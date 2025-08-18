Ferragosto, i Carabinieri scandagliano la costa riminese: 420 persone controllate

Un fine settimana di Ferragosto all’insegna della sicurezza quello appena trascorso sulla Riviera romagnola, dove i Carabinieri della Compagnia di Rimini, con il supporto delle Squadre di Intervento Operativo del 6° Battaglione Toscana, hanno intensificato i controlli nei principali luoghi di aggregazione giovanile e lungo le arterie stradali più trafficate.

L’operazione ha interessato i punti caldi di Rimini – dal lungomare di Marina Centro alle zone di Miramare, Viserba e Bellaria Igea Marina – e si è conclusa con un bilancio significativo: oltre 420 persone identificate e 180 veicoli controllati, insieme a locali pubblici e aree di maggiore afflusso turistico.

I risultati dell’operazione