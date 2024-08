E’ siciliana la prima vincitrice del Rimini talent show

Il giovane talento che ha conquistato la prima edizione del Rimini Talent Show viene dalla Sicilia. Si tratta di Nicole Russo, ballerina di 11 anni proveniente da San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e in vacanza a Rimini con la famiglia.

La giovanissima che ha iniziato a studiare danza dall’età di tre anni, nell’ultimo periodo si è particolarmente applicata ai balli latino-americani e all’hip hop da cui ha tratto ispirazione per il samba moderno proposto nell’esibizione che è risultata la più apprezzata dalla giuria di qualità presieduta dalla cantante Simona Tedeschi.

Al secondo posto un ex aequo tra altre due concorrenti ancora più piccole: Anais Dall’Omo, 7 anni, che da Bologna ha portato una spumeggiante esibizione di ginnastica artistica sulle

note di Supercalifragilistichespiralidoso dal musical Mary Poppins, mentre un’altra piccola nissena, Chantal Russo (8 anni) ha portato sul palco una performance dal sapore caraibico

della salsa. Terzo, applauditissimo, il milanese Davide Alicata di nove anni che ha galvanizzato la platea sulle note di Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri.

DOMENICA 25 AGOSTO: NOTTE DEGLI OSCAR DELL’ANIMAZIONE –

Il Parco Laureti, intanto, archiviata la settimana di Ferragosto, si prepara a premiare coloro i quali sono stati i principali complici della “vacanza col sorriso” dei tantissimi ospiti che hanno scelto la riviera romagnola come palcoscenico della loro villeggiatura. Da un’idea di Francesco Mr Cubanito Gibilaro, art director del Rimini Village, domenica sera, 25 agosto con inizio alle 21,15, andrà in scena sul palco al centro del polmone verde di Marebello, la prima edizione de La Notte degli Oscar dell’Animazione. Oltre 50 gli animatori in gara e numerose le categorie che concorreranno all’elezione dell’animatore dell’anno tra le spiagge e i migliori hotel di Rimini.