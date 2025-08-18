Ferragosto, i Carabinieri scandagliano la costa riminese: 420 persone controllate
18 Agosto 2025 / Redazione
Un fine settimana di Ferragosto all’insegna della sicurezza quello appena trascorso sulla Riviera romagnola, dove i Carabinieri della Compagnia di Rimini, con il supporto delle Squadre di Intervento Operativo del 6° Battaglione Toscana, hanno intensificato i controlli nei principali luoghi di aggregazione giovanile e lungo le arterie stradali più trafficate.
L’operazione ha interessato i punti caldi di Rimini – dal lungomare di Marina Centro alle zone di Miramare, Viserba e Bellaria Igea Marina – e si è conclusa con un bilancio significativo: oltre 420 persone identificate e 180 veicoli controllati, insieme a locali pubblici e aree di maggiore afflusso turistico.
I risultati dell’operazione
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Codice della Strada: numerose le sanzioni elevate, con quattro automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza e il ritiro delle patenti.
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Ordine pubblico: 9 persone denunciate, tra cui tre giovani sorpresi con armi da taglio poi sequestrate.
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Droga: 7 soggetti segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti (cocaina e hashish). Un 20enne albanese, domiciliato in un albergo della Riviera, è stato denunciato per spaccio dopo essere stato colto sul fatto mentre vendeva cocaina a turisti sul lungomare.
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Reati predatori: un quarantenne italiano denunciato per furto di generi alimentari e un ventenne nigeriano deferito per ricettazione, trovato in possesso di una bicicletta rubata fuori provincia e restituita al legittimo proprietario.