E’ morto Alfredo Carli, fondatore del gruppo di San Leo leader a livello mondiale

Si è spento all’età di 91 anni Alfredo Carli, uno degli imprenditori più importanti della Valmarecchia, fondatore nel 1960 insieme ai fratelli Andrea ed Ernesto dell’omonimo Gruppo Carli, una delle aziende leader a livello mondiale nel settore dei foraggi. L’azienda ha la sede principale a Torello di San Leo

Gruppo Carli rappresenta la storia di una famiglia che coltiva, trasforma e vende foraggi di qualità dal 1960.

Le aziende del Gruppo producono, da ormai 3 generazioni, mangimi semplici per nutrizione animale. Erba medica e foraggi, in diversi formati e consistenze, costituiscono la base nutrizionale essenziale per tutti i ruminanti (bovini, bufali, pecore e capre) ed erbivori (cavalli, cammelli e conigli). I foraggi a marchio Gruppo Carli sono tutti coltivati e lavorati in Italia, senza l’impiego di irrigazione, additivi chimici o sostanze di sintesi in nessuna fase della produzione, a garanzia di un alimento naturale, sano e sostenibile.

Gruppo Carli è oggi leader nella produzione di erba medica e foraggi disidratati in Italia: la capacità produttiva annua si attesta attorno a 500.000 MT di prodotto su 5 stabilimenti situati in Emilia Romagna e Lazio.

I prodotti a marchio Gruppo Carli sono conosciuti e apprezzati in tutto il mondo: l’esperienza nel settore, il dinamismo imprenditoriale e le tecnologie innovative hanno permesso una notevole espansione commerciale sia sul mercato nazionale che su quello internazionale.

L’azienda, con sede a Torello di San Leo, è oggi tra i principali produttori europei di foraggi e il maggior produttore nazionale di cereali biologici, con una presenza in ben 45 Paesi nel mondo. Cinque stabilimenti produttivi e oltre 250 dipendenti testimoniano la solidità e l’influenza del Gruppo Carli, che ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo economico e sociale della Valmarecchia.

Il funerale di Alfredo Carli avrà luogo venerdì 15 novembre alle ore 14.30 nella Chiesa parrocchiale di Pietracuta. Dopo le esequie, la salma sarà accompagnata al locale cimitero.