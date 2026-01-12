Eleonora Palmieri, possibile rientro più vicino a casa dopo il ricovero al Niguarda

Potrebbe proseguire più vicino alla Romagna il percorso di cura di Eleonora Palmieri, la 29enne di San Giovanni in Marignano rimasta gravemente ferita nell’incendio di Crans-Montana e attualmente ricoverata all’Ospedale Niguarda. La possibilità di un trasferimento in una struttura sanitaria più prossima alla sua residenza è stata indicata dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, nel corso di un aggiornamento sulle condizioni dei pazienti coinvolti.

“C’è una ragazza che vive in Romagna e che immagino la settimana prossima verrà trasferita in una struttura ospedaliera vicino a casa sua”, ha dichiarato Bertolaso, spiegando che lo spostamento viene preso in considerazione esclusivamente per i pazienti che mostrano segnali di stabilizzazione clinica. L’assessore ha però precisato che il miglioramento delle condizioni generali non coincide con la fine delle cure.

“Necessitano ancora di un periodo abbastanza lungo comunque di terapia per quello che riguarda le ustioni”, ha chiarito, evidenziando come il percorso terapeutico per i pazienti ustionati richieda tempi estesi e trattamenti mirati. Anche nelle fasi successive, il quadro clinico resta complesso: “Bisogna ricostruirgli tutta la parte cutanea che in questo momento è distrutta”.

“La Regione Emilia-Romagna si costituisca parte civile nei processi per la strage di Crans Montana.” Lo chiede con una interrogazione alla Giunta regionale il presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa regionale, Pietro Vignali. “L’Emilia-Romagna è stata coinvolta direttamente nella terribile strage di Crans Montana con due vittime, una purtroppo deceduta, il 16enne bolognese Giovanni Tamburi ed una gravemente ferita, la 29enne di Cattolica Eleonora Palmieri – spiega il capogruppo regionale azzurro – Sarebbe giusto chiedere un risarcimento innanzitutto per il danno che ha subito la comunità regionale per una vita spezzata ed un’altra che sarà costretta a un lungo percorso di riabilitazione con probabili conseguenze sulla sua vita relazionale e lavorativa. Inoltre, sarebbe opportuno chiedere a coloro che saranno individuati come responsabili degli errori e delle omissioni su misure di sicurezza e controlli, di risarcire le eventuali spese già affrontate e da affrontare da parte di protezione civile e servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna. Oltre infatti al trasporto delle due vittime in Italia, una a Bologna e un’altra all’Ospedale Niguarda di Milano, ci sono quelle per le cure fisiche di quest’ultima nonché quelle psichiche per la stessa e per le persone con relazioni affettive e parentali con lei e con il deceduto. La volontà di essere parte civile come amministrazione regionale sosterebbe l’iniziativa molto opportuna già annunciata dal Ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani di fare altrettanto come Stato italiano. Grazie a un forte e compatto interesse di parte italiana si potrebbe meglio spingere l’autorità giudiziaria svizzera a svolgere le indagini con le modalità più appropriate eliminando i dubbi sulla loro scarsa accuratezza che sono purtroppo già affiorati. Tra questi vi è innanzitutto quello per cui in Svizzera non sono ancora state disposte le autopsie sui cadaveri. Un’operazione che invece sarà effettuata in Italia su quelli dei nostri connazionali grazie alla nostra autorità giudiziaria.”