinamento dei comitati studenteschi decise che il giorno dopo, di fronte a tutte le scuole, si sarebbero dovuti organizzare volantinaggi e picchetti con l’obiettivo di impedire l’ingresso ai fascisti. Il coordinamento era il coordinamento, ma siccome nelle diverse scuole l’appartenenza politica cambiava, le sue discussioni si concludevano con decisioni che lasciavano ampi spazi di interpretazione. Così quella mattina all’Einstein (era il primo anno del nuovo Liceo dopo la separazione dal Serpieri) facemmo i nostri picchetti e impedimmo l’ingresso a qualcuno di quelli che avevano partecipato all’aggressione squadrista.

Era la risposta che avevamo concordato, ma per i leader che dall’Astrolabio erano arrivati nella città studi, non poteva bastare. Uno degli studenti neofascisti, che ancora cercava di entrare, venne individuato, rincorso e fermato. Gli venne appeso al collo un cartello e tra spintoni ed insulti, venne fatto sfilare e sottoposto ad una infame gogna. Un altro, nel frattempo, rischiando molto, si era calato, attraverso la grondaia, dalla sua classe fino al giardino ed era scappato, nel timore di essere anche lui sottoposto allo stesso umiliante trattamento. Tutto ciò avveniva sotto gli occhi degli studenti del Liceo affacciati alle finestre.

Provo ancora vergogna per non avere avuto la forza e la decisione per oppormi a quella sopraffazione violenta. Me ne stavo in disparte, impotente, ma sapevo che, da quel giorno, il mio personale patto democratico e umano con gli studenti che ci guardavano dalle finestre, aveva perso molta della sua credibilità. Alla fine, avevano vinto loro, i neofascisti, con il loro messaggio di odio. Anche gli attivisti del movimento studentesco erano scesi sul loro terreno e avevano, nei fatti, smarrito la propria missione.

Rimini, comunque, non era una piazza qualunque, non era solo questione di fanatici armati di spranghe, catene e tirapugni. L’estate del ’71, fu l’estate delle bombe. Oggi sembra che quegli eventi, che avrebbero potuto avere conseguenze tragiche, siano stati totalmente cancellati dalla nostra memoria collettiva.

Se non ricordo male ci fu un attentato esplosivo alla Casa del Popolo di Riccione e un altro a Bellariva, vicino alla Colonia Murri. Non erano bombe carta. Io ero il corrispondente locale del Manifesto e trasmettevo al quotidiano le poche informazioni che era possibile ottenere. In Commissariato erano abbottonatissimi, anche perché eravamo in piena stagione e tutto poteva risultare controproducente per il turismo.

L’unica cosa che ero riuscito a capire era che gli inquirenti non giudicavano quegli attentati una ragazzata, anche se le indagini non vennero poi a capo di nulla. L’esplosivo usato era considerato materiale “professionale”, l’ipotesi più coltivata era che si trattasse di un banco di prova. In redazione propendevano invece per l’idea che quelle bombe fossero un messaggio agli apparati dello Stato coinvolti nella strategia della tensione. Quale esso fosse però, nessuno era in grado di immaginarlo.

D’altra parte, oggi ben sappiamo l’accanimento terroristico degli anni successivi contro la nostra regione. I legami dello squadrismo locale con il neofascismo eversivo milanese erano noti e uno dei sospettati dell’attentato al treno Italicus del ‘74, l’aretino Augusto Cauchi, fuggito all’estero prima della cattura, secondo alcuni, avrebbe trovato proprio a Rimini le complicità per fare perdere le proprie tracce.

In un contesto simile la predicazione dell’odio può affascinare. Alla fine di quell’estate cinque o sei di noi, del gruppo del Manifesto, vennero invitati ad un incontro con attivisti milanesi vicini a Giangiacomo Feltrinelli.

Ci dissero che Rimini era uno snodo importante delle strategie eversive, che c’era un albergo a Viserbella dove venivano ospitati periodicamente i raduni delle cellule nere coinvolte in quelle strategie e ci chiesero di svolgere un lavoro di intelligence clandestina per monitorare la situazione. Ai più giovani del gruppo sembrò subito una prospettiva esaltante, finalmente avremmo contribuito concretamente a contrastare il pericolo del golpismo fascista. Per fortuna a quell’incontro era presente anche qualcuno più grande di noi, con più testa sulle spalle.

Andati via i milanesi, Sandro Bianchi, ci parlò chiaro: nessuno avrebbe mai dovuto accettare quegli impegni, perché si poteva cominciare con l’incarico di raccogliere informazioni o di fare fotografie, per poi gradualmente passare ad altro. Bisognava starne alla larga. La nostra politica, avremmo dovuto saperlo – ci strapazzò Sandro – era un’altra cosa, si doveva fare tra la gente, alla luce del sole, con gli studenti, con gli operai, mai nella clandestinità. Quella era l’unica maniera per combattere la violenza.

Sergio Gambini già senatore della Repubblica