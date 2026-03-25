Emilia-Romagna, approvata l’Agenda digitale 2025-2029

L’Emilia-Romagna mette nero su bianco la propria strategia per i prossimi anni sul fronte dell’innovazione e approva in Aula l’Agenda digitale 2025-2029, il documento che fissa priorità, obiettivi e strumenti per accompagnare la trasformazione tecnologica del territorio. Al centro ci sono la digitalizzazione della pubblica amministrazione, il superamento del digital divide territoriale e di genere, il rafforzamento delle infrastrutture, l’uso dei big data per migliorare servizi e politiche pubbliche e una crescente integrazione dell’intelligenza artificiale, che la Regione intende accompagnare anche con una futura legge specifica.

L’impianto del documento si muove lungo una direttrice precisa: fare del digitale non un fine, ma uno strumento per rendere più efficiente il sistema regionale e più accessibili i servizi per cittadini, imprese e territori. In questa cornice si inseriscono una lunga serie di interventi che toccano la sanità, la scuola, il turismo, l’agricoltura, la gestione urbana, la connettività e l’organizzazione della macchina pubblica.

Tra le misure annunciate ci sono la creazione di un sistema unico di servizi digitali per semplificare procedure e burocrazia per imprese e professionisti, l’introduzione di gemelli digitali per simulare scenari e supportare le decisioni pubbliche, il potenziamento del Fascicolo sanitario elettronico, l’estensione della telemedicina, nuove soluzioni per la gestione dell’edilizia pubblica e investimenti per ampliare la copertura digitale anche nelle aree più periferiche. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere il digitale una leva concreta per migliorare la qualità della vita e l’efficacia delle politiche pubbliche.

Nel testo viene citato anche Amartya, il gemello digitale della popolazione regionale, già utilizzato per simulare l’evoluzione della povertà e valutare l’impatto delle misure di sostegno. Accanto a questo, vengono richiamati anche i modelli predittivi per monitorare ambiente, traffico, qualità dell’aria, acqua e criticità idrogeologiche, in una logica che punta a far dialogare dati, pianificazione e prevenzione.

L’assessora regionale all’Agenda digitale Elena Mazzoni lega esplicitamente l’Agenda a una visione di lungo periodo. “L’innovazione tecnologica non è più un’opzione, ma un pilastro strategico per il futuro dell’Emilia-Romagna- afferma l’assessora regionale all’Agenda digitale, Elena Mazzoni-. L’obiettivo dell’Agenda digitale è orientare il progresso verso il benessere collettivo, per questo ogni avanzamento tecnologico deve servire a migliorare la vita delle persone e la qualità dei servizi in ogni area della regione. Dalla sanità alla tutela del territorio, dal mondo del lavoro alla scuola, vogliamo che il digitale diventi sempre più un acceleratore di risposte accessibili a tutte e tutti. Un impegno che prendiamo oggi, partendo da un territorio che ha il livello di digitalizzazione più elevato del Paese, con lo scopo di rendere la nostra regione ancora più forte e competitiva sui mercati internazionali e più vicina alle esigenze delle persone, delle famiglie e delle imprese”.

L’Agenda è costruita in continuità con quella precedente, relativa al periodo 2020-2025, ma aggiorna obiettivi e strumenti alla luce di un contesto tecnologico profondamente cambiato. Il documento si raccorda ai programmi europei e nazionali e si sviluppa attorno a tre principi guida: intelligenza artificiale affidabile, sviluppo digitale sostenibile, dati al servizio di territori e comunità.

Dal punto di vista operativo, il piano si articola in quattro aree di intervento: reti, infrastrutture e cybersecurity; competenze digitali; innovazione digitale della pubblica amministrazione; integrazione delle tecnologie digitali nelle imprese. A questo si aggiungono due strumenti di governance che la Regione considera centrali: un Osservatorio permanente sull’impatto delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale e un coordinamento interassessorile affidato all’assessorato all’Agenda digitale, con il compito di rendere l’innovazione una leva trasversale per tutte le politiche regionali.

Uno dei punti più rilevanti riguarda proprio il rapporto tra cittadini e intelligenza artificiale. Nel comunicato viene richiamata una ricerca promossa dalla Regione Emilia-Romagna con il supporto di Observa Science in Society, che fotografa un atteggiamento di apertura ma anche di attenzione verso i rischi. Mazzoni sottolinea infatti che “Una ricerca condotta da Regione Emilia-Romagna con il supporto di Observa Science in Society ci restituisce un quadro chiaro: quando cresce l’alfabetizzazione scientifica aumentano anche fiducia e aspettative verso l’intelligenza artificiale, mentre dove le conoscenze sono più basse prevalgono timori e diffidenza. In Emilia-Romagna emerge un cauto ottimismo: il 73% dei cittadini accetta strumenti come ChatGPT se adeguatamente regolati, e c’è grande apertura verso l’uso dell’IA nella sicurezza e nella medicina. Questo ci dice che le persone vedono le opportunità dell’innovazione, ma chiedono anche regole, informazione e tutela: ed è proprio su questo che vogliamo continuare a lavorare come Regione”.

Ed è proprio da qui che nasce anche uno dei passaggi politicamente più significativi dell’intero impianto programmatico. La Regione annuncia infatti di essere “già al lavoro per scrivere una legge regionale sull’intelligenza artificiale che ne promuova un utilizzo etico, responsabile e strategico sia nella Pubblica amministrazione che nel sistema economico regionale, favorendo innovazione, trasparenza, tutela dei diritti e sviluppo delle competenze”. Il tema, dunque, non viene affrontato soltanto come questione tecnologica, ma anche come terreno normativo, culturale e istituzionale.

Sul fronte economico, il piano è accompagnato da un rafforzamento delle risorse. Nel triennio 2026-2028, l’assessorato all’Agenda digitale aumenta le dotazioni di quasi 10 milioni di euro rispetto agli stanziamenti già previsti. Una parte rilevante di questi fondi sarà destinata alle reti infrastrutturali gestite da Lepida, con particolare attenzione alle aree montane, e al rifinanziamento del progetto “Cellmon”, che punta a colmare i vuoti di copertura della telefonia mobile attraverso la realizzazione di nuovi tralicci nelle zone scoperte.

A questo si aggiungono 800mila euro per completare la connessione dei Comuni della costa e dei Palazzetti dello sport tramite la rete EmiliaRomagnaWiFi, e un milione di euro per proseguire il progetto “Digitale Facile”, pensato per supportare i cittadini meno esperti nell’uso degli strumenti digitali. Un ulteriore milione di euro sarà invece destinato agli enti locali per promuovere un uso utile ed efficiente dell’intelligenza artificiale e per sviluppare gemelli digitali locali al servizio delle attività di manutenzione e gestione del territorio.

Un capitolo specifico riguarda anche il divario di genere nell’accesso alle tecnologie. La Regione conferma infatti il progetto “Ragazze Digitali”, rivolto alle studentesse delle scuole superiori con l’obiettivo di avvicinarle alle discipline Stem e contribuire così a ridurre il digital gender gap. È uno dei tasselli che compongono la parte dell’Agenda dedicata non solo alle infrastrutture, ma anche alla formazione, alla cultura digitale e all’inclusione.

Il quadro in cui tutto questo si inserisce è quello di una regione che, secondo i dati richiamati nel comunicato, parte già da una posizione di vantaggio. Sulla base delle rilevazioni pubblicate dal Politecnico di Milano nel 2025, l’Emilia-Romagna registra infatti il più alto livello di digitalizzazione tra tutte le regioni italiane, con un indice Desi regionale pari al 59%, davanti a Trentino-Alto Adige e Lombardia. Nel 2024, inoltre, la Commissione europea ha assegnato alla Regione il marchio “Regional innovation valley”, riconoscimento che richiama anche la capacità di gestire i processi di trasformazione digitale.

L’Agenda digitale 2025-2029 si presenta quindi come una cornice strategica ampia, che prova a tenere insieme innovazione, servizi, infrastrutture, diritti e competitività. Il punto centrale, nella lettura fornita dalla Regione, è che la trasformazione tecnologica non venga vissuta come un processo separato dalla vita quotidiana delle persone, ma come un insieme di strumenti destinati a incidere in modo concreto su sanità, mobilità, scuola, ambiente, lavoro e coesione sociale.