Fantascienza protagonista a Bellaria con StarCon Italia 2026

Da venerdì 10 a domenica 12 aprile, il Palacongressi di Bellaria Igea Marina ospiterà StarCon Italia 2026, appuntamento nazionale dedicato a fantascienza, fantasy, cinema, serie tv, gioco e cultura pop. La manifestazione si presenta come una delle edizioni più significative degli ultimi anni, sia per il programma annunciato sia per le ricorrenze che accompagneranno l’evento.

Nel comunicato si sottolinea che “manca ormai pochissimo a StarCon Italia 2026 e a Bellaria Igea Marina è davvero tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti di fantascienza, fantasy, scienza, cinema, serie tv, cosplay e cultura pop”. Per tre giorni la città si prepara quindi ad accogliere appassionati provenienti da tutta Italia, con un calendario costruito tra spettacolo, divulgazione e attività per il pubblico.

L’edizione 2026 avrà anche un valore simbolico particolare. “Quella in arrivo non sarà una semplice convention, ma una vera e propria edizione evento”, si legge nel comunicato, che ricorda come quest’anno ricorrano i 60 anni di Star Trek, i 40 anni dello STIC-AL Star Trek Italian Club Alberto Lisiero e i 30 anni di Ultimo Avamposto. Un triplice anniversario che contribuirà a dare un peso speciale a un appuntamento ormai consolidato nel panorama italiano.

Sul fronte degli ospiti, il programma prevede la presenza di diversi volti noti del cinema e della televisione internazionale. A Bellaria sono attesi Nana Visitor, conosciuta per il ruolo di Kira Nerys in Star Trek: Deep Space Nine, Edward James Olmos, interprete legato a titoli come Battlestar Galactica, Blade Runner e Miami Vice, e Marc McClure, noto al pubblico per Superman e Ritorno al futuro. Dal mondo di Star Wars arriveranno inoltre Ross Sambridge e James Taylor, entrambi legati alla saga come attori e stunt performer.

Il programma entrerà nel vivo già da venerdì 10 aprile, con apertura della convention dalle 10 del mattino e una prima giornata dedicata fin da subito a incontri, proiezioni, appuntamenti divulgativi e attività ludiche. Tra gli eventi segnalati nel comunicato figurano la presenza dell’astronauta Roberto Vittori, momenti dedicati a Star Trek, quiz, giochi, lezioni di lingua vulcaniana e conferenze come “Generazione Goldrake” e “A spasso tra musica e scienza nell’universo nerd”.

La giornata di sabato sarà invece quella più densa sul fronte degli incontri con gli ospiti internazionali, con appuntamenti che coinvolgeranno Ross Sambridge, James Taylor, Giorgio Locuratolo, Marc McClure, Edward James Olmos e Nana Visitor, accanto a panel dedicati a manga, cultura pop, Ritorno al futuro, Star Trek e animazione giapponese. Nello stesso giorno sono previsti anche il Quiz Challenge, il Nik’Ta Bat’leth Fight, le aree per foto e autografi, i giochi con Arcade Story e la tradizionale StarCon Night.

Anche domenica il programma si manterrà fitto, con appuntamenti distribuiti lungo tutta la giornata. In apertura è previsto il workshop di spade laser con James Taylor, seguito da incontri dedicati a Star Trek, Star Wars, Doctor Who, intelligenza artificiale, scienza e divulgazione. Il gran finale sarà affidato all’asta benefica “Cash or Trek – Chi offre di più?”.

Uno degli elementi che continua a caratterizzare la convention è la sua impostazione trasversale, capace di unire intrattenimento e contenuti divulgativi. Il comunicato evidenzia infatti che “uno degli aspetti più forti e distintivi di StarCon Italia 2026 sarà ancora una volta la sua capacità di mescolare intrattenimento, cultura e divulgazione scientifica”. Accanto agli ospiti del mondo dello spettacolo, il pubblico potrà infatti incontrare anche figure legate a scienza, astronomia, scrittura, fumetto, editoria e divulgazione, tra cui Roberto Vittori, Sandro Bardelli, Fabio Mortari, Marco Pellitteri, Carlo Recagno, Francesca Gisotti, Irene Luccioni, Nicola Vianello e altri relatori.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla partecipazione diretta del pubblico, con aree riservate a giochi, tornei, role play, quiz, arcade e attività interattive. Il comunicato segnala inoltre la presenza di Arcade Story, spazi scenografici, aree a tema, installazioni e contributi speciali come quello di Empira Star Wars Fan Club, che contribuirà ad arricchire l’esperienza visiva e immersiva della convention.

Accanto alla parte più spettacolare, StarCon Italia manterrà anche la sua componente solidale. Anche per questa edizione, infatti, è prevista una raccolta benefica. Nel comunicato viene ricordato che “il ricavato sarà devoluto alla Croce d’Oro Sciarborasca, in memoria di Davide Candeloro, storico collaboratore della manifestazione recentemente scomparso”.

Per Bellaria Igea Marina si tratta quindi di un appuntamento capace di richiamare pubblico, appassionati e curiosi, con un programma che unisce fandom, divulgazione, gioco e partecipazione in una formula ormai riconoscibile e consolidata.