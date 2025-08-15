Ferragosto di fuoco in Romagna ma l’anticiclone ha i giorni contati
15 Agosto 2025 / Roberto Nanni
I modelli indicano un periodo di tempo stabile e temperature elevate sull’Emilia-Romagna fino a Ferragosto, qualche lieve disturbo nella giornata di domenica 17 a testimoniare gli avamposti di un cambiamento che potrebbero entrare di scena tra il 18 e il 21 agosto. All’inizio della prossima settimana, è di fatto previsto un cedimento dell’anticiclone nord-africano e il successivo ingresso di una circolazione depressionaria nel Mediterraneo, con conseguente calo termico e prime precipitazioni.
Stabilità e caldo intenso (fino al 15 agosto)
– Anticiclone subtropicale centrato sull’Emilia-Romagna, garanzia di diffusissima stabilità.
– Temperature massime in pianura fino a 38 °C.
– Afa serale sulla fascia costiera e nei grandi poli urbanizzati.
– Nuvolosità scarsa anche sull’Appennino, con assenza di fenomeni degni di nota.
Evoluzione in Italia (18–20 agosto)
Per tutto il Paese i principali centri di calcolo segnalano un progressivo indebolimento del promontorio anticiclonico:
– Lunedì 18 agosto: ulteriore calo termico, quasi tutta l’Italia rientra in media stagionale; unica eccezione la Sardegna, ancora leggermente sopra media ma con caldo meno intenso.
– Martedì 19 agosto: poche variazioni complessive, con temperature ancora entro la media o localmente di poco superiori, soprattutto in Sardegna.
– Mercoledì 20 agosto: sensibile calo termico a partire dal Nord-Ovest, che potrebbe scendere sotto media; altrove solo lievi diminuzioni rispetto ai giorni precedenti.
– Giorni successivi: prosegue il calo termico, con diverse aree del Paese interessate da valori sotto media.
Probabile scenario post-20 agosto sull’Emilia-Romagna
– Tra mercoledì 20 e giovedì 21 ingresso di una struttura depressionaria nel Mediterraneo.
– Primo lieve calo termico già lunedì, più deciso tra mercoledì e giovedì.
– Possibili precipitazioni sparse, specie sui rilievi e in estensione alle pianure.
– Temperature in moderato calo verso i valori di riferimento stagionali, con punte inferiori nelle ore più fresche.
Ne riparleremo
Buon Ferragosto a tutti!
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(nell’immagine in apertura: l’alba del 14 agosto a Igea Marina, foto Afrika Beach 77/78/79)