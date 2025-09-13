Eolico in Valmarecchia: “Fermi tutti, su Badia del Vento deciderà il governo”

Sarà il governo a decidere il destino di Badia del vento, il contestato progetto eolico previsto nel comune toscano di Badia Tedalda, che prevede la realizzazione di 7 aerogeneratori alti 180 metri e che avrebbe un forte impatto sulla Valmarecchia, su Casteldelci, Comune della provincia di Rimini, e sulle Marche.

La prima conferenza dei servizi convocata dalla Regione Toscana lo scorso luglio aveva dato l’ok, nonostante i pareri contrari di Emilia-Romagna, Marche, diversi comuni, comitati e Soprintendenze. Ora però il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha deciso di congelare il progetto, fissando per il 30 settembre una nuova conferenza di servizi che rivaluterà tutte le obiezioni avanzate. «Il governo ha preso in mano la questione» conferma il consigliere di Fratelli d’Italia Nicola Marcello.

L’Emilia-Romagna era pronta a presentare ricorso al TAR, ma la decisione definitiva passerà ora dal tavolo romano.

Un nuovo progetto da 10 pale

Nel frattempo, pochi giorni fa è stato depositato al Ministero dell’Ambiente un nuovo progetto firmato dalla società Scirocco Energy, che prevede la costruzione di 10 aerogeneratori da 200 metri tra i comuni di Casteldelci, Verghereto e Sestino (Toscana). Sono ancora aperti i termini per le osservazioni, ma la proposta ha già suscitato proteste.

«Un altro progetto senza senso – attacca il sindaco di Casteldelci Fabiano Tonielli –. Con questo arriviamo a 9 impianti eolici ai confini con il Riminese o nei nostri territori. Non si possono disboscare ettari di foresta e stravolgere il paesaggio in nome delle rinnovabili. È un controsenso».

Anche l’associazione ambientalista Grig (Gruppo d’intervento giuridico) si è schierata contro l’iniziativa, annunciando battaglia legale.

Intanto un altro progetto, Badia wind, che prevedeva un impianto tra Toscana e Romagna, è stato respinto per la mancanza di documenti fondamentali, tra cui lo studio di impatto ambientale.