Esercito, Operazione “Strade Sicure”: cambio al vertice del Raggruppamento “Emilia Romagna-Toscana-Umbria-Marche”

Ha avuto luogo oggi presso la caserma “Montezemolo” di Castel Maggiore (BO), sede del Reggimento Genio Ferrovieri, l’avvicendamento al comando del Raggruppamento “Emilia Romagna-Toscana-Umbria-Marche” dell’Operazione “Strade Sicure” tra il Colonnello Marco Silenzi, cedente, ed il parigrado, Alessandro Antonio Stanca, Comandante del 121° Reggimento Artiglieria Controaerei, subentrante.

Il Raggruppamento opera nelle quattro regioni di competenza alle dipendenze del Comando Forze Operative Nord.

Nel cedere il comando dell’Operazione, il Colonnello Silenzi ha evidenziato i risultati estremamente positivi conseguiti nel corso del suo mandato, con oltre 18.000 servizi di vigilanza effettuati e 9.526 soggetti identificati, di cui 135 posti in stato di fermo, denunciati o arrestati. Dagli accertamenti effettuati è scaturito il sequestro di 27 armi e di oltre 1 kg di sostanze stupefacenti. I militari dell’Esercito inoltre hanno effettuato 40 interventi di primo soccorso sanitario.

Dati che confermano la professionalità delle unità dell’Esercito Italiano, impiegate ininterrottamente sul territorio nazionale nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure” dal 4 agosto 2008, in virtù della Legge n. 125 del 24 luglio del 2008.

Il Colonnello Stanca assume il comando dei circa 530 militari del Raggruppamento, che attualmente operano, in supporto delle Forze dell’Ordine, nelle “piazze” di Bologna, Modena, Ferrara, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Rimini, Firenze, Prato, Grosseto, Livorno, Pisa, Siena, Perugia (Assisi) e Ancona, con il compito di vigilare siti istituzionali ed obiettivi sensibili, quali infrastrutture ferroviarie, aeroporti, siti culturali e religiosi.