“Emilia Romagna testing week Hiv”: al via una settimana di iniziative anche per le scuole

Dal 19 al 26 maggio in occasione della European Testing Week (Emilia-Romagna: dal 19 al 26 maggio 2025 arriva la settimana dei test HIV – Help AIDS), anche l’Emilia-Romagna promuove una settimana di iniziative per ricordare l’importanza del test per l’individuazione precoce dell’HIV

In questa settimana l’Ausl Romagna ha scelto di dedicare al mondo della scuola un’occasione di aggiornamento sull’infezione da HIV. Il 20 maggio, dalle ore 15 alle 17 (vedi volantino allegato), si terrà un Webinar di aggiornamento sull’infezione da HIV e sulle strategie di prevenzione dedicato ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado intitolato “Parlare di HIV a scuola oggi”.

Grazie al contributo della dottoressa Cosetta Ricci, medico di sanità pubblica di Ravenna, referente per la Romagna della rete di Scuole che Promuovono Salute, della dottoressa Kety Luzi, della U.O. Malattie Infettive di Rimini e della dottoressa Michela Piva, direttrice della U.O. Consultori familiari di Rimini-Riccione, nel corso del webinar verrà ripercorsa la storia dell’epidemia da HIV, l’evoluzione delle strategie preventive e terapeutiche e la rete dei servizi aziendali dedicati e verrà presentata la rete dei servizi rivolti agli adolescenti, in particolare gli Spazi Giovani dei Consultori familiari.

L’Emilia Romagna testing week è un’occasione per ricordare che fare periodicamente il test per l’HIV è una buona abitudine per tutte le persone sessualmente attive. La diagnosi precoce e l’inizio immediato della terapia, infatti, permettono di tenere sotto controllo l’infezione, evitando al virus di intaccare l’organismo. Inoltre le persone con HIV in terapia, che hanno raggiunto una soppressione virale stabile, non trasmettono l’infezione. Per questo l’Ausl Romagna coglie l’occasione per ricordare i centri dove è possibile effettuare, tutto l’anno, in Romagna, il test dell’HIV in modo anonimo e gratuito e la Profilassi pre esposizione da HIV (PrEP) :

Help AIDS (Test per HIV e IST, info per la PrEP: dove? – Help AIDS) – AUSL Romagna

FORLI’

CENTRO TEST&COUNSELLING

Azienda USL della Romagna

Ospedale “Nuovo Morgagni-Pierantoni” Ambulatorio Malattie Infettive

Viale Forlanini, 34 Vecchiazzano – Forlì (FC)

Telefono: 0543 735839

Modalità prenotazione:Accesso diretto – Telefono verde Aids 800 856 080

Orari prelievo / accesso:da Lunedì a Venerdì 8,00-11,30

Attività di counselling: Pre-Test Post-Test

CENTRO TEST&COUNSELLING

Azienda USL della Romagna

SERT Forlì

via Orto del Fuoco 10 – Forlì (FC)

Telefono:0543 733491

Orario risposta telefonica:Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 8,00-9,30

Modalità prenotazione:Accesso diretto previo appuntamento telefonico lunedì, mercoledì, venerdì allo 0543-733491 dalle ore 8,00 alle 9,30

Orari prelievo / accesso:dal lunedì al sabato ore 8,00-9,30

Attività di counselling:Pre-TestPost-Test

AMBULATORIO PREP

Azienda USL della Romagna

Ospedale “Nuovo Morgagni-Pierantoni” Ambulatorio Malattie Infettive – Padiglione Morgagni 1

Via Forlanini, 34 – Vecchiazzano (FC)

Telefono:0543 735839

Modalità prenotazione:Accesso diretto senza richiesta del curante previo appuntamento telefonico allo 0543 735839 dalle 11,30 alle 13,30 dal lunedì al venerdì

CESENA

CENTRO TEST&COUNSELLING

Azienda USL della Romagna

Ospedale BUFALINI Ambulatorio-Day Hospital Mal.Infettive – VI piano scala C

Viale Ghirotti 286 – Cesena (FC)

Telefono:0547 352548 dalle 11 alle 14

Modalità prenotazione: Accesso diretto

Orari prelievo/accesso: Acceso diretto senza impegnativa dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12

Attività di counselling:Pre-Test Post-Test

AMBULATORIO PREP

Azienda USL della Romagna

Ospedale BUFALINI Ambulatorio Malattie Infettive – VI piano scala C

Viale Ghirotti, 286 – Cesena (FC)

Telefono:0547 352705

Modalità prenotazione:Accesso diretto senza richiesta del curante previo appuntamento telefonico allo 0547 352705 dalle 12,00 alle 14,00 dal lunedì al venerdì

RAVENNA – FAENZA E LUGO

CENTRO TEST&COUNSELLING

Azienda USL della Romagna

Ospedale S.Maria delle Croci – Day Hospital Malattie Infettive

Viale Randi, 5 – Ravenna (RA)

Telefono:0544 285538 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13

Modalità prenotazione: Accesso diretto – Telefono verde Aids 800 856 080 o su prenotazione telefonica al numero 0544 285538

Orari prelievo / accesso:da Lunedì a Sabato ore 8.00-9.00

Attività di counselling:Pre-Test Post-Test

Referto:2 gg lavorativi se negativo

Note:Prelievo su prenotazione

CENTRO TEST&COUNSELLING

Azienda USL della Romagna

SERT RAVENNA

via Missiroli 16 – Ravenna (RA)

telefono:0544 287251

Orario risposta telefonica:Lu 8,00-13,00 – Ma 10,00-13,00 e 14,30-18,00 – Me Gio Ve 8,00-13,00 – Sa 8,00-12,00

Modalità prenotazione:Accesso diretto previa prenotazione telefonica

Orari prelievo / accesso:Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 8.00-9.00

Attività di counselling:Pre-TestPost-Test

CENTRO TEST&COUNSELLING

Azienda USL della Romagna

Presidio Ospedaliero Ambulatorio di Malattie Infettive FAENZA

Viale Stradone, 9 – Faenza (RA)

Telefono:0546 601324 – mattino

Modalità prenotazione:telefonica allo 0546 601324

Orari prelievo / accesso:Lunedì – Venerdì ore 8,00-9,00

Attività di counselling:Pre-Test Post-Test

Note:Prelievo e counselling su prenotazione

AMBULATORIO PREP

Azienda USL della Romagna

Ospedale S. Maria delle Croci – Ambulatorio Malattie Infettive

Viale Randi, 5 – Ravenna (RA)

Telefono:0544 285538 dalle 9 alle 13

Modalità prenotazione:Prenotazione telefonica della visita presso Accettazione ambulatoriale dell’UO Malattie Infettive: 0544 285538 dalle 9 alle 13

CENTRO TEST&COUNSELLING

Azienda USL della Romagna

SERT Faenza

via Zaccagnini 22 1° piano ingresso B – Faenza (RA)

Telefono:0546 602420

Orario risposta telefonica:da lunedi a venerdì 8,00-13,30 sabato 8,00-12,00 – lunedì 17,00-18,00

Modalità prenotazione:su appuntamento previa telefonata al servizio

Attività di counselling:Pre-Test Post-Test

CENTRO TEST&COUNSELLING

Azienda USL della Romagna

SERT Lugo

Via Bosi, 32 – Lugo (RA)

Telefono:0545 214313

Orario risposta telefonica: lunedì venerdì dalle 9 alle 13

Modalità prenotazione: Accesso diretto – Telefono verde Aids 800 856 080 o previa telefonata al servizio

Orari prelievo / accesso:ore 8.00-9.00

Attività di counselling:Pre-Test Post-Test

RIMINI

AMBULATORIO PREP

Azienda USL della Romagna

Ospedale “Infermi” di RiminiDay Hospital Malattie Infettive

Via Settembrini, 2 – Rimini (RN)

Telefono:0541 705366

Modalità prenotazione:Accesso diretto senza richiesta del curante previo appuntamento telefonico allo 0541705366 dalle 9 alle 18 dal lunedi al venerdì.

CENTRO TEST&COUNSELLING

Azienda USL della Romagna

Ospedale Infermi Day Hospital Malattie Infettive

Via Settembrini, 2 – Rimini (RN)

Telefono:0541 705356 – 0541 705366

Modalità prenotazione:Accesso diretto

Orari prelievo / accesso:Da Lunedì a sabato ore 9.00-11.00

Attività di counselling:Pre-Test Post-Test

RICCIONE

CENTRO TEST&COUNSELLING

Azienda USL della Romagna

SERT Riccione

Via Sardegna, 9 – Riccione (RN)

Telefono:0541 668101

Modalità prenotazione:Accesso diretto previo appuntamento telefonico allo 0541 668101 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 8.30

Attività di counselling:Pre-Test Post-Test