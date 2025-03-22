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Ciclo organizzato dalla Fondazione Carim dal 22 marzo al 23 maggio


Egidio Ivetic apre gli incontri su “Rimini crocevia tra oriente e occidente”


22 Marzo 2025 / Redazione
Cultura

La Fondazione Carim inizia un viaggio alla scoperta delle due coste dell’Adriatico. Con la curatela di Alessandro Giovanardi parte un ciclo di incontri che desidera riflettere sulle innumerevoli relazioni e connessioni che collegano Rimini e l’altra costa adriatica partendo da un libro di Robert Kaplan “Adriatico. Un incrocio di civiltà”.

Sabato 22 Marzo 17:30 – EGIDIO IVETIC (nell’immagine in apertura)

L’Adriatico come storia. L’Adriatico dalle divisioni alle nuove integrazioni.

L’Adriatico riassume in sé tutte le caratteristiche del Mediterraneo: è un Mediterraneo in scala ridotta, un mare chiuso, un mare di passaggio, una frontiera tra Oriente e Occidente. Qui per secoli si sono intrecciati e sovrapposti confini di natura politica, religiosa e infine nazionale, nonché stratificazioni culturali, tra popoli, lingue, modelli di civiltà. […] L’Adriatico ha le sue età. […] Il passato – l’eredità romana, l’eredità bizantina e ortodossa, la civiltà di Venezia, la civiltà ottomana, il mondo asburgico, l’età delle nazioni e dei contrasti nazionali – assume oggi una valenza diversa, sta diventando un’eredità transnazionale, condivisa tra le sponde adriatiche. La dimensione storica transnazionale si pone come superamento della logica “centro-periferia” imposta dalla prospettiva politica e culturale nazionale, logica che ha ridotto i segmenti adriatici a periferie turistiche. Il futuro dell’Adriatico è definito dalle integrazioni tra le sue sponde.

Venerdì 11 Aprile 17:30 – FABIO FIORI

Respiro Adriatico. Storie di venti e vele, di porti e genti, di pesci e pescatori.

Respiro Adriatico, nei più differenti e affascinanti significati, è innanzitutto il racconto di un rapporto personale e collettivo, contemporaneo e antichissimo con l’ánemos dell’Adriatico. A partire dall’aria salsa che respiriamo, dai venti che hanno riempito e riempiono le vele dei marinai. A incominciare dall’acquasalata che nuotiamo, dalle onde che hanno emozionato ed emozionano il bambino che c’è in noi. Quello con l’Adriatico deve essere innanzitutto un rapporto quotidiano e carnale, certi che il mare è la nostra foresta blu. Una preziosa riserva di biodiversità, naturale e culturale. Perché l’Adriatico è un mare eutrofico ed eusofico, visto che “fu certo una delle vie per cui penetrò in Italia e in Europa la civiltà greca”, scrisse Gaetano De Sanctis, agli inizi del Novecento.

Ogni volta che issiamo una vela, entriamo a far parte, consapevolmente o inconsapevolmente, di un mondo antico. Rinnovando un rituale di comunione con il vento, entriamo nell’ánemos del Mediterraneo. (Fabio Fiori, 2023. Ánemos. I venti del Mediterraneo. Mursia)

Venerdì 9 Maggio 18:00 – EMANUELA FOGLIADINI E ALESSANDRO GIOVANARDI

L’Oriente di Rimini. Il Trecento riminese, Costantinopoli e i Balcani.

La pittura riminese del Trecento, una rete di maestri e botteghe definite spesso come “Scuola”, è stata una breve e splendida stagione della storia artistica italiana (1300-1350 ca.), interpretata come una diretta emanazione dell’insegnamento di Giotto e della sua influenza su Rimini, Ravenna e la Emilia-Romagna. Fin dall’inizio è stato inevitabile rilevare le influenze della cultura figurativa costantinopolitana e balcanica sulla sua formazione, ma come un fatto minore, secondario, vinto e superato dalla modernità toscana. Non si valorizza l’elemento che di contro è ben sottolineato in altre “scuole” del trecento: la senese, la veneziana. La posizione geografica e storica di Rimini sull’Adriatico ci spinge piuttosto a considerare in maniera positiva l’influenza dell’arte sacra orientale – in particolare della Serbia medievale – sui pittori di Rimini, seguendo alcuni modelli iconografici dalla forte valenza simbolica e teologica, adottati con consapevolezza culturale nelle miniature, negli affreschi e nelle tavole dei riminesi.

Venerdì 23 Maggio 17:30 – MONICA CENTANNI

Il pensiero e il corpo di Giorgio Gemisto Pletone nel Tempio Malatestiano. La cultura filosofica bizantina – neoplatonica e cristiana – alla corte di Sigismondo Pandolfo.

Nel XV secolo la corte di Rimini è l’avamposto del Rinascimento. Prima di Ferrara, prima di Firenze, di Urbino, di Mantova a Rimini si tengono le prime feste teatrali all’antica; a Rimini si studia il greco, prima che in qualsiasi altra città in Italia; a Rimini arriva da Bisanzio nel 1438 il filosofo Giorgio Gemisto Pletone, con tutta probabilità in occasione del Concilio di Ferrara-Firenze. Il pensiero di Platone, intriso di filosofia immanentista neoplatonica, feconda il pensiero del Rinascimento italiano. A Rimini il corpo del filosofo bizantino tornerà, portato da Mistrà da Sigismondo dopo la sfortunata spedizione in Morea.

 

Le conferenze sono ad ingresso gratuito

Per partecipare agli incontri è necessaria la prenotazione che si uò effettuare sul sito ‍ ‍http://www.fondcarim.it/

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