Ferragosto di fuoco in Romagna ma l’anticiclone ha i giorni contati

I modelli indicano un periodo di tempo stabile e temperature elevate sull’Emilia-Romagna fino a Ferragosto, qualche lieve disturbo nella giornata di domenica 17 a testimoniare gli avamposti di un cambiamento che potrebbero entrare di scena tra il 18 e il 21 agosto. All’inizio della prossima settimana, è di fatto previsto un cedimento dell’anticiclone nord-africano e il successivo ingresso di una circolazione depressionaria nel Mediterraneo, con conseguente calo termico e prime precipitazioni.

Stabilità e caldo intenso (fino al 15 agosto)

– Anticiclone subtropicale centrato sull’Emilia-Romagna, garanzia di diffusissima stabilità.

– Temperature massime in pianura fino a 38 °C.

– Afa serale sulla fascia costiera e nei grandi poli urbanizzati.

– Nuvolosità scarsa anche sull’Appennino, con assenza di fenomeni degni di nota.

Evoluzione in Italia (18–20 agosto)

Per tutto il Paese i principali centri di calcolo segnalano un progressivo indebolimento del promontorio anticiclonico:

– Lunedì 18 agosto: ulteriore calo termico, quasi tutta l’Italia rientra in media stagionale; unica eccezione la Sardegna, ancora leggermente sopra media ma con caldo meno intenso.

– Martedì 19 agosto: poche variazioni complessive, con temperature ancora entro la media o localmente di poco superiori, soprattutto in Sardegna.

– Mercoledì 20 agosto: sensibile calo termico a partire dal Nord-Ovest, che potrebbe scendere sotto media; altrove solo lievi diminuzioni rispetto ai giorni precedenti.

– Giorni successivi: prosegue il calo termico, con diverse aree del Paese interessate da valori sotto media.

Probabile scenario post-20 agosto sull’Emilia-Romagna

– Tra mercoledì 20 e giovedì 21 ingresso di una struttura depressionaria nel Mediterraneo.

– Primo lieve calo termico già lunedì, più deciso tra mercoledì e giovedì.

– Possibili precipitazioni sparse, specie sui rilievi e in estensione alle pianure.

– Temperature in moderato calo verso i valori di riferimento stagionali, con punte inferiori nelle ore più fresche.

Ne riparleremo

Buon Ferragosto a tutti!

Roberto Nanni

(nell’immagine in apertura: l’alba del 14 agosto a Igea Marina, foto Afrika Beach 77/78/79)