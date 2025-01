Egiziano ucciso a Villa Verucchio, Gabriele Boselli: “La solita destra postfascita tutta propaganda e distintivo”

Anche con il caso di Verucchio, la destra postfascista si rivela incapace di affrontare tutte le implicazioni della Grande Migrazione sulla sicurezza e sulla convivenza civile in genere. Toccherebbe a essa, poiché sta al potere.

È invece bravissima a rispondere sul terreno della propaganda con atti politici (visita di Bignami agli accoltellati) e usando retoriche che addebitano alla sinistra quel che è invece anche effetto della carenza meloniana di efficacia nel governare. Come in tanti altri casi, i “Fratelli d’Italia” fruiscono così, contemporaneamente, dei vantaggi del governo e dell’opposizione.

Insufficiente, peraltro, la proposta di affrontare una questione di così enorme rilievo con lo psicologo, ovvero con una tipologia di professionisti utile al Potere nel fronteggiare problemi valoriali e sociali (ma in altre contingenze economici, clinici etc.) trattando come a essere patologiche fossero le risposte individuali. La risposta a questioni simili non può essere così banale ma dovrebbe acquisire una dimensione culturale e politica.

Anche con il caso di Verucchio, la destra postfascista si rivela incapace di affrontare tutte le implicazioni della Grande Migrazione sulla sicurezza e sulla convivenza civile in genere. Toccherebbe a essa, poiché sta al potere.

È invece bravissima a rispondere sul terreno della propaganda con atti politici (visita di Bignami agli accoltellati) e usando retoriche che addebitano alla sinistra quel che è invece anche effetto della carenza meloniana di efficacia nel governare. Come in tanti altri casi, i “Fratelli d’Italia” fruiscono così, contemporaneamente, dei vantaggi del governo e dell’opposizione.

Gabriele Boselli