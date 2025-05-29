Export, macchine per il legno Rimini – 15,8% nel 2024

Segno meno per l’export industriale emiliano-romagnolo. Nel 2024 le esportazioni dei distretti industriali dell’Emilia-Romagna segnano 21,7 miliardi di euro, -2% rispetto al 2023. Il settore agroalimentare ha trainato, con un aumento dell’8,6% su base annua. La meccanica ha evidenziato un trend negativo di -5,5%; più contenuta la contrazione del sistema casa (-1,4%), mentre è stato più marcato il calo del sistema moda (-7,2%). È quanto emerge dall’analisi del Research Department di Intesa Sanpaolo.

Guardando ai singoli distretti, la Meccatronica di Reggio Emilia ha subito una flessione del 9,8%, le Macchine per l’imballaggio di Bologna un calo, contenuto, del 2,7%, la Food Machinery di Parma un incremento del 14,8%; le Macchine agricole di Reggio Emilia e Modena hanno sofferto una contrazione del 22,1%, i Ciclomotori di Bologna una flessione del 4,8%, le Macchine per il legno di Rimini una flessione del 15,8%, mentre le Macchine utensili di Piacenza hanno mostrato una crescita del 17,9%.

L’Alimentare di Parma mostra una crescita del 2,7%, i Salumi del modenese del 5,2%, il Lattiero-caseario parmense del 31%, il Lattiero-caseario di Reggio Emilia del 18,9%. Nel sistema casa, le Piastrelle di Sassuolo hanno subito un decremento contenuto (-1,4%), analogamente ai Mobili imbottiti di Forlì (-1,1%) ma con un boom in alcuni mercati come quello degli Emirati Arabi Uniti (+107,9%).

Nel sistema moda, l’Abbigliamento di Rimini ha mostrato una leggera espansione (+1,1%), mentre Maglieria e abbigliamento di Carpi e Calzature di San Mauro Pascoli perdite rispettivamente del 9,9% e del 22,2%. Nel 2024 l’export dei poli tecnologici dell’Emilia-Romagna registra una flessione dell’1%. Il Biomedicale di Mirandola ha una crescita del 4,6%, il Biomedicale di Bologna una stabilità (+0,6%), il Polo Ict dell’Emilia-Romagna un calo del 6,2%.

Tra i mercati maturi vicini, si registra una domanda debole in Germania (-5,2%) e Francia (-5,9%). Gli Stati Uniti hanno mostrato una lieve crescita (+0,8%), trainata dalla prima parte dell’anno a fronte di un’inversione di tendenza nel quarto trimestre (-9,9%). I dati mostrano una tenuta delle vendite verso gli Stati Uniti grazie al traino dell’agroalimentare, +26% rispetto al 2023.

L’eventuale entrata in vigore dei dazi potrebbe tuttavia “accentuare le vulnerabilità in altri comparti di specializzazione regionale, rendendo necessarie strategie mirate per mitigare le ripercussioni e cogliere eventuali opportunità legate a esenzioni o accordi tariffari”, emerge dal report Intesa. C

ommenta Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo: “I distretti regionali vantano una tradizionale grande capacità di rispondere al contesto generale; in particolar modo in questa fase, è cruciale sostenere gli investimenti, soprattutto in innovazione, internazionalizzazione, transizione digitale e green, per affrontare le sfide poste dal contesto internazionale. Nel 2024 abbiamo erogato alle imprese regionali nuovo credito a medio lungo termine per oltre 1,15 miliardi di euro, con un andamento fortemente positivo anche nel primo trimestre di quest’anno. Il gruppo- conferma Florio- è impegnato a favorire la competitività con tutte le leve a sua disposizione, anche attraverso accordi strategici con le realtà associative e servizi di supporto e accompagnamento all’estero”

(Agenzia DIRE)