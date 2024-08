Ferragosto a Rimini: una settimana di festa tra musica, eventi per bambini, appuntamenti in spiaggia

Rimini si prepara alla lunga settimana di Ferragosto con un palinsesto di eventi tra spettacoli, musica, cultura, distribuiti su tutto il territorio. Protagonista come sempre la musica: alla Rimini Beach Arena sulla spiaggia di Miramare il Ferragosto si festeggia con Circoloco, il più famoso party ibizenco, che vedrà in consolle alcuni tra i più famosi dj nazionali e internazionali tra cui Black Coffee, Carl Craig vs Moodymann, Seth Troxler, The Martinez Brothers e tanti altri.

Dalla musica al piacere del cibo con Arte e Gusto, l’evento dedicato all’enogastrinomia, all’arte e all’artigianato che da mercoledì 14 a sabato 17 agosto riempirà Piazzale Fellini in un viaggio sensoriale tra cibo di qualità, musica e creazioni di artisti e artigiani.

Non mancano gli appuntamenti per i bambini, da Pane, burro e burattini (14 agosto, ore 21.30) la rassegna teatrale dedicata ai più piccoli al Lapidario romano, alla proiezione di Harry Potter domenica 18 agosto alla Corte degli Agostiniani. I parchi tematici di Rimini, Italia in miniatura e Fiabilandia, sono aperti anche alla sera, rispettivamente il mercoledì e il giovedì, con biglietti a tariffa speciale per l’ingresso dal tardo pomeriggio.

In occasione della settimana di Ferragosto, la spiaggia di Rimini si prepara a festeggiare con una serie di attività dedicate soprattutto ai più piccoli.

Lunedì 12 agosto inaugura la settimana una videoproiezione speciale dedicata a Mafalda, il celebre personaggio dei fumetti di cui si celebrano i 60 anni dalla sua creazione, al bagno 128 Novello (ore 21 ingresso libero). E come sempre è possibile visitare la mostra Mafalda – Una Bambina dalla parte delle Donne (a cura di Cartoon Club e Piacere Spiaggia Rimini) che si snoda lungo la battigia dei bagni dal 100 al 151 fino al 15 settembre, con una selezione di oltre 200 strisce e illustrazioni posizionate su 100 plance che mettono in evidenza in particolare le battaglie di Mafalda per la parità di genere, offrendo una prospettiva unica sull’evoluzione della lotta per i diritti delle donne.

Martedì 13 agosto alle 22.30 spettacolo di fuochi d’artificio sul mare a cura del Comitato turistico di Miramare al bagno 140.

Tradizionale ed emozionante la messa in battigia all’alba di Ferragosto, giovedì 15, celebrata dal Vescovo, che si terrà al Bagno 62.

Infine, sono tanti i piccoli e grandi appuntamenti, organizzati dai Comitati turistici, che animano le piazze, e il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, con attività di intrattenimento per grandi e piccoli, musica e ballo liscio.

Gli appuntamenti nella settimana di Ferragosto



Arena Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR Live

SGR LIVE continua ad essere protagonista dell’estate nel centro storico di Rimini. Giunto alla terza edizione, il palinsesto messo a punto dai direttori artistici Federico Mecozzi e Cristian Bonato propone 15 serate con tutti i generi musicali rappresentati e omaggi a grandi artisti della storia della musica.

Lunedì 12 agosto la Compagnia Nando e Maila suona per Sconcerto d’amore, un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore. Lo spettacolo è realizzato con la collaborazione di Tamara Balducci, direttrice artistica del festival Le Città Visibili.

martedì 13 agosto 2024

Borgo San Giuliano, chiostro della chiesa di San Giuliano

Esco In Scarana

Veglie estive al borgo – Aspettando la Festa. Conferenze e minirassegna cinematografica.

Le “veglie estive” sono occasioni per incontrarsi, ascoltare, divertirsi, in prima persona, stuzzicati da temi che traggono spunto dalla storia, dalla tradizione e dalla società contemporanea. Sono belle occasioni per uscire di casa… volendo anche con la propria scarana (sedia), come suggerisce il titolo. L’edizione 2024 è principalmente dedicata all’approfondimento del tema della XXII Festa de Borg, che ritornerà ad animare il Borgo nel fine settimana del 6-7-8 settembre 2024.

Quarto appuntamento con forte impronta musicale è l’incontro con Oreste Ruggeri che presenta il suo libro LA RIMINI DEL ROCK’N’ROLL.

Ore 21. Ingresso libero Info: www.societadeborg.it



Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

We will Rock You!

Concerto dedicato alla musica di Freddie Mercury e dei Queen al Parco degli Artisti

In collaborazione con il Parco degli Artisti e Sorrido Libero e con il contributo della Regione Emilia-Romagna, torna il concerto dedicato alla musica di Freddie Mercury e dei Queen, con gli arrangiamenti di Marco Capicchioni. Bohemian Rapsody, Radio Gaga, I want it all, Who wants to live forever e tutte le hit più celebri della leggendaria band inglese. Orchestra e band Rimini Classica.

Ore 21.15 Ingresso: a pagamento I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it

rimini, Centro storico

Rimini Shopping Night

mercoledì 14 agosto 2024

Rimini, Lapidario del Museo della Città Via L. Tonini, 1

Pane, burro e burattini



Ore 21.30 Ingresso libero. In caso di pioggia gli spettacoli si terranno al Teatro degli Atti.

Rimini, via Popilia 239

Divertente di giorno, magica di notte

Italia in miniatura nei mercoledì di agosto rimane aperta anche la sera fino alle 23, per una visita in notturna del parco tematico di Rimini con 300 miniature illuminate ad arte, performer, spettacoli e la novità di un cielo illuminato da milioni di bolle di luce.

I biglietti regolari del parco sono validi anche per la serata senza costi aggiuntivi. Il biglietto speciale serale al prezzo unico di 10€ è acquistabile online e, nelle date dell’evento presso le casse del parco, a partire dalle 18:30. In caso di maltempo gli eventi saranno spostati in altre date.

da mercoledì 14 a sabato 17 agosto 2024

Rimini, Parco Fellini

Arte e Gusto

Gusto, arte e artigianato in Piazzale Fellini per Ferragosto

Squisito, l’evento dedicato al buon cibo, all’arte e all’artigianato è pronto a inondare Piazzale Fellini per festeggiare insieme Ferragosto. Un viaggio sensoriale che celebra il cibo di qualità e le creazioni di artisti e artigiani. Market di artigianato contemporaneo con creativi e artigiani e performance artistiche dal vivo a cura del collettivo therimineser, Food Trucks, dj set e momenti musicali: tutte le sere Dj set d’accompagnamento e venerdì 16 agosto un’immancabile Swing & Blues Night, che animerà Piazzale Fellini insieme ai RiminiSwingaviators e RiminiBluesDance.

Orario: dalle 18.00 alle 24.00



Rimini Beach Arena, via Principe di Piemonte, 56/62 – Rimini Miramare

Circoloco

Alla Rimini Beach Arena, il Ferragosto si festeggia con Circoloco, il party ibizenco, che approda sulla spiaggia della Rimini Beach Arena con dj nazionali e internazionali e conclude la programmazione estiva con il botto. Ecco la Line up: & ME – Black Coffee – Carl Craig vs Moodymann – Cirillo – Mochakk – Seth Troxler – The Martinez Brothers

giovedì 15 e sabato 17 agosto 2024

Parco Serra Cento Fiori, Parco XXV Aprile, via Galliano, 19 – Rimini centro storico

Ferragosto alla Serra Cento Fiori

Marecchia Social Fest: dall’Omaggio a Bologna e alla sua musica al tribute a Lucio Dalla

La rassegna estiva organizzata dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori al parco la Serra Cento Fiori continua con un Ferragosto all’insegna della musica.

Giovedì 15 agosto: Poetica

Omaggio a Bologna e alla sua Musica. Un progetto musicale e narrativo di Massimo Marches e Rimini Classica che ci ricorda di come certi pezzi possono nascere solo a Bologna. In scaletta pezzi di Cesare Cremonini, Lucio Dalla, Vasco, Luca Carboni, Samuele Bersani ed altri. Marches alla voce, sarà accompagnato da Aldo Maria Zangheri alla viola, Marco Mantovani alla tastiera e Alessandro Pagliarani, che curerà anche la narrazione.

Massimo Marches, voce, chitarra, basso ed elettronica, Alessandro Pagliarani, sax e narrazione, Aldo Maria Zangheri, viola, Marco Mantovani, pianoforte.

Sabato 17 agosto: “Al centro della confusione” – Enrico Farnedi canta Lucio Dalla.

Il polistrumentista e cantante cesenate Enrico Farnedi dà vita a uno spettacolo completamente dedicato alle canzoni dell’artista bolognese. Non è solo un concerto che vuole raccontare Dalla e i suoi successi più famosi, ma un espediente che permette a Farnedi di rivivere la propria infanzia e adolescenza attraverso le canzoni più amate: dai primi successi, passando per la trilogia realizzata con il poeta Roberto Roversi e i trionfi di fine anni ’70, fino alle sperimentazioni elettro-pop degli anni ’80; da 4 marzo 1943 fino a Viaggi Organizzati. La musica, arrangiata in modo rispettoso degli originali eppure fresca, è racchiusa da una cornice asciutta ed essenziale, catturata su un album-istantanea, necessariamente suonato come se fosse un concerto. Al centro della confusione, registrato con sensibilità e attenzione da Gionata Costa (tecnico e musicista con Quintorigo, Carmen Consoli e altri), prende in prestito un verso di Tutta la vita, la canzone di Dalla del 1984 che meglio illustra il rapporto fra musica e musicisti: un intrico di amore e odio, di energia donata e ricevuta.

Enrico Farnedi – voce, ukulele, Lorenzo Gasperoni – chitarra, cori, Mauro Gazzoni – batteria, cori

giovedì 15 agosto 2024

Parco degli Artisti, c/o Il Casotto – via Marecchiese, 387 – Vergiano di Rimini

Massimo Tagliata presenta “Una FISAterapia per l’anima”

Un viaggio musicale tra tango, colonne sonore e musica popolare.

Ore 21.30. Biglietto 10 €, con una consumazione inclusa. Info e prenotazioni al 3274115353 (WhatsApp).



Rivazzurra di Rimini, via Cardano 15

Una lunga giornata nel segno del divertimento per i più piccoli che possono trascorrere l’intera giornata di Ferragosto nel luogo ideale per tutta la famiglia con attrazioni, coinvolgenti spettacoli dal vivo e tanta animazione. Tutti i giovedì di agosto, infatti, il Parco è aperto dalle 10:00 alle 23.00 e dalle 17:30 si può accedere con la tariffa unica di 15€. Il giorno di Ferragosto il programma prevede Disco Baby Dance, dalle 17:30 alle 19:00 e alle 21.00 lo spettacolo del Fiaby Circus con artisti di fama internazionale e pochi minuti prima della chiusura del Parco la serata si chiuderà con i fuochi d’artificio. Info: www.fiabilandia.it giovedì 15 agosto 2024Rivazzurra di Rimini, via Cardano 15Una lunga giornata nel segno del divertimento per i più piccoli che possono trascorrere l’intera giornata di Ferragosto nel luogo ideale per tutta la famiglia con attrazioni, coinvolgenti spettacoli dal vivo e tanta animazione. Tutti i giovedì di agosto, infatti, il Parco è aperto dalle 10:00 alle 23.00 e dalle 17:30 si può accedere con la tariffa unica di 15€. Il giorno di Ferragosto il programma prevede Disco Baby Dance, dalle 17:30 alle 19:00 e alle 21.00 lo spettacolo del Fiaby Circus con artisti di fama internazionale e pochi minuti prima della chiusura del Parco la serata si chiuderà con i. Info:



Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli 44

La calda estate

Una produzione ‘Le città visibili’ in collaborazione con ANPI e Comune di Rimini. Lo spettacolo scritto da Riccardo Tabilio e diretto da Michele Di Giacomo è dedicato a Mario Capelli, Luigi Nicolò, Adelio Pagliarani, martiri riminesi della Liberazione, a ottant’anni dalla loro morte. Un esercizio di memoria e di teatro. Un meccanismo di rappresentazione, che parte da interviste, lettere, foto, canzoni, da fatti e che diventa altro, nel tentativo di ridare a questa storia il suo vero sapore. In scena Lorenzo Carpinelli, Matteo Gatta, Tomas Leardini, Stefano Delvecchio (organetto), Adele Delvecchio (violino).

venerdì 16 agosto 2024

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro

Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico insieme ai Venerdì d’Arte.

Il tradizionale mercatino serale estivo anima anche quest’anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo.

L’iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: 18.30 – 23.30 Ingresso libero Info: 0541 781108 (COCAP)

sabato 17 e domenica 18 agosto 2024

Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli

Agostiniani 2024: Back to the screen

Ritornano in sala, in versione restaurata o rimasterizzata, i classici che hanno fatto la storia del cinema.

Sabato 17: Donnie Darko di Richard Kelly (Usa 2001, 113’). Introduce Roy Menarini

domenica 18: Harry Potter e il prigioniero di Azkaban di Alfonso Cuarón (Gran Bretagna / Usa 2004, 141’). 20 anni dopo, introduce Simona Meriggi.

Ore 21.15. Apertura casse dalle ore 20.30. Ingresso: 5 €



Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR Live

Black Ice è protagonista con l’European AD/DC Tribute Band.

Corrado e Enrico, compagni musicali da ben 20 anni, hanno un solido legame musicale che ha costituito la base per la formazione di una Tribute Band dedicata agli AC/DC.

sabato 17 agosto 2024

Parco degli Artisti, c/o Il Casotto – via Marecchiese, 387 – Vergiano di Rimini

Spettacolo di cabaret con Duilio Pizzocchi

Al Casotto del Parco degli Artisti, il comico bolognese darà spazio nella serata ai tantissimi personaggi ideati nella sua lunga carriera. Tra i più noti l’invadente imbianchino e lo sregolato camionista Ermete Bottazzi, nati sugli schermi televisivi, e altri sviluppati e ripresi negli spettacoli dal vivo come Cactus, il tossicodipendente sempre in cerca di spicci, l’astrologa Donna Zobeide, il boss mafioso Eddy Collante e la vecchietta acida e iettatrice Nonna Novella. Ore 21. Costo 10 € con una consumazione inclusa

Info: 335 1207464 (WhatsApp)

domenica 18 agosto 2024

Parco degli Artisti, c/o Il Casotto – via Marecchiese, 387 – Vergiano di Rimini

Filippo Malatesta in concerto

serata al Parco degli Artisti con la musica di Filippo Malatesta

Ore 21.30 Ingresso 10 € con una consumazione inclusa

Info: 335 1207464 (WhatsApp)

domenica 18 agosto 2024

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

Gianciotto Malatesta

La Compagnia teatrale ‘I Viaggiatori nel Tempo’ porta in scena ‘Gianciotto Malatesta’, noto per essere stato autore dell’omicidio degli amanti Paolo e Francesca.

domenica 18 agosto 2024

Museo Nazionale del Motociclo, via Casalecchio 58/n – Rimini

Mostre scambio estive al museo del Motociclo

I mercatino, dove è possibile trovare moto e cicli d’epoca, ricambi, riviste specializzate, foto, poster e modellismo, è anche un’occasione per visitare il Museo Nazionale del Motociclo, il primo in Italia aperto al pubblico, dove si può ripercorrere la storia di questo fantastico mezzo a due ruote.

Ingresso gratuito al mercatino, 5€ per ingresso al Museo. Info: info@museomotociclo.it

GLI APPUNTAMENTI AL MARE

Gli appuntamenti organizzati dai Comitati turistici animeranno il lungo week-end con tante iniziative a ingresso libero per grandi e piccoli:

A VISERBA

in piazza Pascoli il Comitato turistico allieta i suoi ospiti ogni giorno con feste, musica e cabaret:

14 agosto – ballo liscio con la Claudio Cavalli Band per la rassegna Balla Balera

15 agosto – Viserba Day Fest – dall’aperitivo a mezzanotte tra arte, sapori e musica diffusa con dj set in piazza Pascoli, sul lungomare e in vari locali del paese.

16 agosto – Sganassau Cabaret – Oscar della risata con G.P. Sterpi in piazza Pascoli alle ore 21

17 agosto – Concerto de Melardot Band – in piazza Pascoli alle ore 21:30

A RIVABELLA

A Ferragosto, una serata di festa in piazzale Adamello con la Gianni Drudi Band & Cikyta do Brazil, fra balli di gruppo, dance di tutti i generi e tanti ospiti a sorpresa (ore 21.00 ingresso libero)

A TORRE PEDRERA

lunedì 12 agosto si inizia la settimana di Ferragosto con un po’ di sport: una bella camminata nordica (nordic walking) sulla spiaggia di Torre Pedrera, mentre alla sera, oltre al classico mercatino del lunedì di via Tolmetta, ci sarà il MercaBimbi in piazza Sacchini, dove i bambini esporranno e si scambieranno i loro giocattoli.

Martedì 13 al mattino, un risveglio in spiaggia con lo Yoga del maestro Denis, e alla sera ci si può divertire passando dal “Toga Party” in spiaggia (bagno 66 Luca) ai balli latini al bagno Carlino 65

Mercoledì 14 al mattino viene riproposto il nordic walking sulla spiaggia e alla sera festa con musica e divertimento “Aspettando ferragosto” al Bagno Amerigo 60

Giovedì 15 agosto lungo la passeggiata del Parco del Mare si terrà “Balconi Dance” con punti di musica che propongono dalla disco dance ‘80 ‘90 ai balli latini fino alla musica italiana per cantare e ballare insieme tutti rigorosamente vestiti di Bianco.

Venerdì 16 agosto sarà la giornata del mercatino di Ferragosto sul lungomare di Torre Pedrera dove gli artigiani esporranno i loro lavori.

Sabato 17 torna invece una anacronistica Festa di Natale sulla spiaggia del bagno Amerigo 59. Dalle 10:00 del mattino tanta animazione, l’intrattenimento di Bimbobell, tanto amato dai bambini, e infine un Babbo Natale arriverà dal mare con il suo pedalò per fare tanti giochi insieme e uno spuntino con il panettone d’estate.

Gli eventi sono organizzati dal Comitato Turistico di Torre Pedra con Torre Pedrera Hotels, Marina Saracena e Vivitorre. Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera/

A MAREBELLO grande show che porta il Carnevale a Ferragosto. Dalle 21.15 di giovedì 15 agosto al Parco Laureti si potrà vivere l’atmosfera del Carnevale estivo tra arte e comicità. Protagonisti i personaggi della Drag Queen Lola Star, che porterà in scena: Elodie, Annalisa, Cher, Loredana Berté e infine l’esibizione più amata dai bambini: Elsa di Frozen. A fianco di Lola si esibiranno Rosita drag, proveniente direttamente dalla scena teatrale milanese e Vida Boheme.

Il 16 agosto, sarà la volta del Rimini Talent Show, una serata alla ricerca del vero talento dell’estate tra i numerosi bagnanti ospiti delle spiagge e degli hotel di Marebello.

A RIVAZZURRA il programma propone:

Il 14 agosto Marco e Le Sirene show: musica e spettacolo, dal ballo folk al latino, ai giardini dei Bagni 120/128 e la musica di I Ladri di Note al bagno 110

giovedì 15 agosto Ferragosto con musica e balli nei giardini di fronte ai bagni 120/128 con Real pop, viaggio nella musica anni ‘80-‘90 e Bancarelle al mare, la sagra dei mestieri.

In via Lecce si terrà invece Viale in Festa – Ferragosto By Night a Rivazzurra con dj set, musica e spettacolo.

Il 16 agosto continua il mercatino Bancarelle al mare, la Sagra dei Mestieri ai giardini dei bagni120/128 animato dalla musica anni 60’70’80’90 del gruppo Inarrestabile Fucina.

Mentre sabato 17 agosto i giardini di fronte ai bagni 120/128 ospiteranno lo spettacolo e la musica dei Fuoritempo e la sagra dei mestieri. Al bagno 110 uno spettacolo dedicato ai più piccoli con Marco Merlino Show.

Infine domenica 18 agosto Enzo Music Band presenta Carosello music beat ai giardini dei bagni120/128.

A MIRAMARE il Lungomare Spadazzi si anima dal 14 al 18 agosto con un evento dedicato alla tradizione romagnola ‘Vai con il Liscio’, per tre serate di sapori e musica romagnola tutta da ballare.