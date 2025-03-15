E’ scomparso Antonio Montanari, insegnante e giornalista de “Il Ponte”

Il prof. Antonio Montanari è scomparso in silenzio alcuni giorni fa, il 5 marzo. Aveva 82 anni, era nato il 30 agosto 1942. Laureato in Pedagogia nel 1966, insegnante di materie letterarie nelle scuole superiori di Rimini per 26 anni (dal 1966 al 1992). Ma contemporaneamente anche giornalista (dal 1959) ed autore di tanti libri di storia locale. Nipote di Guido Nozzoli (era il figlio della sorella di Guido, Maddalena).

Arguto, caustico, dotto, spesso antipatico, Montanari ha appreso il mestiere di giornalista da giovane al Resto del Carlino nei primi anni ’60, sotto la guida del capo-pagina prof. Amedeo Montemaggi. Ma sarà firma di punta nella redazione del giornale diocesano “Il Ponte” sin dal suo primo numero uscito a Natale 1976, e fino a pochi anni fa. Per il settimanale cattolico firmò numerose rubriche (quella più nota firmata come TamTama), oltre che curare per anni le pagine di Riministoria e l’inserto RiminiLibri.

E’ stato accademico della Rubiconia Accademia dei Filopatridi di Savignano e dell’Accademia Pascoliana di San MauroPascoli.

Autore di molte decine di libri, di numerosissimi saggi storici apparsi su “Studi Romagnoli”, nei Quaderni dell’Accademia dei Filopatridi e in volumi miscellanei. Particolare attenzione è stata da lui prestata a due eminenti figure della cultura italiana del Settecento, Giovanni Bianchi ed Aurelio Bertòla, con ampi riferimenti al quadro culturale e storico nel quale essi operarono. Si è ampiamente occupato anche di storia del XX secolo (il suo primo libro uscì nel 1989 “Rimini ieri 1943-1946”), con particolare riguardo alla diffusione del Modernismo in Romagna (vedasi la biografia di don Giovanni Montali “Una cara vecchia quercia” del 1993), ed al periodo 1943-44 (“I giorni dell’ira”, con documenti inediti su San Marino). Fu chiamato a scrivere la storia ufficiale dell’Istituto San Giuseppe per l’Aiuto materno, edita nel 1998 col titolo di “Scienza e Carità”; e quella del settimanale Il Ponte nel volume “1987-1996, Dieci anni della nostra vita dalle cronache del Ponte”, apparso nel 1997.

Per anni, dal 1999 al 2022, ha pubblicato in rete su un proprio blog, “Il Rimino”, centinaia di articoli di approfondimento storico (“Riministoria”) e di critica sui più disparati temi.

Ha scritto, ricordandolo sull’ultimo numero de “Il Ponte”, il direttore don Giovanni Tonelli: “Per noi del Ponte è stato per almeno 30 anni prima di tutto un amico, ci ha aiutati a crescere, ha portato la sua profonda cultura e l’ha messa al servizio della Chiesa e del nostro cammino, con mille iniziative editoriali di grande interesse, Sempre arguto, puntiglioso, certamente appassionato. Antonio era uno storico sempre documentatissimo di cose antiche, ma anche recenti. Le sue pubblicazioni ne attesteranno a lungo il valore. Era attaccato alla verità, non accettava compromessi, al punto a volte da apparire un po’ spigoloso. Ma credeva alle cose che scriveva”.

Paolo Zaghini

In apertura: Antonio Montanari ( da “il Ponte”)