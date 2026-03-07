Ecco Maya, lo “specchio” digitale che protegge il cuore di chi è guarito dal cancro

Uno specchio intelligente, di ultimissima generazione, che analizza la postura e i movimenti di chi ha di fronte. Quindi, tramite un sofisticato software di intelligenza artificiale, sa indicare una dieta adeguata o gli esercizi fisici per contrastare lo stress, fino a consigliare un approfondimento specialistico in caso di presenza di segnali di rischio della propria salute.

Si chiama ‘Maya’ (Mirrors supporting healthier lives of adolescents and young adults after cancer) ed è il progetto all’avanguardia che sarà testato all’Irst ‘Dino Amadori’ di Meldola (Forlì-Cesena), l’unico italiano dei cinque centri clinici selezionati per sviluppare questa sperimentazione finanziata dal programma europeo Horizon con quasi 6 milioni di euro e che coinvolge 16 enti di ricerca da 10 diversi Paesi. L’altra realtà italiana presente è il Cnr – Istituto di scienza e tecnologia dell’informazione ‘Alessandro Faedo’.

Maya ha un obiettivo molto ambizioso. Sviluppando tecnologie già presenti in ambito commerciale, si propone come un vero e proprio ‘specchio della salute digitale’. Quando il paziente si posiziona di fronte alla piattaforma, è, infatti, in grado di analizzarne la posizione e i movimenti del corpo, unendoli ai parametri biometrici raccolti tramite una bilancia digitale e altri dispositivi come uno smartwatch e un misuratore di pressione. Il risultato è una valutazione del benessere del paziente che l’intelligenza artificiale confronta in tempo reale con le linee guida cliniche e casi analoghi del passato, identificando immediatamente eventuali aree su cui intervenire. Lo specchio dialogherà in prima persona, fornendo consigli alimentari e per la gestione dello stress, un programma di attività fisica e persino lanciando un allarme e indirizzando verso una valutazione specialistica in caso di segnali di rischio.

La categoria target della sperimentazione saranno adolescenti e giovani adulti tra i 15 e i 39 anni che hanno superato una prima diagnosi di tumore. Se i progressi della scienza stanno consentendo a una percentuale sempre maggiore di superare la fase acuta della malattia (oltre l’85% a cinque anni su quasi 1,3 milioni di donne e uomini colpiti ogni anno nel mondo in questa fascia d’età di cui 11mila in Italia), è proprio in quel momento che inizia un secondo tempo fondamentale: una nuova stagione di cura, in cui sono centrali prevenzione (a partire dagli screening), ma anche promozione della salute e tutela della qualità della vita, per ridurre il rischio di complicanze, intercettare precocemente le criticità e contrastare gli effetti tardivi delle terapie oncologiche.

In particolare, Maya si propone di combattere l’aumento della vulnerabilità del cuore e dell’intero apparato cardiovascolare. La sperimentazione sarà testata entro il 2028, quando il prototipo sarà ultimato e gli sviluppatori stimano che possa garantire tra il 30 e il 40% in meno degli eventi cardiaci maggiori, un calo dei ricoveri e una migliore qualità della vita.