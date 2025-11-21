Ecco chi progetterà la Cittadella della Sicurezza di Rimini

Ha un nome chi progetterà la Cittadella della Sicurezza nell’area dell’ex Caserma “Giulio Cesare” di Rimini. Nei giorni scorsi l’Agenzia del Demanio ha pubblicato l’esito del Concorso internazionale di progettazione, individuando il raggruppamento vincitore che avrà il compito di ridisegnare uno dei più importanti interventi di rigenerazione urbana della città.

A imporsi tra i cinque finalisti è stato il team guidato dalla società Settanta7 srl, studio di architettura di profilo internazionale noto anche per progetti come il Bosco della Musica di Milano, Re-start Scampia a Napoli e Scalo Ravone a Bologna. Alla società è affidata ora la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, comprensivo delle indagini preliminari, per un valore di quasi 2,1 milioni di euro.

Un investimento strategico da 61 milioni

Il progetto rientra nel Piano Città e prevede un investimento complessivo di 61,4 milioni di euro, destinato alla creazione di un grande polo unificato per gli uffici dello Stato. Una volta completati i lavori, nell’area troveranno sede: la Questura di Rimini, la Polizia Stradale, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il Reparto Operativo Aeronavale delle Fiamme Gialle, la Prefettura.

L’operazione permetterà allo Stato un risparmio di 1,7 milioni di euro all’anno in affitti passivi e garantirà lavoro, durante la fase di cantiere, ad almeno 310 persone.

Accessibilità, qualità urbana e sostenibilità

Il bando di progettazione chiedeva espressamente ai concorrenti di proporre soluzioni capaci di: migliorare l’accessibilità dell’area, elevare la qualità architettonica, favorire rigenerazione urbana e interazione sociale, garantire sostenibilità ambientale attraverso una progettazione innovativa in linea con le esigenze della città.

Il raggruppamento vincitore

Accanto a Settanta7 srl – che ha sedi a Milano, Torino, Lisbona, Lione e Tirana – il raggruppamento di progettazione comprende: Paisà Architettura del Paesaggio (Ravenna), Mic-Hub S.r.l. (Milano), Ing. Marco Monaco (Cologno Monzese), Aspasia Archeoservice (Reggio Calabria).

Con la scelta dei progettisti, la Cittadella della Sicurezza compie un passo cruciale verso la sua realizzazione, destinata a ridisegnare l’ex area militare e a trasformarla in un nuovo punto nevralgico per i servizi istituzionali della provincia.