Eolico in Valmarecchia, Croatti (MS5): “Toscana sfregia nostre terre”

Non si può definire “sostenibile” un parco eolico con decine di pale alte oltre 200 metri a fare ombra alla Valmarecchia. Il Movimento 5 Stelle si schiera con la Regione Emilia-Romagna per contrastare il progetto eolico “Badia del Vento” al confine con la Toscana. “I cui pesanti impatti paesaggistici ed idrogeologici ricadranno sulla nostra Valmarecchia, territorio meraviglioso e unico che va protetto e valorizzato”, lamenta il parlamentare riminese Marco Croatti.

Per i pentastellati, precisa, è “prioritario” costruire un futuro green e spingere sulla transizione energetica. Tuttavia, “se ragioniamo di visione sostenibile- continua Croatti- vogliamo che lo sia davvero e un impianto industriale eolico con decine di pale alte oltre 200 metri sopra un territorio straordinario da un punto di vista paesaggistico, naturalistico, storico come la Valmarecchia non può essere in alcun modo definito ‘sostenibile'”.

Dunque la scelta della Regione Toscana rappresenta uno “sfregio inaccettabile per le nostre terre, le nostre comunità e anche per i rapporti tra le due regioni”. L’auspicio pentastellato è allora che il presidente Eugenio Giani faccia marcia indietro e “non si arrivi allo scontro”.

(Agenzia DIRE)