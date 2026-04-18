Festa della Liberazione a Rimini, corteo e iniziative sociali

È stato definito il programma delle iniziative per il 25 aprile 2026 a Rimini, promosse da una rete di realtà sociali, sindacali e associative del territorio. Il ritrovo per la manifestazione è fissato alle ore 11.00 presso la stazione ferroviaria, mentre alle 13.30 è previsto un pranzo sociale negli spazi di Casa Madiba Network.

L’iniziativa nasce da un percorso condiviso avviato nelle settimane precedenti. Nel comunicato diffuso dai promotori si legge: “Mercoledì 8 aprile numerose realtà sociali e sindacali della città si sono ritrovate in assemblea per confrontarsi dopo la vittoria del NO al referendum e la manifestazione No Kings di Roma”.

Nel documento viene tracciata una lettura del contesto politico e sociale attuale: “Eventi distinti che però ci hanno dato la misura di come il governo Meloni, allineato alla linea trumpiane, sia in difficoltà tra scandali personali, mancanza di politiche sociali e provvedimenti esplicitamente patriarcali come il DDL Bongiorno”.

Ampio spazio è dedicato anche alla dimensione internazionale e ai conflitti in corso. “Il genocidio di Gaza ha messo a nudo tanto l’allineamento dei governi, soprattutto occidentali, con le politiche coloniali sioniste, quanto gli impatti globali di questi processi”, si legge ancora nel comunicato, che prosegue evidenziando “l’estensione della violenza militare su scala regionale, il collasso delle istituzioni internazionali e del diritto umanitario, e il rischio di una recessione economica planetaria”.

Nel testo viene inoltre sottolineata la necessità di nuove forme di mobilitazione: “Contrastare l’economia di guerra vuol dire allora praticare nuove forme di resistenza, reclamare welfare invece che armi, praticare solidarietà invece che costruire confini, ripensare la società a partire da chi sta ai margini invece che a favore di chi sta in alto”.

La manifestazione del 25 aprile viene quindi inserita in questo quadro. “Per questo come assemblea abbiamo deciso di promuovere una manifestazione per il 25 aprile, partendo dalla consapevolezza che la Resistenza e l’antifascismo non sono un fatto storico concluso, ma una pratica viva che attraversa il presente”, si legge nel documento, che descrive il corteo come “uno spazio di cura per chi quotidianamente resiste ai poteri e alle loro guerre: un luogo di incontro, riconoscimento e sostegno reciproco, in cui costruire forza collettiva. Fiori che rompono l’asfalto”.

Tra i temi indicati come centrali per la mobilitazione figurano il diritto alla casa, il welfare, il lavoro, le politiche transfemministe e le posizioni sui rapporti internazionali. “Uno spazio in cui far emergere alcuni nodi fondanti del territorio, su cui mobilitarci: il diritto alla casa per tuttə, il potenziamento delle politiche transfemministe, welfare, lavoro degno, la rottura dei rapporti istituzionali e commerciali con lo stato genocida di Israele, la fine del memorandum Italia-Libia”.

L’iniziativa è promossa da un ampio fronte di organizzazioni. Tra queste figurano realtà sindacali come ADL Cobas Rimini e CGIL Rimini, attive nella tutela dei lavoratori, associazioni legate alla memoria storica come ANPI Provinciale e ANPI Sezione di Rimini, impegnate nella diffusione dei valori della Resistenza e dell’antifascismo, e organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International Rimini-Cesena. Sono coinvolte anche realtà sociali e di mutuo aiuto come Casa Madiba Network e Casa Don Andrea Gallo Rimini, oltre a gruppi attivi sui temi delle migrazioni e del soccorso in mare come Mediterranea Saving Humans Rimini e movimenti femministi come Non Una Di Meno Rimini. Tra i promotori compare inoltre Rimini con Gaza, realtà attiva sul tema della solidarietà internazionale.

All’iniziativa hanno aderito anche alcune forze politiche e associazioni del territorio, tra cui Possibile Rimini, Libera Rimini, Sinistra Italiana Rimini ed Europa Verde Rimini.

Il comunicato si chiude con un richiamo esplicito al significato della ricorrenza: “Oggi come ieri, resistenza! Liberiamoci dai fascismi e dal loro regime di guerra. Viva il 25 aprile!”.