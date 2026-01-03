E il mondo da millenni va a “rugle”

Rugle è il sostantivo di Aruglès, verbo riflessivo).

Il sostantivo indica caduta violenta, capriola, giravolta. Usato nel riminese in particolare per descrivere movimenti scomposti o casuali come un involontario ruzzolone o l’effetto di un iperbolico schiaffo ben assestato (“l’ha fat du rugle!”, con lo schiaffone ha fatto due capriole!).

Nella forma verbale prevale quella riflessiva (“us arugla tla neva”, rotolarsi nella neve. “Us arugla zo mal schèli”, rotola per le scale) e si arricchisce del prefisso fonetico “a”. E’ riportata anche la forma avverbiale “aruglun” (a rotoloni, a forza di sacrifici, un po’ per volta).

Il Quondamatteo cita la battuta del Francolini che, a proposito del Tempio Malatestiano di Rimini, scrisse:”ui vulet un tiran ruglèd da Vrocc” (per farlo “ci volle un tiranno ruzzolato giù da Verucchio”), con riferimento al Mastin Vecchio da Verucchio, citato anche da Dante (Inferno XXVII), divenuto con la forza Signore della (già) inquieta comunità riminese nel 1295. L’Ercolani riporta per Ravenna la forma verbale “ruzlèr” per ruzzolare. Né il Morri, né il Mattioli riportano la nostra parola per altre realtà romagnole.

Per trovare tracce sull’origine di “rugle” bisogna spostarsi oltralpe dove incontriamo il francese “rouler” (arrotolare, avvolgere, rotolare) che ci riporta lungo i sentieri gallo italici. Il francese e il romagnolo sono collegati dal latino “ruere” (cadere, crollare) come in Virgilio:” ruunt de montibus amnes”(i torrenti scendono impetuosi dai monti).

A questa famiglia di parole apparteneva uno sport di strada – ma allora si diceva giuoco – popolarissimo in molte regioni d’Italia – Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Marche, Umbria, Lazio, Calabria e Campania – almeno fino a tutto l’Ottocento e oggi ridotto a folclore, nonostante sia regolamentato e tutelato dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e dall’European Traditional Sports and Game Association: la ruzzola, o ruzziga, o ruzzolone, secondo i luoghi e le varianti. Interpretando certe immagini cpme il “discobolo di Tarquinia” qualcuno ritiene fosse praticato dagli Etruschi; certamente è documentato già durante il tardo impero romano. Fatto sta che giochi simili si ritrovano nella pensiola iberica come in Irlanda.

Quella che da noi era la ruzla consisteva in un disco di legno duro dal diametro di circa 13 centimetri, ma poteva anche essere, come in origine, una forma di formaggio stagionato. Veniva avvolta con un apposito nastro o spago, poi lanciata srotolandoli; bisognava completare un determinato percorso, il treppo, con meno lanci possibili. Lungo i treppi, che potevano essere di chilometri, c’erano ostacoli, curve, saliscendi. Si giocava singolarmente o a squadre. Le sfide, tipiche del Carnevale, scatenavano rivalità anche feroci fra quartieri e paesi. E naturalmente alimentava accanite scommesse, da cui i frequenti disordini dove facilmente si passava al coltello e le relative proibizioni governative.

Beppe & Paolo

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(nell’immagine in apertura: affresco nella “tomba delle Olimpiadi” di Tarquinia)