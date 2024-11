Ecomondo OFF: al via “Rimini Blue Lab” tra mostre, visite guidate e conferenze

Parte domani, in occasione di Ecomondo, il fitto programma di Rimini Blue Lab per Ecomondo Off: più di 20 appuntamenti fra incontri, letture, laboratori, proiezioni, conferenze, visite guidate e due mostre rivolte sia alla cittadinanza che alle scuole del territorio per stimolare conoscenze e interesse verso i temi della sostenibilità, della biodiversità, del mare e del verde.

Si potrà attraversare una tempesta con un’immersione multisensoriale a base di effetti sonori, video e fotografie, oppure passeggiare in centro alla scoperta della presenza dei corsi d’acqua dolce, dell’uso dell’acqua nella città e del suo rapporto con il mare nelle varie epoche storiche. E poi le letture per i bambini, i laboratori, le conferenze con esperti e climatologi, le proiezioni e le mostre.

Un calendario che si snoda in diversi spazi della città così come all’interno della Fiera e che non si limita alla settimana di Ecomondo, ma che si estende anche nei prossimi mesi per dare continuità all’impegno sul presente e sul futuro verde e blu di Rimini.

Complice anche l’apertura della sede di Rimini Blue Lab presso Laboratorio Aperto, diversi spazi della città, dal centro storico alla Cineteca, dalla Biblioteca al Palazzo del Fulgor, accoglieranno i visitatori e le scolaresche che tra scienza, arte, sperimentazione visiva e didattica potranno avvicinarsi al lavoro del “laboratorio verde e blu” della città: un percorso di lungo periodo che mira a costruire e consolidare la relazione tra istituzioni e cittadinanza sui temi della sostenibilità, della biodiversità, del mare e del verde.

Tre le viste guidate rivolte alla cittadinanza (con ingresso libero ma registrazione al link: www.riminibluelab.it ): l'8 novembre (dalle 14,30) dedicata al tema "Il rapporto tra la città di Rimini e il mare" (ritrovo presso il Ponte di Tiberio, lato Borgo San Giuliano), il 9 novembre (ore 14,30) dedicata al "Il rapporto tra la città di Rimini e i corsi d'acqua" con ritrovo presso Piazza Cavour, Fontana della Pigna e, sempre il 9 novembre ma alle ore 17,30 "Alla scoperta della Rimini antica città del mare" presso la sezione archeologica del Museo della città.

Due invece le mostre, una al Palazzo del Fulgor e l'altra presso la fiera Ecomondo:

Dal 5 all’8 novembre presso la Fiera Ecomondo corridoio D7/D8, si può visitare la mostra ‘Archeoplastica’ che espone antichi rifiuti spiaggiati databili tra gli anni ’60 e gli anni ’80 ed è volta a sensibilizzare i visitatori sul problema dell’inquinamento del mare causato dalla plastica, per promuoverne un uso più consapevole (la visita alla mostra è compresa nel biglietto di ingresso alla fiera).

Senza dimenticare le letture dedicate al mare nella sede del Rimini Blue Lab, Laboratorio Aperto (via dei Cavalieri 22 – 3° piano), a partire dal 5 novembre pomeriggio con le letture rivolte ai bambini (in tre turni dalle 15,30).

Quattro le conversazioni con gli esperti e gli incontri. Si parte mercoledì 6 novembre (ore 17 in Cineteca) con "TRA IL DIRE E IL FARE…MARE", incontro con Lorenzo Tozzi autore del libro "Il custode del mare": una lettura rivolta ai bambini dai 4 anni in su che sarà anche musica, per raccontare Paguro e la sua pesca straordinaria.

Sabato 16 novembre (ore 17,30 in cineteca) il climatologo Antonello Pasini terrà la conferenza “Cambiamento climatico, attività antropiche e fenomeni meteorologici estremi. Nuovi modelli previsionali e scenari possibili” che ripercorre le attuali tendenze climatiche e le possibili evoluzioni, anche sulla base di nuovi modelli che utilizzano l’intelligenza artificiale. Con l’obiettivo di comprendere la genesi di questi fenomeni e ipotizzare misure di mitigazione e adattamento che riducano gli impatti sui territori e sulla comunità. Con Antonello Pasini, Fisico climatologo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Docente di Fisica del clima, Università Roma Tre. Introduce Tito Vezio Viola, Direttore della Scuola di ecologia.

Martedì 19 novembre (alle 17,30 presso la cineteca) si terrà la conferenza “Sconvolgimenti climatici e ruolo delle imprese. La sfida dell’adattamento, fra benessere dei lavoratori e intervento sul territorio”. Come sta affrontando il mondo del lavoro lo stress che deriva dalle ondate di calore? E in che modo le imprese possono diventare soggetti attivi nella resilienza delle comunità? Con Marco Morabito – Primo ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Bioeconomia, Paolo Casadei – Vicepresidente Confindustria Romagna con delega alla sostenibilità, Tonino Bernabè – Presidente di Romagna Acque, Piero Capriotti – Responsabile Unità Operativa Ambiente e Pronto intervento ambientale di Petroltecnica. Introduce e coordina Marco Fratoddi, direttore di Sapereambiente.

Chiuderà gli incontri martedì 26 novembre (ore 18 in cineteca) la conversazione “Dal cielo alla Terra: meteo, allerta e adattamento al cambiamento climatico”. Le previsioni meteo non sono solo numeri e statistiche. Sono strumenti vitali per anticipare eventi estremi e pianificare adeguatamente. Ma non basta sapere cosa ci aspetta: è essenziale anche discutere le misure per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Con Carlo Cacciamani, Direttore dell’Agenzia Italia Meteo e Alessandra Bonoli, Professoressa ordinaria in Ingegneria delle Materie Prime dell’Università di Bologna. Introduce e modera Marco Fratoddi, direttore di Sapereambiente.

Sempre martedì, alle ore 21 in cineteca la proiezione del docufilm “Anime nel fango” diretto da Ettore Zito e tratto dal libro “Anime nel fango” di Luca Giacomoni, che racconta la drammatica esperienza dell’alluvione del 2023 in Emilia-Romagna, ma testimonia anche la capacità di uomini e donne, dei volontari e delle istituzioni di reagire davanti a una tragedia che ha ferito un territorio. Con Ettore Zito, regista del docufilm e Luca Giacomoni, autore del libro omonimo. Introduce Marco Leonetti, direttore del Fellini Museum.

Ricco anche il programma rivolto esclusivamente alle scuole fra Ecomondo, cineteca, Palazzo del Fulgor, Rimini Blue Lab e visite guidate: il programma completo: https://drive.google.com/file/d/1MR7b-dAB3AoftT3aCe4VNzARJN9BML3C/view?usp=share_link

PROGRAMMA PER LA CITTADINANZA

VISITE GUIDATE

Venerdì 8 NOVEMBRE

Ore 14,30-17,00 presso il CENTRO STORICO

VISITA GUIDATA “RIMINI E L’ACQUA, COME LA STORIA PUO’ DIALOGARE CON IL PRESENTE”

Itinerario: “Il rapporto tra la città di Rimini e il mare” – ritrovo presso il Ponte di Tiberio, lato Borgo San Giuliano

Evento a ingresso libero – Iscrizioni a partire dal 31/10 al seguente link: www.riminibluelab.it

Sabato 9 NOVEMBRE

Ore 14,30-17,00 presso il CENTRO STORICO

VISITA GUIDATA “RIMINI E L’ACQUA, COME LA STORIA PUO’ DIALOGARE CON IL PRESENTE”

Itinerario: “Il rapporto tra la città di Rimini e i corsi d’acqua” – ritrovo presso Piazza Cavour, Fontana della Pigna

Evento a ingresso libero – Iscrizioni a partire dal 31/10 al seguente link: www.riminibluelab.it

Ore 17,30-19 presso il Museo della città – Sezione Archeologica

VISITA GUIDATA “Alla scoperta della Rimini antica città del mare”

Evento a ingresso libero – Iscrizioni a partire dal 31/10 al seguente link: www.riminibluelab.it

LETTURE

Martedì 5 NOVEMBRE

ORE 15,30/16,30/17,30 presso RIMINI BLUE LAB (presso Laboratorio Aperto Via dei Cavalieri 22 – 3° piano)

LABORATORI DI LETTURA

LETTURE SUL MARE

Tre turni di lettura, max 15 partecipanti per turno). Letture rivolte alla fascia d’età 4-7 anni.

Evento a ingresso libero previa prenotazione a partire dal 21/10/24, al numero 0541704485 (durante gli orari di apertura della Biblioteca)

Da DICEMBRE il secondo martedì del mese

ORE 16,30-17,30 presso RIMINI BLUE LAB (accesso dal Museo della Città , Via Tonini, 1)

LEGGERE VERDE E BLU – LETTURE TRATTE DALLA “BIBLIOGRAFIA VERDE E BLU” DEL RIMINI BLUE LAB

Letture su mare/alberi/sostenibilità/biodiversità. Ogni secondo martedì del mese.

Evento a ingresso libero previa prenotazione al numero 0541704485 (durante gli orari di apertura della Biblioteca).

MOSTRE

Dal 6 al 24 NOVEMBRE

Ore 14-17

Presso FELLINI MUSEUM – PALAZZO DEL FULGOR

MOSTRA “SUONI E SEGNI DI VAIA” LA TEMPESTA RACCONTATA DAI SUONI, VIDEO E FOTOGRAFIE

Percorso espositivo sensoriale e visivo che ripercorre la dimensione, il senso e l’impatto emozionale dell’evento atmosferico estremo che colpì vaste aree alpine a fine ottobre 2018.

La mostra e gli incontri collegati sono un progetto a cura di METS-Museo Etnografico Trentino San Michele, in collaborazione con Comune di Rimini e Rimini Blue Lab.

Coordinamento scientifico: Sapereambiente

Partner principali: Petroltecnica e Wolftank Group.

Visite ogni 30 minuti, 15 persone per turno. Chiuso il lunedì

Visita compresa nel biglietto d’ingresso al Fellini Museum.

Informazioni disponibili a questo link: https://fellinimuseum.it/info-biglietti/

5-8 NOVEMBRE

presso FIERA ECOMONDO, corridoio D7/D8

MOSTRA “ARCHEOPLASTICA”

La mostra espone antichi rifiuti spiaggiati databili tra gli anni ’60 e gli anni ’80 ed è volta a sensibilizzare i visitatori sul problema dell’inquinamento del mare causato dalla plastica, per promuoverne un uso più consapevole.

Per la cittadinanza e i visitatori di Ecomondo la visita alla mostra è compresa nel biglietto di ingresso alla fiera.

Informazioni disponibili a questo link: https://www.ecomondo.com/visita/info-utili/date-orari-e-biglietti

EVENTI

Mercoledì 6 NOVEMBRE

Ore 17,00 presso la CINETECA

“TRA IL DIRE E IL FARE…MARE”

Incontro con Lorenzo Tozzi autore del libro “Il custode del mare”. Una lettura che sarà anche musica, per raccontare Paguro e la sua pesca straordinaria. Da qui l’autore, tra parole e note, racconterà il mare nelle sue svariate sfumature.

Evento a ingresso libero, rivolto ai bambini e alle bambine a partire dai 4 anni, educatori, insegnanti e adulti interessati.

Sabato 16 NOVEMBRE

Ore 17,30 presso la CINETECA

CONFERENZA “Cambiamento climatico, attività antropiche e fenomeni meteorologici estremi. Nuovi modelli previsionali e scenari possibili”

L’illustre climatologo ripercorre le attuali tendenze climatiche e le possibili evoluzioni, anche sulla base di nuovi modelli che utilizzano l’intelligenza artificiale. Con l’obiettivo di comprendere la genesi di questi fenomeni e ipotizzare misure di mitigazione e adattamento che riducano gli impatti sui territori e sulla comunità.

Con Antonello Pasini, Fisico climatologo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Docente di Fisica del clima, Università Roma Tre. Introduce Tito Vezio Viola, Direttore della Scuola di ecologia

Evento collegato alla mostra “Suoni e segni di Vaia”

Evento a ingresso libero

Martedì 19 NOVEMBRE

Ore 17,30 presso la CINETECA

CONFERENZA “Sconvolgimenti climatici e ruolo delle imprese. La sfida dell’adattamento, fra benessere dei lavoratori e intervento sul territorio”

Come sta affrontando il mondo del lavoro lo stress che deriva dalle ondate di calore? E in che modo le imprese possono diventare soggetti attivi nella resilienza delle comunità?

Con Marco Morabito – Primo ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Bioeconomia, Paolo Casadei – Vicepresidente Confindustria Romagna con delega alla sostenibilità, Tonino Bernabè – Presidente di Romagna Acque, Piero Capriotti – Responsabile Unità Operativa Ambiente e Pronto intervento ambientale di Petroltecnica. Introduce e coordina Marco Fratoddi, direttore di Sapereambiente

Evento collegato alla mostra “Suoni e segni di Vaia”

Evento a ingresso libero

Martedì 26 NOVEMBRE

Ore 18 presso la CINETECA

CONVERSAZIONE “Dal cielo alla Terra: meteo, allerta e adattamento al cambiamento climatico”

Le previsioni meteo non sono solo numeri e statistiche. Sono strumenti vitali per anticipare eventi estremi e pianificare adeguatamente. Ma non basta sapere cosa ci aspetta: è essenziale anche discutere le misure per mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Con Carlo Cacciamani, Direttore dell’Agenzia Italia Meteo e Alessandra Bonoli, Professoressa ordinaria in Ingegneria delle Materie Prime dell’Università di Bologna. Introduce e modera Marco Fratoddi, direttore di Sapereambiente.

Evento collegato alla mostra “Suoni e segni di Vaia”

Evento a ingresso libero

Ore 21 presso la CINETECA

PROIEZIONE DEL DOCUFILM “ANIME NEL FANGO”

Diretto da Ettore Zito e tratto dal libro “Anime nel fango” di Luca Giacomoni, racconta la drammatica esperienza dell’alluvione del 2023 in Emilia-Romagna, ma testimonia anche la capacità di uomini e donne, dei volontari e delle istituzioni di reagire davanti a una tragedia che ha ferito un territorio.

Con Ettore Zito, regista del docufilm e Luca Giacomoni, autore del libro omonimo. Introduce Marco Leonetti, direttore del Fellini Museum.

Evento collegato alla mostra “Suoni e segni di Vaia”

Evento con ingresso a offerta libera

PROGRAMMA PER LE SCUOLE

VISITE GUIDATE

5-6-7-8 NOVEMBRE

Ore 9,30-13 presso FIERA ECOMONDO

ITINERARI DI VISITE GUIDATE A ECOMONDO

Partendo dallo stand del Rimini Blue Lab (Area Blue Economy Pad. B8 stand 112), itinerari di visite guidate all’interno della manifestazione, lungo le filiere della green & blue economy e visita alla Mostra Archeoplastica promossa dal Rimini Blue Lab. La mostra espone antichi rifiuti spiaggiati databili tra gli anni ’60 e gli anni ’80 ed è volta a sensibilizzare i visitatori sul problema dell’inquinamento del mare causato dalla plastica, per promuoverne un uso più consapevole.

Rivolti alle Scuole Secondare di 1° e 2° grado

5-6-7 NOVEMBRE

Ore 9-12,30 presso il CENTRO STORICO

VISITE GUIDATE “L’ACQUA NELLA STORIA DI RIMINI”

Focus sull’uso dell’acqua nella città e il rapporto con il mare nelle varie epoche storiche attraverso la conoscenza delle abitudini quotidiane, la presenza di corsi d’acqua dolce all’interno della città e la presenza del porto.

Rivolte alle Scuole Primarie e alle Scuole Secondarie di 1°

LETTURE

6-7-8 NOVEMBRE

Ore 9 / 10 / 11 presso la Biblioteca Civica Gambalunga

LABORATORIO DI LETTURA

LETTURE SUL TEMA DEL MARE tratte dalle proposte della “Bibliografia verde e blu” del Rimini Blue Lab

Rivolte alle Scuole Primarie e alle Scuole Infanzia

EVENTI

Dal 6 al 24 NOVEMBRE

Ore 11-14

Presso FELLINI MUSEUM – PALAZZO DEL FULGOR

MOSTRA “SUONI E SEGNI DI VAIA” LA TEMPESTA RACCONTATA DAI SUONI, VIDEO E FOTOGRAFIE

Percorso espositivo sensoriale e visivo che ripercorre la dimensione, il senso e l’impatto emozionale dell’evento atmosferico estremo che colpì vaste aree alpine a fine ottobre 2018.

La mostra e gli incontri collegati sono un progetto a cura di METS-Museo Etnografico Trentino San Michele, in collaborazione con Comune di Rimini e Rimini Blue Lab.

Coordinamento scientifico: Sapereambiente

Partner principali: Petroltecnica e Wolftank Group.

INGRESSO GRATUITO su prenotazione all’e-mail: lab@riminibluelab.it

INCONTRI CON LE SCUOLE NELL’AMBITO DI “SUONI E SEGNI DI VAIA” con visita alla mostra.

Un progetto a cura di METS-Museo Etnografico Trentino San Michele, in collaborazione con Comune di Rimini e Rimini Blue Lab. Coordinamento scientifico: Sapereambiente. Partner principali: Petroltecnica e Wolftank Group.

Mercoledì 6 NOVEMBRE

ORE 9-10 E ORE 10,30-11,30 presso la CINETECA, Via Gambalunga 27

“AVER CURA DEL TERRITORIO”

Una riflessione a metà fra la filosofia e la divulgazione ambientale intorno alla necessità di proteggere i nostri territori dagli effetti del cambiamento climatico. Come la tempesta Vaia e le recenti alluvioni in Emilia-Romagna dimostrano.

Con Ezio Amistadi – Presidente del METS “Museo degli usi e costumi della gente trentina” di San Michele all’Adige (Tn).

A seguire visita alla mostra “Suoni e Segni di Vaia” La tempesta raccontata dai suoni, video e fotografie presso FELLINI MUSEUM – PALAZZO DEL FULGOR

Rivolto alle Scuole Secondarie 2° grado

Giovedì 7 NOVEMBRE

ORE 9-10 E ORE 10,30-11,30 presso la CINETECA, Via Gambalunga 27

“I MUSEI ETNOGRAFICI DI SAN MICHELE ALL’ADIGE E DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA SI RACCONTANO”

Qual è la missione dei musei etnografici? Quale patrimonio conservano? E come possono aiutarci a capire il presente? I direttori delle due istituzioni culturali presentano le proprie realtà, fra le più importanti d’Europa.

Con Elena Rodriguez – direttrice del “Museo degli Usi e Costumi della gente di Romagna” di Santarcangelo di Romagna (Rn) e Armando Tomasi – direttore del “Museo degli usi e costumi della gente trentina” di San Michele all’Adige (Tn).

A seguire visita alla mostra “Suoni e Segni di Vaia” La tempesta raccontata dai suoni, video e fotografie presso FELLINI MUSEUM – PALAZZO DEL FULGOR

Rivolto alle Scuole secondarie 2° grado

Venerdì 8 NOVEMBRE 2024

Ore 9-10,30 e 10,30-12 Presso CINETECA, Via Gambalunga 27

LABORATORIO DI CITIZEN SCIENCE

“LE TARTARUGHE MARINE E IL MARE CHE CAMBIA: UN MISTERO DA RISOLVERE!”

Perché le tartarughe marine stanno cambiando le loro abitudini? Forse il mare sta cambiando, diventando più caldo e diverso da come era prima. Scopriamo insieme perché le tartarughe marine si comportano così per aiutarle a vivere felici nel loro mare! Grazie a dei piccoli aggeggi magici che gli scienziati mettono sul loro carapace, come dei piccoli zainetti con le antenne, possiamo seguire le tartarughe dovunque vadano e scoprire tutti i loro segreti.

Rivolto alle Scuole Primarie e alle Scuole Secondarie di 1°