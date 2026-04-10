È morto don Stefano Adriani, storico sacerdote salesiano di Rimini

È morto questa mattina don Stefano Adriani, sacerdote salesiano molto conosciuto e stimato a Rimini. Aveva 79 anni. Figura familiare per generazioni di fedeli, lascia un segno profondo nella comunità di Santa Maria Ausiliatrice, dove ha svolto gran parte del suo ministero.

Nato l’8 febbraio 1947 a Casalincontrada, in provincia di Chieti, era stato ordinato sacerdote il 31 luglio 1976. Il suo percorso non era stato solo pastorale ma anche culturale: aveva conseguito lauree in filosofia e microbiologia, portando avanti per tutta la vita un dialogo costante tra fede e scienza, che considerava strumenti complementari per leggere la realtà.

Salesiano nello spirito e nello stile, aveva dedicato il suo ministero soprattutto ai giovani, mantenendo sempre un approccio diretto, semplice e concreto. Non possedeva un’auto e si spostava a piedi, segno di una quotidianità vissuta a stretto contatto con le persone.

Il rapporto con Rimini è stato centrale nella sua vita. Dal 2012 al 2020 è stato vice parroco della chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, per poi diventarne parroco fino al 2023. Anni intensi, durante i quali si è distinto per la capacità di esserci, soprattutto nei momenti più difficili.

Durante la pandemia, molti lo ricordano presente sulla porta della chiesa, accanto alla sua gente. Un’immagine rimasta impressa nella memoria collettiva, simbolo di vicinanza e sostegno in un periodo segnato da incertezza e isolamento.

A ricordarlo è don Roberto Smeriglio, oggi parroco della stessa comunità: “Don Stefano è stato un sacerdote totalmente donato. Ogni occasione era buona per incontrare le persone, ascoltarle, benedirle. Era un uomo di grande cultura, capace di tenere insieme fede e scienza, ma soprattutto un prete del confessionale, dove ha accompagnato con discrezione tante persone nel loro cammino spirituale”.

Parole che restituiscono il tratto forse più profondo del suo ministero: la capacità di ascolto, il rapporto personale, la dedizione silenziosa.

Nel 2020 aveva concluso il suo servizio a Rimini, passando il testimone proprio a don Smeriglio. Successivamente si era trasferito a Sesto San Giovanni, dove aveva continuato a svolgere il ruolo di vice parroco, mantenendo lo stesso stile sobrio e vicino alle persone.

Nel 2024 aveva accolto con gioia un gruppo di parrocchiani riminesi in visita all’opera salesiana, la più grande d’Europa, condividendo momenti di fraternità e preghiera.

I funerali di don Stefano Adriani saranno celebrati lunedì alle 15.30 a Rimini. La salma sarà poi tumulata a Casalincontrada, suo paese natale.

La diocesi lo affida all’abbraccio del Padre, ricordandolo come un pastore umile, colto e profondamente umano, capace di vivere il Vangelo nella quotidianità.