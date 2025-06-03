EMERGENCY Rimini: a cena e poi in cammino per chi R1PUD1A la guerra

A cena e poi in cammino per chi R1PUD1A la guerra

Il Gruppo dei volontari EMERGENCY di Rimini, in collaborazione con l’Associazione “RIMINI per TUTTI”, organizza una cena di beneficenza SABATO 7 GIUGNO 2025 ore 20.00 (dalle ore 19:00 drink – offerta libera) presso il PalaBertino – Parco Pertini (Marebello – Rimini) – Ingresso dal parcheggio in Via Piero della Francesca

Cena a base di pesce o vegetariana per Euro 30,00

di cui Euro 10,00 devoluti a sostegno dei progetti di EMERGENCY

Gratis per i bambini fino ai 12 anni

Prenotazione obbligatoria al n. 3514444860

Durante la serata concerto live della band di medici cardiologi Doors to Balloon

Una cena non cambia il mondo, ma può dire chiaramente da che parte stai

https://www.ripudia.it

https://m.facebook.com/emergencyrimini

https://www.instagram.com/emergency_rimini

La cena coincide con la partenza, da Rimini, di R1PUD1A WALK, un cammino lungo circa trecento chilometri sui sentieri della Linea Gotica fino a Massa. In occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, il camminatore Fabio Passador, sostenuto dal gruppo EMERGENCY di Pordenone ed in collaborazione con numerose realtà del territorio, ha scelto di intraprendere questo percorso per portare, passo dopo passo, un messaggio di ripudio della guerra.

Appuntamento il 7 giugno alle ore 17:00 in Piazza Cavour per una visita dei monumenti della città più colpiti dai bombardamenti durante la seconda guerra mondiale. Rimini è stata la città d’Italia con il più alto coefficiente di distruzione durante la seconda guerra mondiale, per questo insignita della Medaglia d’oro al Valor Civile.

Rimini è stato inoltre il primo comune della provincia di Rimini ad aderire alla campagna R1PUD1A di EMERGENCY.

L’8 giugno la prima tappa della camminata partirà dal cimitero britannico di Coriano e arriverà al Museo della Linea dei Goti di Montegridolfo. La seconda tappa riminese, il 9 giugno, partirà da Fragheto di Casteldelci, teatro di un eccidio nazifascista, e si concluderà a Badia Tedalda. Il 10 giugno si entra in Toscana ed il cammino proseguirà fino al 21 giugno.

Ripudiare la guerra significa rivendicare e mettere in pratica l’Articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana:

«L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.»

Da 31 anni EMERGENCY vede la verità comune a tutte le guerre: le vittime. Proprio per questo EMERGENCY ripudia la guerra, sempre.

Oggi, in un mondo dove le guerre aumentano e la spesa militare continua a crescere, ripudiare la guerra non è solo un principio fondativo della nostra Costituzione, ma un dovere morale per proteggere il futuro delle generazioni a venire.

Perché tutta l’Italia, se glielo chiedi, ripudia.