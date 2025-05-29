Eolico in Appennino, Burani (Verdi) tenta mediazione fra Emilia-Romagna e Toscana

Come mettere d’accordo Emilia-Romagna e Toscana sull’eolico a Badia Tebalda? Dare benefici alle comunità locali che si ‘accollano’ le pale sui loro territori. Ad esempio garantendo più servizi, magari gratis. A tentare la via della mediazione sono i Verdi, oggi a margine di una conferenza stampa dell’eurodeputata Cristina Guarda in Regione Emilia-Romagna. Per ovviare il problema, lancia la proposta Paolo Burani (nell’immagine in apertura), consigliere regionale Avs e presidente della commissione Ambiente della Regione, “perchè non lasciamo una parte degli introiti sulla comunità? Perchè, a chi accoglie 10 pale eoliche, non possiamo dare scuola e trasporti gratis? Dobbiamo far ricadere sul territorio i vantaggi che si portano a casa i grandi fondi speculativi”.

Guarda, dal canto suo, aggiunge: “Non ho la soluzione per i rapporti diplomatici tra Emilia-Romagna e Toscana, però credo che il problema finora sia stata la percezione del cittadino di vedere il proprio territorio sovraccaricato di progetti che non capisce. E nasce quindi questa battaglia in stile ‘Nimby’. Se invece tornassimo a far politica seriamente, mettendo al centro la condivisione col cittadino e quella parte di programmazione che la politica deve avere, cominceremmo a far sì che questi progetti non siano più visti come speculazione privata”. Detto questo, sostiene l’eurodeputata verde, anche la valutazione paesaggistica “deve essere oggettiva. Dove c’è un interesse pubblico ben costruito e condiviso, bisogna capire se è meglio una centrale nucleare o un rigassificatore oppure se è meglio produrre energia con minore impatto”.

Il problema è legato anche all’assenza di una strategia nazionale sull’energia, sostiene Guarda. Come per il fotovoltaico. “Queste scelte non devono essere lasciate solo a livello locale- afferma l’eurodeputata dei Verdi- ma serve un vero piano energetico italiano che definisca il fabbisogno, e quindi gli investimenti e quale tipo di strategia per essere il più possibili autonomi dal punto di vista energetico. Da lì si può decidere come e quanto investire sul fotovoltaico sui tetti, che tipi di interventi finanziare, quanto ancora si useranno fonti fossili e quanti ettari di fotovoltaico a terra ci servono”. A quel punto, continua Guarda, “si può fare anche un ragionamento sui luoghi più vocati, come le zone più inquinate dove non si può produrre cibo. Ma si può anche sperimentare una combinazione con l’agricoltura”.

Al momento, invece, “la scelta rimane in mano ai privati- critica l’europarlamentare- che propongono i progetti e quindi la pianificazione non è istituzionale ma d’impresa. E questo è un problema”. Il decreto sulle aree idonee, attacca a sua volta Burani, “fa acqua da tutte le parti ed è stato scritto male. Questo vuol dire che ributtiamo addosso ai Comuni, già sottacqua, la responsabilità di dare il via libera alle aziende speculatrici che vogliono arrivare sul territorio”. Per non parlare del nucleare. “Dove lo mettiamo in Emilia-Romagna? Lungo il Po- si chiede il consigliere di Avs- visto che ha bisogno di acqua? O facciamo tante piccole centrali lungo la costa?”.

(Agenzia DIRE)