Fabio il Magnifico. Roversi Monaco il Rettore che ha segnato un’epoca

Stavo leggendo, per scriverne la recensione, questo libro importante di Luciano Nigro su Roversi Monaco quando è arrivata la notizia della sua morte nella notte del 27 marzo, all’età di 87 anni (era nato ad Addis Abeba in Etiopia il 18 dicembre 1938).

Sintetizzando il personaggio: come un papa di Roma ha lasciato il suo nome o il suo segno sui più bei palazzi della città. Come un monarca illuminato ha governato per quindici anni la più antica università del mondo, l’ha risvegliata e l’ha messa al centro di una rete di mille atenei. Diventato presidente della Fondazione Carisbo, come un mecenate ha comprato e restaurato palazzi storici, castelli e opere d’arte. Il libro ripercorre l’incredibile parabola di Fabio Alberto Roversi Monaco, un personaggio unico nel panorama italiano, che senza un solido sistema di potere è diventato egli stesso un potere della città. Ammirato e rispettato dai suoi sostenitori, temuto e avversato dai detrattori, spesso contestato ma mai disistimato, per oltre quattro decenni Roversi Monaco è stato uno dei poteri forti della città di Bologna. Una storia rivista assieme al suo protagonista che ne svela tanti retroscena. Ripercorre successi e sconfitte, incontri con grandi personaggi e delusioni e svela gustosi e inediti racconti.

Il libro di Luciano Nigro è dunque molto più di una semplice biografia: è il ritratto di un potere atipico e, allo stesso tempo, il racconto di una stagione cruciale della storia culturale italiana. Al centro della narrazione c’è la figura di Fabio Alberto Roversi Monaco, protagonista di un lungo periodo in cui università, politica e società civile si sono intrecciate in modo profondo. Ha insegnato diritto costituzionale e amministrativo dal 1972 al 2012, dal 1985 al 2000 è stato Magnifico Rettore dell’Università bolognese, ha presieduto la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, la Banca IMI, l’Ente culturale e museale di Bologna “Genius Bononiae”. Creatore delle sedi distaccate dell’Ateneo bolognese a Ravenna, Forlì, Cesena a Rimini.

Riminese, giornalista, docente a contratto e tutor del Master in Giornalismo dell’Università di Bologna da più di vent’anni. Dal 1987 al 2022 è stato redattore e capo servizio de La Repubblica, si è occupato di cronaca, politica ed economia, Nigro costruisce il suo libro con un’impostazione dichiaratamente ibrida: giornalistica per rigore e ricchezza di fonti, ma anche narrativa per ritmo e capacità di coinvolgimento. Il risultato è un testo che scorre con facilità pur affrontando temi complessi, riuscendo a tenere insieme la dimensione pubblica e quella privata del protagonista. Non è un caso che il volume alterni ricostruzioni storiche a momenti quasi memorialistici, in cui la voce dello stesso Roversi Monaco emerge con forza, dando autenticità al racconto.

Il ritratto che ne esce è quello di un personaggio difficilmente incasellabile: un “uomo solo al comando”, come lo definisce implicitamente l’autore, capace però di costruire attorno a sé un sistema di relazioni e influenze tale da renderlo uno dei veri centri di potere della città di Bologna. La sua lunga esperienza alla guida dell’Università di Bologna viene raccontata come una stagione di trasformazione radicale: per quindici anni è stato alla guida dell’Alma Mater, realizzando le celebrazioni del Nono centenario, portando il numero di studenti da 60mila a 100mila. Infatti il fulcro del libro è il lungo rettorato all’Università di Bologna, raccontato come una fase di svolta per la più antica università d’Europa. Nigro insiste molto sull’idea di trasformazione: quando Roversi Monaco arriva al vertice dell’ateneo, l’istituzione appare appesantita, quasi immobile; quando ne esce, quindici anni dopo, è un organismo espanso, internazionalizzato, inserito in reti globali. L’autore descrive questa evoluzione con immagini forti, spesso evocando la figura del “monarca illuminato”: un leader capace di imprimere una direzione chiara, ma anche di accentrare decisioni e responsabilità.

Uno degli aspetti più riusciti del libro è proprio la capacità di Nigro di mostrare questa trasformazione senza cadere nell’agiografia. Roversi Monaco appare sì come un “monarca illuminato”, ma anche come una figura controversa, talvolta divisiva. Il testo non nasconde le critiche ricevute, né gli episodi più delicati della sua carriera, come le accuse di eccessiva concentrazione di potere o i rapporti con gli ambienti opachi della massoneria. Questo equilibrio tra celebrazione e analisi critica è uno dei punti di forza del volume.

Particolarmente interessanti sono i retroscena che costellano la narrazione: i rifiuti a incarichi politici di primo piano, i rapporti con figure di spicco della cultura e della politica, le scelte che hanno indirizzato non solo la sua carriera ma anche il destino di intere istituzioni. Questi episodi, spesso raccontati con vivacità quasi aneddotica, contribuiscono a rendere il libro accessibile anche a un pubblico non specialistico, pur mantenendo una solida base documentaria.

Un altro elemento distintivo è l’attenzione al rapporto tra potere e spazio urbano. Attraverso la presidenza della Fondazione Carisbo, Roversi Monaco viene descritto come una sorta di moderno mecenate, capace di incidere concretamente sul volto della città tramite il recupero di palazzi storici e beni culturali. In questo senso, il libro suggerisce una lettura quasi “rinascimentale” della sua figura, rafforzata anche dalle appendici che tracciano una vera e propria geografia del suo intervento su Bologna.

Dal punto di vista stilistico, Nigro mantiene un tono equilibrato, evitando sia il distacco accademico sia l’enfasi eccessiva. La scrittura è chiara, precisa, a tratti brillante, e riesce a sostenere un impianto narrativo piuttosto ampio senza perdere coesione. Si percepisce l’esperienza giornalistica dell’autore, soprattutto nella capacità di sintetizzare passaggi complessi e di restituire con efficacia il contesto storico.

Impossibile non ricordare i suoi rapporti con Rimini, un legame con l’università di Bologna che ha contribuito a trasformare il profilo culturale ed economico della città.

In definitiva, “Fabio il Magnifico” è un libro che funziona su più livelli: come biografia di un protagonista fuori dal comune, come racconto di un’epoca e come riflessione sul potere nelle istituzioni culturali italiane. Non è un testo neutro – e forse non vuole esserlo – ma proprio per questo riesce a stimolare il lettore, invitandolo a interrogarsi sul ruolo della leadership, sul rapporto tra individuo e istituzioni e sul confine, spesso sottile, tra visione e personalismo.

Una lettura consigliata soprattutto a chi è interessato alla storia recente dell’università italiana, ma anche a chi vuole capire come, in Italia, il potere possa nascere e consolidarsi al di fuori dei tradizionali apparati politici.

Paolo Zaghini