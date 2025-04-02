Europa Verde Rimini: eletto il nuovo direttivo

Lunedì 31 marzo, presso la Sala Pironi Massimo di Rimini, si è tenuta l’Assemblea Provinciale di Europa Verde, che ha portato all’elezione del nuovo esecutivo e dei nuovi co-portavoce.

Simona Pronti e Claudio Cerquetti guideranno la Federazione Provinciale con un mandato chiaro: “Dare nuovo slancio all’azione politica dei Verdi sul territorio, rafforzare il legame con la cittadinanza e costruire una comunità politica più viva, inclusiva e radicata”.

La mozione Impollinazione, alla base della loro candidatura, individua alcune priorità fondamentali: “Promuovere una reale apertura verso nuove energie e competenze, avviare percorsi di formazione politica, costruire alleanze territoriali con movimenti, associazioni e comitati civici, e rimettere al centro la lotta ecologista come strumento di giustizia sociale, climatica e intergenerazionale. Accanto ai nuovi co-portavoce, l’assemblea ha eletto il nuovo esecutivo provinciale.

Tra gli obiettivi del nuovo gruppo dirigente c’è anche la volontà di costituire un nucleo locale dei Giovani Europeisti Verdi (GEV) a Rimini, per favorire l’ingresso di nuove generazioni nella politica ecologista e creare uno spazio di elaborazione collettiva e protagonismo giovanile.

(Nell’immagine di apertura: Claudio Cerquetti)